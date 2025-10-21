Itt az újabb emelés! Már megint egy magas célár jött ki az OTP-re

Több alkalommal is (például itt és itt) figyelmeztettünk arra, hogy kritikus szintre esett az OTP és a Portfolio Invest adásában is arról beszéltünk, hogy remek beszállási lehetőséget kínál az OTP grafikonja.
A kritikus szintről el is indult az emelkedés, azóta pedig mintha zsinóron húznák az OTP árfolyamát, ma pedig megérkezett az augusztus közepén beállított 31 000 forintos történelmi csúcs közelébe.
Az emelkedés ma többek között az is támogatja, hogy érkezett egy új, 30 ezer forint feletti célár.
