Itt az újabb emelés! Már megint egy magas célár jött ki az OTP-re

Csak idén 42 százalékot emelkedett az OTP árfolyama, amivel a legjobban teljesítő hazai blue chip, és általában is az egyik legjobban teljesítő magyar részvény 2025-ben. Ma egy jó hírt is kaptak az OTP befektetői: újabb magas célár érkezett a papírokra.

Több alkalommal is (például itt és itt) figyelmeztettünk arra, hogy kritikus szintre esett az OTP és a Portfolio Invest adásában is arról beszéltünk, hogy remek beszállási lehetőséget kínál az OTP grafikonja.

A kritikus szintről el is indult az emelkedés, azóta pedig mintha zsinóron húznák az OTP árfolyamát, ma pedig megérkezett az augusztus közepén beállított 31 000 forintos történelmi csúcs közelébe.

Az emelkedés ma többek között az is támogatja, hogy érkezett egy új, 30 ezer forint feletti célár.