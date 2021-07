Biotech: szárnyal a meglepetések ágazata

A múlt héten tovább folytatódott az egészségügyi szektor menetelése. Az eddigi cikkek és híradások inkább a gyógyszergyártók és a szolgáltató cégek szerepét emelték ki, pedig van a szektoron belül még egy olyan ágazat, ami nemcsak szignifikáns mértékben hozzájárul a jó teljesítményhez, de már csak jellegéből adódóan is számos izgalmas és ígéretes részvényt tartalmaz. A biotechnológia az évszázad egyik legfontosabb tudományága és az ebben utazó vállalatok egy része előtt elképesztő növekedés áll. A patikamérleg másik ágán nagyon erős kockázatok vannak: nemcsak a technológia, hanem a hosszadalmas engedélyeztetési eljárások és a fejlesztések monetizálási kérdőjelei kapcsán is. Ezért a piaci reakcióknak kiemelt szerepe van, így érdemes a leginkább érdekes papírokat a technikai elemzés szemszögéből is megvizsgálni.

BBH

Amíg az egészségügyi szektor vezető ETF-e, a Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) az elmúlt 5 évben 95%-ot emelkedett, addig a Biotech ágazat esetén ugyanezen érték csak egy kicsit volt magasabb, mert a VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) 102%-kal került feljebb. A pandémia azonban egy fontos változást hozott a piacra, mert a biotechnológia korábbi enyhe alulteljesítése megszűnt és az ágazat magasabb sebességfokozatba kapcsolt: az elmúlt másfél évben 46%-kal nőtt az ETF árfolyama, szemben a teljes szektor ETF-ének 29%-os teljesítményével. A világjárványokkal kapcsolatos félelmek megnövekedésével a biotechnológiai cégek részvényei iránt is megnőtt a kereslet.

Ez különösen jó hír lehet a befektetőknek, különösen egy olyan szektoron belül, ami amúgy is a vezetők közé tartozik. Múlt hét eleji cikkünkben már jeleztük, hogy az egészségügy nemcsak a négy legjobb, a teljes piacot magával húzó szektor közé tartozik, de egy nagyon fontos ellenállásra tapadt. Azóta az XLV ki is tört, és tovább folytatja menetelését. Az egészségügyi szolgáltatók, a gyógyszergyártók mellett ebben most már a biotechnológia is fontos érdemeket szerez. Korántsem csak a koronavírus ellen vakcinát fejlesztő vállalatok vannak itt a legjobbak között, mint például az idei évben is hatalmasat emelkedő, technikai szempontból is jól festő Moderna.

A BBH sajnos a gyógyszergyártók ETF-eihez hasonlóan nem egy nagy és kellően likvid alap, és bár vannak nála magasabb forgalommal vagy erősebb forgalommal bíró szereplők, ezek portfóliójukat tekintve vagy túlterjeszkednek az ágazaton, vagy egy szűkebb szeletét igyekszik megragadni. A BBH fél milliárd dollárt alig meghaladó nettó eszközértékével és alig három millió dollár napi forgalmával technikai okok miatt önmagában nem egy jó befektetési célpont. Még akkor sem, ha figyelembe vesszük, hogy éves szinten 0,35%-os költsége a hasonló termékek között alacsonynak mondható. Mégis érdemes elemezni az árfolyamalakulást azon egyszerű oknál fogva, hogy kiderítsük: van-e értelme a biotechnológia papírjai között válogatni.