Több mint 5 milliárd forinttal szállt be a Széchenyi Alapok a Euroventures alapjába

A Széchenyi Alapok 5,6 milliárd forintot fektetett az egyik legeredményesebb hazai kockázati tőkebefektető, a Euroventures legújabb, immár ötödik alapjába, jelentette be Varga Mihály, pénzügyminiszter. Ezzel a Pénzügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó alapkezelő lett az alap legnagyobb befektetője. A forrásokat innovatív, nagy növekedési potenciálú, érettebb szakaszban lévő technológiai cégek finanszírozására fordítják majd. Több körben legalább hat vállalatba egyenként 2-6 millió eurót fektethetnek be Magyarországon és további célpiacokon a régióban.

"A kormány a Széchenyi Alapokon keresztül 5,6 milliárd forinttal segíti a jövőbeli befektetéseket a növekedési szakaszban lévő hazai technológiai vállalkozásokba. A mostani tranzakció keretében a Széchenyi Alapok a Euroventures legújabb, immár ötödik alapjában emel tőkét és válik annak legnagyobb befektetőjévé, olyanok előtt, mint az EIB tulajdonú EIF és az EBRD"– mondta a pénzügyminiszter.

A Euroventures az elmúlt 31 év során tőkealapjaiban összesen 180 millió eurót kezelt, közel 50 exitet hajtott végre, benne több tőzsdei kibocsátással a bécsi, valamint a new york-i tőzsdéken. Az alapkezelő forrásait a régióban működő innovatív és gyorsan növekvő vállalkozásaiba helyezi ki budapesti irodáján keresztül. Az Euroventures alapok eddig folyamatosan kiemelkedő hozamot biztosítottak blue chip intézményi befektetőik számára és több regionális szinten is jelentős sikertörténet első, vagy korai intézményi befektetői voltak (EURONET, Uproar, EPAM, Eutecus, Tresorit).

„A Euroventures eddigi működése átível a magyar kockázati tőke iparág első három évtizedes történetén. Ezalatt a három évtized alatt több nemzetközileg is kiemelkedő sikertörténetet kísérhettünk végig a startup szakasztól a nagyvállalati méretig. A kilencvenes években indult az első alapunk befektetésével a Euronet növekedése Budapesten, Európában először indítva bankoktól független pénzkiadó automaták üzemeltetését. A cég értéke ma már eléri a MOL-ét. A legutóbbi évtized szofverfejlesztő sikervállalata az EPAM szintén budapesti gyökerekből született a mi harmadik alapunk befektetésével és jutott el a new yorki tőzsdére, ahol most a teljes OTP csoport kétszeresére értékelik – mondta Tánczos Péter, a Euroventures ügyvezető partnere.

Nem példa nélküli, hogy a Euroventures befektetői között állami források is megjelennek. Legutóbbi nagyon sikeres IV. alapunkban az uniós JEREMIE források és a több mint harminc magánbefektető mellett fontos részt vállalt a magyar és a svájci állam is.

Köszönjük az ismételt bizalmat és bízom benne, hogy a Széchenyi Alapok most megvalósult befektetésével megnövelt forrásainkkal ismét értő és azokat újabb sikertörténetekké formáló partnerekre találunk” – tette hozzá Tánczos.

A Euroventures mostani alapjának befektetői között, magánbefektetők mellett megtaláljuk a EIB tulajdonú European Investment Fund-ot, az EBRD-t és egy magyar nyugdíjalapot is. A Széchenyi Alapok befektetése után 46,4 millió eurós alap a korábbi Euroventures alapokhoz hasonlóan 2 és 6 millió euró közötti befektetéseket valósít meg. A céltársaságok pedig olyan korai növekedési szakaszban lévő technológiai cégek, ahol az éves árbevétel legalább 0,5-1 millió euró.

"A kormány egyik fő üzenete az volt korábban, hogy "Merjünk nagyok lenni!" Mi azt üzenjük a hazai vállalkozásoknak: Merj naggyá válni! Azt tapasztaljuk, hogy sok hazai vállalkozás lehet naggyá, lépheti át mostani korlátait és érhet el komoly nemzetközi sikereket, ha a szükséges erőforrások ehhez rendelkezésre állnak. Ez nemcsak az utóbbi közel 200 év, de a most mögöttünk álló 11 és fél év tapasztalata is. És erre remek példa maga a Euroventures és korábbi sikeres befektetései. A Euroventures sikerének titka pedig az, hogy ehhez olyan tőke kell, amely szakértelemmel és portfolió társaságainak támogatásával párosul” – mondta Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója.

Fontos számunkra, hogy nagy hozzáadott értékű vállalkozásokba fektetett tőkével járuljunk hozzá a magyar gazdaság pandémia utáni újraindításához és növekedéséhez.

Ebbe az irányba tett lépéseink voltak nemrégiben az Óbudai Egyetemmel kialakított szoros partnerség, és a 10 milliárd forintos Startup Programunk meghirdetése is. A mostani befektetésünk egy újabb nagy lépés ebbe a stratégiai irányba" – tette hozzá Jobbágy.

A Euroventures új alapjának futamideje 10 év, a befektetési periódus pedig 5 év. A célpiacok között Magyarország mellett Bulgária, Horvátország, Csehország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és a balti államok is szerepel, de az alap jegyzett tőkéjének legalább felét hazánkban aktív társaságokba fekteti.

A Széchenyi Alapok fennállásának 10 éve alatt eddig 56 milliárd forintot fektetett be 130 céltársaságba, amelynek eredményeképpen ma 80 portfólió társaságot, valamint hat alapban 108 milliárd forintot kezel. A koronavírus válság ellenére a Széchenyi Alapok tavaly megötszörözte befektetési aktivitását.

Címlapkép: Táncos Péter a Euroventures ügyvezető partnere, és Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója aláírják a megállapodást.

A cikk megjelenését a Széchenyi Alapok támogatta.