Mesés meggazdagodás és üres zsebek: izgalmas éve volt a kriptovilágnak (TOP10 sztori - 7.)

Gyökeresen megváltoztatott életek, középosztályból egyenesen az utcára kerülés vagy akár egy extravagáns penthouse-ba költözés - mindkét forgatókönyv reális volt azon befektetők számára idén, akik nagyobb összegekkel foglalkoztak kriptovalutákkal. Elképesztő sztorikból 2021-ben sem volt hiány, gondolhatunk itt akár az egyre elfogadóbb intézményi közösség megnyilvánulásaira, Kína atomtámadásszerű lépéseire a kriptovilág ellen, Elon Musk Twitteres tevékenysége okán felrobbanó mémkriptókra, többmilliárd forintba kerülő digitális képekre és egészen szemtelen csalásokra is, amik számos hiszékeny kereskedőt tehettek földönfutóvá. Mindezekre visszatekintve egy dolgot biztosra vehetünk: borzasztóan izgalmas évet tudhatunk magunk mögött a kriptovilágban, a 2022-es év pedig újabb és még vadabb izgalmakat tartogathat.

Különcből a mainstream felé – így változott a bitcoin megítélése

Jócskán mögöttünk vannak már azok az idők, amikor ferde szemmel tekintettek a befektetések világában azokra, akik kriptovalutákat építenek a portfóliójukba. Mára már a bitcoin és kisebb társai egy modern, diverzifikált portfólió természetes részeként jelennek meg, ehhez az egyre mainstreamebb elfogadáshoz pedig számos, fontos piaci szereplő pálfordulására volt szükség 2021-ben.

Kétség sem fér hozzá, hogy idén a lakossági befektetők mellett már komolyabb játékosok is megjelentek a pályán: a kockázatitőkések és a gazdagok pénzét kezelő bizalmi vagyonkezelők, a milliók nyugdíjáért felelő nyugdíjalapok és a nagy alapkezelők is rákaptak a kriptopénzekre. Még júliusban jött ki egy felmérés arról, hogy egyre több intézményi befektető tervez befektetni a digitális valutákba - a Fidelity Digital Assets számára készített, tavaly december és idén április közé eső tanulmányból kiderül, hogy 10-ből 7 intézményi befektető tervezi, hogy beszáll a kriptovaluták piacára a közeljövőben, a legnagyobb visszatartó ereje azonban továbbra is az igen hektikus árfolyammozgásnak van.

A következőkben tételesen (és a teljesség igénye nélkül) felsoroljuk azokat az idén történt nagyobb intézményi döntéseket és bejelentéseket, amik hozzásegítették a kriptovilág ősanyjaként köztudatba ivódott bitcoint a megkerülhetetlenné váláshoz.