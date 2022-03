Száguldó árfolyamok, itt vannak a magyar tőzsde márciusi nyertesei

Alapvetően kifejezetten rossz a hangulat a világ tőzsdéin az ukrán háború kitörése óta, a magyar tőzsde is meredeken beesett február közepén. Március eleje felé azonban változott valamelyest a kép és nagy általánosságban emelkedő árfolyamokat láthattunk a magyar részvényeknél, néhány vállalat viszont így is élesen kivált a tömegből, 20-40 százalékos ralikat láthattunk pár hét leforgása alatt például a Waberer'snél, a DM-Kernél és az Opusnál. De vajon meddig tarthat ki a jó hangulat és meddig folytatódhat a meredek emelkedés?

Waberer's

Tovább folytatódik a Waberer’s menetelése, a remek teljesítmény részben a múlt héten közzétett, erős vállalati gyorsjelentésnek, részben pedig a Concorde elemzőjének pozitív értékelésének köszönhető. A Waberer's éveken keresztül veszteségesen működött, a korábbi taxi modellről azonban átállt a cég kereskedelmi sáv modellre, ennek eredményei pedig negyedévről-negyedévre egyre látványosabban megmutatkoztak, végül a múlt pénteken közzétett gyorsjelentésből kiderült, hogy a tavalyi évben 2017 óta először tudott éves profitot termelni a cég.

Ma 9,7 százalékot ralizott a részvény, míg a lokális mélypont, azaz március 11 óta 34 százalékkal került már feljebb a jegyzés. Bár rövidtávon mostanra túlvettség alakult ki (amit a kora délutánra már megjelent felső árnyék is alá látszik támasztani), közép- és hosszútávon a gyorsan megélénkülő vételek pozitív jelzésekkel szolgálnak, mert a részvény régóta volt tetszhalott állapotban. A tendencia megerősítéséhez a 2 500 Ft-os támasz áttörése szükséges.

AutoWallis

A múlt hét közepén érkezett a hír, hogy több mint 90 százalékkal növekszik az AutoWallis részvények súlya a BUX kosárban a Budapesti Értéktőzsde előző, tavaly szeptemberi határozatához képest. A döntés értelmében a vállalat részvényei mától 0,5098 százalékos súllyal szerepelnek a BUX indexben, ezzel a 10. legnagyobb pozíciót elfoglalva. Ma pedig arról számolt be az AutoWallis, hogy bővíti a csoport által a kiskereskedelemben értékesített autómárkák számát a vállalat, miután belép a SsangYong hazai kiskereskedelmi piacára. A dél-koreai márkát az AutoWallis kizárólagos importőrként a magyar mellett három régiós piacon már képviseli, de eddig kizárólag a nagykereskedelemre koncentrált.

Ami pedig a részvényárfolyamot illeti, ma 3,7 százalékkal került feljebb a jegyzés, míg március közepe óta közel 16 százalékos a plusz. Bár ezen elmozdulások mértéke igen nagy, az árfolyam karakterisztikájához, és az utóbbi hetekben tapasztalt volatilitásához képest még így sem kiugróan nagy a változás, így egyelőre nem lehetünk teljesen biztosak benne, hogy technikai korrekcióról, vagy a hosszútávú trend visszatéréséről van szó. Főleg azért nem, mert a felfutás túladott zónából és rövidtávú fordulós jelből (kalapács) jött létre. Bár a két hosszú zöld gyertya és az ilyen nagyságú vállalatok esetén az egyébként kevéssé megbízható adatnak számító forgalom biztató, de világos trendről csak az egymáshoz nagyon közel tartózkodó két fontos mozgóátlag és a 117 Ft-os ellenállás határozott áttörése esetén lehet szó.

DM-Ker

Még a hónap elején jóváhagyta az MNB a DM-Ker tájékoztatóját a BÉT standard kategóriájába való bevezetéshez. Ezen kívül a múlt héten is történtek események a vállalat háza táján, közgyűlést tartott ugyanis a vállalat, ahol a részvényesek többek között szavaztak a társaság által a tavalyi üzleti év eredménye után fizetendő osztalékról, saját részvények visszavásárlásáról, és az MRP program folytatásáról is.

A DM-Ker jegyzése ma 1 százalékkal került feljebb, míg március eleje óta több mint 25 százalékot ralizott a részvény. Az árfolyam egyébként még így is benne van az enyhén csökkenő trendcsatornában, amiből egyébként március elején kiesett, de nagy alsó árnyékos, tehát vevőket nap közben gyorsan aktivizáló japán gyertyák segítségével vissza is pattant. Mostanra a csatorna tetejénél jár, ahonnan legalább három alkalommal nagy felső árnyékokkal zuhant vissza a részvény, így amíg nincs világos kitörés, továbbra is a mérsékelt csökkenés a valószínű.

Masterplast és Opus

Ugyancsak jelentős árfolyam emelkedést láthattunk a mögöttünk álló hetekben a Masterplastnál és az Opusnál is, a vállalatok megítélését és kilátásait befolyásoló hír nem érkezett márciusban, így vélhetően spekulatív mozgásokról beszélhettünk, mindenesetre a Masterplast 18 százalékkal került feljebb március eleje óta. A hatalmas és hosszas emelkedő trend után az utóbbi hónapokban egy tető formáció alakult ki, amely egyre inkább egy enyhe csökkenő trendbe váltott, ahol a még mindig nagy nyereségen ülő, türelmüket szép lassan elveszítő középtávon gondolkozó befektetők szépen lassan elkezdték visszaadni részvényeiket a piacnak. Az is látszik ugyanakkor, hogy hosszabb távra gyűjtögető piaci szereplők a csatorna alján mindig belevesznek a papírokba, de feljebb már nemigen hajlandóak menni. Mivel a momentum felfelé hiányzik, egyelőre marad az eladók enyhe túlsúlya.

Ami pedig az Opust illeti, ugyancsak hír nélkül emelkedik jelentősen, több mint 12 százalékkal a mai kereskedésben a részvény, március 10 óta pedig már több mint 40 százalékos a plusz a papírnál. A papírok itt is egy lassú eső tendenciában üldögéltek, ám itt két nap alatt olyan elsöprő vételi hullám alakult ki, ami a trendvonal és a korábbi ellenállás fölé vitte a kurzust, ami nagyon magas kockázat mellett ugyan, de középtávra már kifejezetten pozitív jel.

Címlapkép: BÉT