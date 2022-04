Nem lehet örökre 13. havi nyugdíjban reménykedni – Itt egy megoldás a nyugdíjas évekre

Évente akár 150 ezer forintnyi adójóváírást is kaphat az, aki önkéntes nyugdíjpénztárban kezd el megtakarítani nyugdíjas éveire. Nem mindegy azonban, hogy 20, 10 vagy csak 5 év van hátra a nyugdíjig, érdemes jól meggondolni, melyik önkéntes pénztári portfólióban takarítunk meg. De vajon melyik nyugdíjpénztárt érdemes választani, mi alapján kellene dönteni? Cikksorozatunk harmadik és egyben utolsó részében azoknak igyekszünk segíteni a választásban, akik 10 éven belül vannak a nyugdíjas kortól, így számukra érdemesebb lehet az óvatosabb, kockázatkerülőbb lehetőségek közül választani.

Cikksorozatunk következő és egyben utolsó részében azt járjuk körül, hogy melyik nyugdíjpénztár mit ajánl azoknak, akik 10 éven belül a nyugdíjas korba lépnek, tehát a kockázatkerülőbb, javarészt kötvényeket tartó portfóliókat vetjük össze a tíz legnagyobb, bárki számára elérhető önkéntes pénztári szolgáltatónál.

Cikkünk az önkéntes pénztári portfóliókról szóló cikksorozatunk harmadik része, az előző két írásunk az alábbi linken olvasható el:

Mi az a nyugdíjpénztári portfólió?



Ha valaki önkéntes nyugdíjpénztári tag szeretne lenni, belépéskor választania kell az adott szolgáltatónál rendelkezésre álló portfóliók közül. Ezek a befektetési politikájuk és a bennük tartott eszközök miatt különböző kockázattal bírnak.



Általánosságban három nagyobb csoportot lehet elkülöníteni: vannak a részvénytúlsúlyos, tehát kockázatvállalóbb portfóliók, vannak a részvényeket és kötvényeket nagyjából egyenlő arányban tartó, kiegyensúlyozott portfóliók, és ott vannak még a kötvénytúlsúlyos, tehát nagyobb biztonságra törekedő kockázatkerülőbb portfóliók.



A portfóliók kialakítása összefügg az elérhető hozamok mértékével is, így például a fiatalabb megtakarítóknak érdemes lehet a magasabb hozammal kecsegtető, részvénytúlsúlyosabb portfóliók közül választaniuk, ezeknek a befektetési időtávja is hosszabb. A már nyugdíj előtt állóknak viszont érdemesebb lehet az óvatosabb portfóliók mellett dönteni, nehogy egy-egy nagyobb piaci kilengés csökkentse az addig összegyűjtött megtakarítást, amit aztán már nem lehet "jóvá tenni" a nyugdíjig hátralévő rövid idő miatt.



A legtöbb önkéntes pénztárnál egyszerre csak egy portfóliót lehet választani, bizonyos időközönként azonban lehet váltani közöttük. Egyre többen vannak azonban az olyan szolgáltatók, ahol már egyszerre két portfólióban is tarthatja megtakarításait a pénztártag.

Milyen egy óvatos/klasszikus portfólió és hány éves kortól érdemes ezt választani?

Általánosságban elmondható, hogy azok a nyugdíjpénztári portfóliók, amelyeknek befektetéseiben a kötvények és kockázatkerülőbb eszközök vannak túlsúlyban, a kockázatkerülőbb portfóliók közé tartoznak. A nagyobb önkéntes pénztárak esetében ide sorolhatóak az óvatos, klasszikus, kiszámítható és csendélet portfóliók. A Portfolio-nak küldött önkéntes pénztári válaszok alapján szolgáltatónként az alábbi befektetéseket tartalmazzák a kockázatkerülő portfóliók:

Óvatos/klasszikus önkéntes pénztári portfóliók befektetési összetétele Pénztári portfólió Befektetés megoszlása/összetétele OTP Óvatos A portfólió befektetéseit több mint nyolcvan százalékban állampapírok alkotják, ezen felül hazai és nemzetközi részvénybefektetések, valamint külföldi kötvények is helyet kapnak. A portfólió referenciaindexe egyaránt tartalmaz éven belüli és éven túli hátralévő futamidejű eszközöket; közvetlen devizakitettsége maximum 40% lehet. A portfólió közvetlen részvénybefektetésekbe és befektetési alapokba fektetett részvényhányada 5-25% között mozoghat; továbbá kis mértékben tartalmazhat ingatlan és származékos ügyletekbe történő befektetéseket is. OTP Klasszikus A Klasszikus portfólió befektetéseit szinte kizárólag állampapírok alkotják. A portfólió referenciaindexe fele-fele arányban tartalmaz éven belüli és éven túli hátralévő futamidejű eszközöket; közvetlen devizakitettsége maximum 25% lehet. OTP Kockázatkerülő A kockázatkerülő portfólió befektetéseit kizárólag pénzpiaci eszközök, vagyis rövid lejáratú állampapírok és bankbetétek alkotják. A portfólió közvetlen devizakitettsége maximum 10% lehet. Allianz Klasszikus 100% kötvény Aegon Klasszikus Biztonságosabb értékpapírokból, azaz szinte kizárólag állampapírokból épül fel.100% magyar állampapír, kötvény Aranykor Klasszikus Portfólió megoszlás: 30% rövid lejáratú állampapír, 39% hosszú lejáratú állampapír, 7,4% fejlett világ részvényei, 14,6% fejlődő világ részvényei, 9% ingatlan befektetési jegyek. Aranykor Csendélet Portfólió megoszlás: 43% rövid lejáratú állampapír, 57% hosszú lejáratú állampapír. MKB Klasszikus 2% MSCI EU + 2% MSCI ACWI + 15% MAX Index + 80% RMAX Index + 1% 3 hónapos BUBOR MKB Kiszámítható 5% MAX Index + 40% RMAX Index + 55% 3 hónapos BUBOR Pannónia Klasszikus 2% MSCI EU + 3% MSCI World + 15% MAX Index + 80% RMAX Index Erste Bázis 55% hosszú távú magyar állampapír, 10% külföldi kötvény, 9% ingatlan alap, 5% magyar részvény, 6% fejlett piaci részvény, 4% Kelet európai részvény, 8,5% feltörekvő piaci részvény, 2,5% egyéb nemzetközi részvény Erste Kiszámítható 40% hosszú távú magyar állampapír, 41% rövid távú magyar állampapír, 10% külföldi kötvény, 9% ingatlan alap Generali Eldorado Standard 80% RMAX + 20% MAX Comp Prémium Irány 2025 Kötvény 82%, Részvény 10%, Alternatív befektetések 8% Budapest Bebiztosító 15% bankbetét, 70% magyar állampapír, 5% értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal, 5% magyar vállalati kötvény, 5% magyar hitelintézeti kötvény Forrás: Portfolio-gyűjtés, pénztárak adatközlése

A fenti portfóliókra általánosan elmondható, hogy azoknak a pénztártagoknak ajánlják, akiknek maximum 10 évük van hátra a nyugdíj betöltéséig. Az ajánlás persze nem kötelező érvényű, idősebb pénztártag is választhat kockázatosabb portfóliót, ahogy a fiatalabb tag is kockázatkerülőbbet.

Melyek a portfólióválasztás szabályai és milyen költségei vannak?

Ahogyan arról előző cikkünkben is írtunk, eltérnek a pénztárak abban a tekintetben, hogy milyen gyakran teszik lehetővé a pénztártagok számára a portfólióváltást. Van, ahol akár havonta is válthat a pénztártag, máshol 6 havonta teszik ezt lehetővé. Pénztáranként az alábbi feltételek vannak jelenleg a megkérdezett szolgáltatóknál:

OTP: A tagok bármikor kezdeményezhetik a portfólióváltást, de a két portfólióváltás között nem telhet el 7 munkanapnál kevesebb. Az alapszabály értelmében a leadott portfólióváltási kérelem nem vonható vissza és a pénztártag egyéni számláján lévő megtakarításait nem oszthatja meg több portfólió között. A portfólióváltás költsége az átvezetésre kerülő összeg 1 ezreléke, maximum 2.000.-Ft, amely a számlaegyenlegből kerül levonásra.

A tagok bármikor kezdeményezhetik a portfólióváltást, de a két portfólióváltás között nem telhet el 7 munkanapnál kevesebb. Az alapszabály értelmében a leadott portfólióváltási kérelem nem vonható vissza és a pénztártag egyéni számláján lévő megtakarításait nem oszthatja meg több portfólió között. A portfólióváltás költsége az átvezetésre kerülő összeg 1 ezreléke, maximum 2.000.-Ft, amely a számlaegyenlegből kerül levonásra. Allianz: A váltás teljesen ingyenes és a gyakorisága sincs korlátozva, azonban a gyakori portfólióváltásnak lehetnek negatív következményei, úgymint a veszteség realizálása, hozam elmaradása.

A váltás teljesen ingyenes és a gyakorisága sincs korlátozva, azonban a gyakori portfólióváltásnak lehetnek negatív következményei, úgymint a veszteség realizálása, hozam elmaradása. Aegon: Nincs megkötés, szabadon válthatnak portfóliót a tagok. A belépéskor a portfólióválasztás ingyenes. A tagság tartama alatt, ha az online ügyfélszolgálati fiókban, elektronikusan történik a portfólióváltás, az szintén díjmentes. Az írásban benyújtott kérelmek esetén a befektetett vagyon aktuális forintértékének 0,1%-a, de maximum 2000 Ft díjat kell fizetnie a tagnak.

Nincs megkötés, szabadon válthatnak portfóliót a tagok. A belépéskor a portfólióválasztás ingyenes. A tagság tartama alatt, ha az online ügyfélszolgálati fiókban, elektronikusan történik a portfólióváltás, az szintén díjmentes. Az írásban benyújtott kérelmek esetén a befektetett vagyon aktuális forintértékének 0,1%-a, de maximum 2000 Ft díjat kell fizetnie a tagnak. Aranykor: Portfólióváltásra 3 havonta van lehetőségük a pénztártagoknak. A portfólióváltás díja általánosan az egyéni számla egyenlegének 1 ezreléke, maximum 2.000 forint. Az Aranykor az egyik azon pénztárak közül, ahol egyszerre két portfólió között is megoszthatják vagyonukat a tagok.

Portfólióváltásra 3 havonta van lehetőségük a pénztártagoknak. A portfólióváltás díja általánosan az egyéni számla egyenlegének 1 ezreléke, maximum 2.000 forint. Az Aranykor az egyik azon pénztárak közül, ahol egyszerre két portfólió között is megoszthatják vagyonukat a tagok. MKB: Belépéskor minden tag ingyenesen választhat a jelenleg elérhető négy befektetési portfólió közül egyet. A választás lehetőségével nem élő pénztártagok egyéni számláit a pénztár automatikusan besorolja a Kiegyensúlyozott portfólióba. A meglevő portfólióból másikra áttérni jelenleg legkorábban 6 hónap, a portfólióváltási nyilatkozat kitöltésével lehetséges. A pénztárnál egyébként hamarosan bővül a választható portfóliók köre, ősztől pedig már két portfólió között is meg lehet osztani a vagyont.

Belépéskor minden tag ingyenesen választhat a jelenleg elérhető négy befektetési portfólió közül egyet. A választás lehetőségével nem élő pénztártagok egyéni számláit a pénztár automatikusan besorolja a Kiegyensúlyozott portfólióba. A meglevő portfólióból másikra áttérni jelenleg legkorábban 6 hónap, a portfólióváltási nyilatkozat kitöltésével lehetséges. A pénztárnál egyébként hamarosan bővül a választható portfóliók köre, ősztől pedig már két portfólió között is meg lehet osztani a vagyont. Pannónia: Az egyes portfóliók, vagy azok megosztási aránya között a pénztártagok akár 3 havonta is válthatnak. Ennél a pénztárnál is meg lehet osztani egyszerre két portfólió között is a megtakarítást.

Az egyes portfóliók, vagy azok megosztási aránya között a pénztártagok akár 3 havonta is válthatnak. Ennél a pénztárnál is meg lehet osztani egyszerre két portfólió között is a megtakarítást. Erste: A tagok három havonta válthatnak portfóliót.

A tagok három havonta válthatnak portfóliót. Generali: Minden pénztártag akár minden negyedévben (január 1-ei, április 1-ei, július 1-ei és október 1-ei fordulónapokkal) válthat portfóliót. A portfólióváltás feltétele, hogy a helyesen kitöltött kérelem a fordulónapot megelőzően legalább 3 munkanappal érkezzen be a pénztárhoz.

Minden pénztártag akár minden negyedévben (január 1-ei, április 1-ei, július 1-ei és október 1-ei fordulónapokkal) válthat portfóliót. A portfólióváltás feltétele, hogy a helyesen kitöltött kérelem a fordulónapot megelőzően legalább 3 munkanappal érkezzen be a pénztárhoz. Prémium: A pénztártag az egyedi portfólióváltási igényét bármikor bejelentheti a pénztár felé írásban vagy telefonon. Az egyedi portfólióváltási igény nem vonható vissza. Az egyéni számlára terhelt egyedi portfólióváltás költsége az egyéni számlakövetelés egy ezreléke, legfeljebb 2000 forint.

A pénztártag az egyedi portfólióváltási igényét bármikor bejelentheti a pénztár felé írásban vagy telefonon. Az egyedi portfólióváltási igény nem vonható vissza. Az egyéni számlára terhelt egyedi portfólióváltás költsége az egyéni számlakövetelés egy ezreléke, legfeljebb 2000 forint. Budapest: Havonta válthatnak portfóliót a pénztártagok.

Kik felelnek a befektetésekért?

A Portfolio által megkérdezett pénztárak többségénél a pénztári portfóliókat a cégcsoporton belül működő alapkezelő kezeli, ezek a pénztárak az OTP, az Allianz, az Aegon, az MKB, a Pannónia, az Erste, a Generali és a Budapest. Van azonban egy-két kivétel, ezek érthető módon a Prémium és az Aranykor Nyugdíjpénztár, akik mögött nem áll biztosítói vagy banki háttér. A két pénztárnál ezért több alapkezelő végzi a portfóliók kezelését:

Prémium Nyugdíjpénztár:

Irány – 2025: Dialóg Alapkezelő

Aranykor Nyugdíjpénztár:

Klasszikus: Amundi Alapkezelő, Concorde Értékpapír, Equilor Alapkezelő, Diófa Alapkezelő

Csendélet: Equilor Alapkezelő

Visszafogottabb hozamok

A tavalyi év finoman szólva sem volt eredményes a hozamtermelés szempontjából, a vizsgált portfóliók teljesítménye -7 és 1,5% között szóródott 2021-ben, csak elvétve lehetett találkozni pozitív hozammal a listán. Ennek oka, hogy kihívásokkal teli időszak volt 2021 a kötvénypiacok számára. A jól teljesítő részvénypiacok, az egyre erősebb lábakon álló gazdasági aktivitás, a fogyasztás beindulása és legfőképpen az infláció emelkedése negatívan hatottak a kötvényalapok teljesítményére, mivel megemelkedtek a kötvénypiaci hozamok.

Az utóbbi években láthattunk jobb hozamokat is, ugyanakkor olyan kirívó teljesítményt nem, mint a kockázatosabb portfólióknál, de ez a befektetési lehetőségeket tekintve nem meglepő, hiszen a kockázatkerülőbb attitűd bekorlátozza a hozamszerzési lehetőségeket is, ezzel lényegében védve a nyugdíj előtt állók megtakarításait.

Óvatos/klasszikus önkéntes pénztári portfóliók nettó hozama Pénztári portfóliók Átlagos 10 éves hozam (2021-2012) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 OTP Óvatos 2,3% -2,1% 3,0% 7,2% -2,0% 5,5% - OTP Klasszikus 3,6% -3,2% 0,8% 3,6% -0,6% 2,9% 3,5% OTP Kockázatkerülő 1,9% 0,8% 0,6% 1,0% -0,1% -0,1% 0,7% Allianz Klasszikus 1,1% -7,3% 0,7% 1,5% -0,8% 0,8% 1,1% Aegon Klasszikus 3,7% -5,8% 0,8% 3,8% -1,0% 3,2% 3,8% Aranykor Klasszikus 5,7% 1,6% 3,2% 4,5% -1,0% 2,6% 5,6% Aranykor Csendélet 5,1% -4,0% 1,0% 14,9% -3,3% 9,1% 9,5% MKB Klasszikus 3,2% -1,6% 0,2% 2,2% -0,3% 2,8% 4,0% MKB Kiszámítható 1,9% -0,8% 0,6% 0,7% 0,2% 0,1% 0,8% Pannónia Klasszikus 2,8% -2,3% 0,3% 1,6% 0,1% 1,7% 4,0% Erste Bázis 5,7% -0,1% 2,3% 8,6% -1,8% 5,9% 5,5% Erste Kiszámítható 4,4% -4,9% 0,8% 4,0% -1,0% 4,0% 4,3% Generali Eldorado Standard 3,5% -3,7% 0,2% 4,0% -0,5% 2,9% 3,8% Prémium Irány 2025 5,7% 0,0% 1,9% 7,5% -1,8% - - Budapest Bebiztosító 3,2% -1,9% 0,4% 2,5% -0,3% 2,6% 3,1% Forrás: MNB, Portfolio

0,9-2,2% közötti díjak

Ahogyan arról többször is írtunk, 2019 októberében jelentette be az MNB, hogy kiterjeszti a megtakarítási célú életbiztosításoknál már régóta használt Teljes Költségmutatókat (TKM) az önkéntes nyugdíjpénztárakra is, így azok többé-kevésbé összehasonlíthatók az egyik főbb versenytársukkal, a nyugdíjbiztosításokkal. Az MNB ajánlása 2020. január 1-jétől él, a pénztáraknak legkésőbb február 28-ig kellett leadniuk a TKM-számaikat, melyeket a felügyelet honlapján közzé is tesz.

A TKMnyp abban újdonság a pénztárak esetén elérhető korábbi mutatószámokhoz képest, hogy előretekintő költségeket próbál megjósolni ahelyett, hogy múltbéli költségeket vesz alapul. A TKMnyp egy pénztártag feltételezett, hosszú távú megtakarításának, modellezett költségét mutatja be.

A mutató minden közvetett költséget is figyelembe vesz, kivételt képez a költségek alól az olyan egyszeri díj, mint a portfólióváltás költsége, a kifizetésekhez kapcsolódó esetleges adó- és járulékteher, postai kifizetés költsége.

A 10 éves TKM-értékeket megnézve látható, hogy az Erste Bázis portfóliója rendelkezik a legnagyobb TKM-mel. A vizsgált portfóliók közül a legolcsóbb termékek sorban az OTP Kockázatkerülő, az MKB Kiszámítható és az OTP Klasszikus portfóliója.

Általánosságban elmondható, hogy a kockázatkerülőbb portfóliók alacsonyabb TKM-mel bírnak, mint a kockázatosabb társaik.

Bár a múltbéli hozamok nem jelentenek semmilyen garanciát sem a jövőre nézve, ha hasonló hozamokat feltételezünk a következő 10 éves időszakra is, mint amilyeneket a vizsgált portfóliók az utóbbi 10 év átlagában elértek, akkor elmondhatjuk, hogy az óvatos/kiszámítható önkéntes pénztári portfóliók is kitermelik a díjaikat a tagoknak.

A vizsgált portfóliók közül több 5% feletti nettó hozamot tudott felmutatni az utóbbi 10 év átlagában, a többiek teljesítménye 1-4% között ingadozik.

Címlapkép: Getty Images