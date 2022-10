Őrület a tőzsdéken, rángatják a piacokat - Mi történik itt?

Portfolio 2022. október 17. 16:23

Az elmúlt napokban elképesztően volatilisen alakul a kereskedés a tengerentúli tőzsdéken, ma éppen felfelé vették az irányt a vezető részvényindexek. A ralit több körülmény is fűtheti, többek között a remek európai részvénypiaci hangulat is átragadhatott az amerikai piacra, emellett kimondottan pozitív felütéssel indította a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezont a Bank of America, de technikai szempontból is fontos szinthez érkeztünk a pénteki esés után az egyik vezető részvényindexnél, az S&P 500-nál.