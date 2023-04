Egekben az infláció, közben 15%-os fix kamatok vannak Magyarországon – Megéri így lakossági állampapírba fektetni?

Az utóbbi egy-két évben jelentősen ugrottak a lakosság számára is elérhető intézményi állampapírok lejáratig számított hozamai, már az egy éves DKJ-val is 14% feletti hozamot lehet zsebre tenni. Mindeközben az infláció is csúcsokat döntöget, ez pedig az inflációkövető lakossági állampapírok malmára hajtja a vizet. Nem csoda, ha nehéz ezek után eldönteni, vajon az intézményi vagy a lakossági állampapír a jobb választás. Alábbi cikkünkben különböző időtávokon hasonlítottuk össze az állampapírok hozamait.

25% felett az infláció, közel 15%-os fix kötvényhozamok 2021 nyarától folyamatos és meredek emelkedést lehet látni a magyar állampapírhozamokban, az extrém magas kamatszint Magyarországon sokkal erősebben érezhető, mint a többi országban, hiszen a 18 százalékos magyar irányadó kamat jelenleg világviszonylatban is a tíz legmagasabb között van. Márpedig ezt követik le az állampapírpiaci hozamok, melyek már eddig is jelentős emelkedésen vannak túl. Az alábbi ábrán is látható, hogy a DKJ-hozamok jelenleg 13-15% körüli szinteken mozognak: A hozamemelkedést a magas irányadó kamat mellett az infláció is fűti, éppen ma jelent meg a friss, márciusi inflációs adat, ezek alapján múlt hónapban 25,2 százalékos áremelkedést mért a KSH, amely bár valamivel alacsonyabb az előző hónapban mért 25,4 százalék után, még mindig extrém magas szintekről beszélhetünk. Nem véletlen, hogy idén még a tavalyinál is magasabb éves átlagos inflációt vár itthon az MNB. Milyen állampapírba érdemes most fektetni egymillió forintot? Mindezek után joggal merülhet fel a kérdés azokban, akik állampapírba fektetnének, hogy az intézményi papírokat vagy a lakossági állampapírokat érdemes-e választani. Az alábbiakban 1, 3 és 5 éves időtávon nézzük meg azt, hogy melyik állampapír tudja a legmagasabb lejáratig számított hozamot adni. A feltételezésünk alapját az MNB legfrissebb, márciusi inflációs jelentése és az abban szereplő becslések adják. Az MNB várakozásai szerint idén 15-19,5% között mozoghat az éves átlagos infláció mértéke,

2024-ben pedig 3-5% közé várja azt a jegybank.

A becslések szerint 2025-ben kerülhet ismét az inflációs cél, azaz 3% közelébe az átlagos drágulás mértéke. Amennyiben bejön az MNB feltételezése az idei infláció kapcsán, akkor jövőre a PMÁP akár 19% körüli kamattal ketyeghet (most 16%-kal kamatozik). Feltételezések



Inflációs feltételezések: a PMÁP esetében a kamatbázist jelentő inflációnál az MNB inflációs várakozásainak középértékét vettük figyelembe (a fentiek szerint), tehát egy konzervatívabb inflációs pályát feltételezünk.



BMÁP: az egyszerűség kedvéért végig a 15,17%-os éves hozammal kalkulálunk a BMÁP esetében.



Visszaváltási költség: idő előtti visszaváltás esetén a PMÁP és a BMÁP esetében is 1%-os költséggel kalkulálunk.



Az állampapírok árfolyamát a kincstári árfolyamjegyzés szerint néztük.



A piaci/intézményi államkötvények esetében lejáratig való tartással kalkulálunk.



A MÁP+-t alacsony kamata miatt egyik időtávon sem szerepeltettük. 1 éves befektetés Egyéves időtávon a 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy hozamát hasonlítottuk össze a lakossági állampapírok kínálatával. A DKJ a középmezőnyben végzett a jelenleg elérhető 14% feletti hozamával, ennél az Egyéves Magyar Állampapír és a Kincstári Takarékjegy is rosszabb befektetésnek bizonyulna. A lejáratig számított évesített hozamokat nézve a 7 éves prémium állampapír tűnik a legjobb választásnak egy éves időtávon, még úgyis, hogy nem lejáratig való tartása miatt 1%-os visszaváltással is kalkulálni kell. Ha forintra fordítjuk át a fentieket, akkor az alábbi ábrán látható, hogy míg például az Egyéves Magyar Állampapír egy év alatt 90 ezer forintot kamatozik, addig a 7 éves inflációkövető állampapír a költségek levonása utána is több mint 150 ezer forintot hoz: 3 éves befektetés Ha valaki 3 évre keres állampapír-befektetést, akkor a fenti feltételezések mentén a Bónusz Magyar Állampapír bizonyul a legjobb választásnak, mivel ennek lejáratig számított éves hozama 13,2% a mostani árfolyamon, de nem sokkal marad el mögötte a 7 éves PMÁP sem. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a valóság vélhetően a 7 éves PMÁP-ot hozná ki győztesnek, mivel a BMÁP hozama igazodik a 3 havi DKJ-aukciók hozamához, amely a jövőben a jegybanki irányadó kamat, illetve az infláció mérséklődésével párhuzamosan nagy valószínűség szerint ugyancsak csökkenni fog. Az összehasonlíthatóság kedvéért a 3 éves államkötvény, illetve a BMÁP lejáratához igazítottuk a PMÁP-okból való kiszállást is, ami 2026.10.21. (kicsivel több tehát, mint 3 év). Ha ma egymillió forintot fektetünk be, akkor a fenti hozamokkal számolva 3 év múlva 3 éves államkötvénnyel több mint 333 ezer,

4 éves PMÁP-pal több mint 370 ezer,

7 éves PMÁP-pal több mint 410 ezer, míg

BMÁP-pal több mint 450 ezer forintot lehet nyerni. 5 éves befektetés Ötéves időtávon már kevesebb az összehasonlítható lehetőség, így ez esetben az 5 éves államkötvény hozamát hasonlítottuk össze a 7 éves prémium állampapír hasonló időszaki számaival. Látható, hogy az MNB inflációs pályáját alapul véve ezen az időtávon a 7 éves inflációkövető állampapír kerül ki győztesként 9,83%-os hozammal. Ez esetben is az 5 éves államkötvény lejáratához igazítottuk a PMÁP-ból való kilépést, így a befektetés több mint 5 év (mintegy 5,5 év). A fenti eredmény alapján 5 év múlva egymillió forintnyi mostani befektetésből 5 éves államkötvénnyel 1,538 millió, 7 éves inflációkövető állampapírral pedig 1,598 millió forint lesz. Fontos megjegyezni, hogy az 5 éves referencia állampapír ez esetben 2019. júniusa előtt lett kibocsátva, így azt kamatadó terheli, ami tovább rontja a befektetők felé elérhető hozamszintet. Összegzésként tehát elmondható, hogy egyik vizsgált időtávon sem tudja megverni az intézményi államkötvény az egy évnél hosszabb lejárattal bíró lakossági állampapírok hozamát. Kiegészítések: Ha valaki intézményi államkötvények mellett dönt, érdemes tisztában lennie a kockázatokkal. Ezek közül leginkább a másodpiaci hozamkockázatra érdemes figyelni : ha nem lejáratig tartjuk az állampapírt, akkor az eladáskor többletköltségek (kedvezőtlen eladási árfolyam) és árfolyamveszteségek merülhetnek fel.

Az általunk alkalmazott inflációs becslés egy konzervatív inflációs pályát feltételez, de a jelenlegi folyamatok ismertében könnyen lehet ennél nagyobb és alacsonyabb is a drágulás éves átlagos mértéke a jövőben, ez pedig jelentősen átrajzolhatja a fenti hozamszámításokat. Bár 3 éves időtávon a magas feltételezett kamat miatt a bónusz állampapír került ki győztesként, a valóság vélhetően a 7 éves PMÁP malmára hajtja a vizet, ha a DKJ-hozamok érdemben elkezdenek csökkenni. Címlapkép: Getty Images