Itt van 5 látványos ábra arról, mit műveltek a héten az Nvidiával

Kilőtt az Nvidia

Ahogy arról már korábban több cikkünkben is beszámoltunk, az Nvidia árfolyama hajmeresztő emelkedést produkált a héten, miután a cég menedzsmentje brutális várakozásokkal jött elő a vállalat első negyedéves gyorsjelentésében. Azt már eddig is tudtuk, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése hatalmas számítási kapacitást, és így jó sok hardvert is igényel majd, ebből pedig profitálhatnak a félvezetőgyártók, mint az Nvidia is, és ezt nagyrészt be is építették a várakozásaikba az elemzők, de amivel a cég menedzsmentje kijött, az azért nagyon erős:

A július végével záruló pénzügyi negyedévben a bevétel 11 milliárd dollár lehet, miközben az elemzők átlagosan 7,2 milliárd dollárral számoltak. Vagyis a cégvezetés bemondott egy 53 százalékkal magasabb számot, mint amire számítani lehetett.

A piaci reakció nem is maradt el, az Nvidia árfolyama 24,4 százalékos pluszban zárt csütörtökön, és ezzel egyeben történelmi csúcsra is ment a chipgyártó árfolyama.