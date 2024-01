Ez a befektetés nagyot fog robbanni - Mutatjuk, hogyan lehet beszállni!

Az egyre hangsúlyosabbá váló és egyre több kormányzati és kormányközi erőforrást felszívó zöld átállásban kulcsszerepe lesz a gazdasági egészség fontos mutatójának tartott réznek, többek között az elektromobilitás előmozdítása és a megújuló energiatermelő kapacitások kiépítése is abba az irányba mutat, hogy az elkövetkező években óriási keresletnövekedés vár a fémre. Az akadozó kínálatnak köszönhetően jelentős hiány alakulhat ki a réz piacán, ami izgalmas befektetési lehetőséget kínál a szemfülesebb piaci szereplők számára. Elemzésünkben utánajárunk, hogy jelenleg milyen, európai vagy amerikai tőzsdéken jegyzett rézbányász vállalatok érhetőek el, és utánajárunk, hogy az elemzői konszenzus alapján meyik részvényen keresztül lehet érdemes megjátszani ezt a sztorit.

Miért is izgalmas a réz piaca?

Az iparági szakemberek szerint nagyon úgy néz ki, hogy a zöld átállásban betöltött kulcsszerepe miatt

ÓRIÁSI KERESLETNÖVEKEDÉS VÁR A RÉZRE,

amit az akadozó kínálat vélhetően nem fog tudni kielégíteni, ennek köszönhetően jelentős hiány alakulhat ki a fém piacán. A réz iránti igény és a rendelkezésre álló kínálat alapján már most is látható a piacon egy kisebb deficit, az elmúlt években többször is figyelmeztettek arra az iparági szakértők, hogy a növekvő hiány lassíthatja a zöld átmenetet - végső soron egy esetlegesen kialakuló rézhiány lelassíthatja a megújuló energiarendszerek bevezetését, és akadályozhatja a fenntartható fejlődési célok felé való haladást.