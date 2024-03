Nagyot gyengült a forint – Érdekes helyzet állt elő az eurós állampapíroknál

396 fölé is benézett a napokban a forint euróval szembeni jegyzése, a további gyengülést váróknak érdemes lehet elgondolkodni az eurós megtakarításban. Vannak például olyan eurós állampapírok, amelyek 4-5% körüli eurós hozamot ígérnek, sőt, az egyik PEMÁP 8% felett forog jelenleg. Alábbi cikkünkből az is kiderül, hogy már 406-os év végi forint árfolyamvárakozás esetén jobb választás most Euró Magyar Állampapírba fektetni, mint PMÁP-ba.