Hogy lesz ebből újra ingatlanmánia? Gyenge számok jöttek a magyarok egykori kedvenceitől

Változást reméltek tőle, de átütő sikert egyelőre nem hozott az ingatlanalapok keresletében a kormány legújabb intézkedése. Nem segít a helyzeten, hogy az első félévben az ingatlanalapok nem tudtak meggyőző hozamokat felmutatni, csupán egy lakossági, forintos alap tudott 5% felett teljesíteni. A legnagyobb ingatlanalap továbbra is az Erste Ingatlan alapja több mint 750 milliárd forintos vagyonával, de gyakorlatilag a legnagyobb sorozatok kezében koncentrálódik a kategória teljes, 2000 milliárd feletti vagyona.

Kihívások sokasága az ingatlanpiacon

A hazai ingatlanpiacon sokak szerint már elkezdtek közeledni az eladói és vevői elképzelések, de sokan vannak, akik szerint a piac még mindig a kamatvágásra vár – hangzott el a Portfolio Property X 2024 konferenciáján. Jóval több tranzakció van idén, mint tavaly, de masszív fellendülésre nem számít a piac. Az átárazódás és az érdeklődés hiánya érezhető, különösen a külföldi befektetők irányából. A retail most erős eszköznek számít az irodával szemben – hangsúlyozták. Az irodapiaci kereslet terén a nettó piaci felszívás 2023-ban negatív volt, a kihasználatlansági ráta idén is tovább emelkedhet – tették hozzá. És bár az ipar-logisztika az elmúlt évek nyertese volt, 2023-ban a rekordméretű fejlesztések hatására a kihasználatlansági ráta emelkedett, a régióban a magyar kihasználatlanság a legmagasabb, de a most induló projekteknél már megjelent az óvatosság.

Az építőiparban is vannak kihívások, a rendelésállományt és a cégek várakozásait figyelembe véve az építőipar 2024-ben továbbra is a termelés csökkenésére készül. Minden alágazatban a fizetőképes kereslet csökkenése tapasztalható, idén kevesebb állami és önkormányzati megrendelésre lehet számítani.

Gyenge hozamok az ingatlanalapoknál

A kihívásokkal teli piaci környezet meglátszott az ingatlanalapok teljesítményén is: egyetlen olyan alap volt, amely 5% feletti féléves hozamot tudott felmutatni.