Mutatunk három részvényt, ami nagyot robbanhat a szakértők szerint!

Az amerikai tőzsdék valósággal szárnyra kaptak Donald Trump győzelmét követően, nemrég mindhárom vezető részvényindex új történelmi csúcsra került. Ha valaki a rekordokat látva félne most befektetni, annak van egy jó hírünk: az amerikai rekordok ellenére számos kedvező befektetési lehetőség van például Európában és Ázsiában, ahol az árfolyamok még nem rugaszkodtak úgy el. Most három olyan részvényt is mutatunk, amelyekben nagy felpattanás jöhet, ráadásul az elemzők is egyre látványosabban optimisták ezekkel a vállalatokkal kapcsolatban. Lássuk is, hogy melyik részvényekről van szó!