Mutattunk egy izgalmas részvényt, ki is lőtt az árfolyam

Május közepén megjelent elemzésünkben egy izgalmas befektetési lehetőségre hívtuk fel olvasóink figyelmét. Az ajánlásunk bejött, az általunk kiemelt részvény árfolyama nagyot emelkedett. Egy ilyen rali után adódik a kérdés: mi következik most, érdemes még tartani a részvényt, esetleg még többet venni, vagy el kell adni? Számos elemzői eszköz mentén haladva vizsgáljuk meg most ezt a kérdést.