Meddig eshet még a forint a váratlan kamatvágás után?

Sorozatban harmadik kereskedési napja esik a forint azután, hogy kedden váratlanul kamatvágást jelentett be a Magyar Nemzeti Bank. A forint ma délelőtt az euróval szemben 354 felett is járt, ilyen gyenge forintra öt hete nem volt példa. Megnéztük emiatt, hogy mit üzen a technikai elemzés, azaz meddig eshet még a forint az euróval és a dollárral szemben.

Kedden váratlanul 15 bázisponttal 0,75%-ra vágta az irányadó rátát az MNB Monetáris Tanácsa arra hivatkozva, hogy a koronavírus-válság erős dezinflációs hatást gyakorol (igaz közben az idei éves átlagos inflációs vonatkozó előrejelzését megemelte) és azt hangsúlyozta, hogy ez a lépés csak egyszeri és szimbolikus jelentőségű, igaz ezzel is igyekszik a jegybank támogatni a gazdaság élénkítését.

Azt is kiemelték a döntéshozók, hogy a vágást érvényesítik a jegybank ténylegesen irányadó eszközénél, az egyhetes betéti tendernél is, így tehát a kamatvágás effektívnek mondható, szétterjed a pénzpiacon (estek is rá a rövid hozamok). Bár a jegybanki vezetők azt hangsúlyozták, hogy ez egyszeri lépés, azóta több külföldi és hazai kommentárt is kaptunk, amelyek szerint ősz-tél körül további vágás(ok) jöhet(nek) és ezt kezdték el beárazni a forint árfolyamába. Ezért következhetett be a sorozatos esés, amivel a forint elkezdett leválni a régiós devizák tendenciájáról is.

Mivel az utóbbi hetekben csillapodott a koronavírus-járvány itthon és a régiónkban, így a pénz- és tőkepiaci feszültségek is enyhültek, illetve a magyar adósságfinanszírozás körüli aggodalmak is enyhültek (volt egy sikeres 2 milliárd eurós normál és egy további 1,5 milliárd eurós zöldkötvény-kibocsátás), ezek pedig együttesen visszaerősítették a forintot a 345 körüli zónába. Emögött az húzódott meg, hogy a korábban a forint gyengülésére nyitott pozíciókból elkezdtek zárni a külföldi befektetők, mérséklődött a shortpozíciók állománya. Erről bővebben ma reggeli cikkünkben írtunk: