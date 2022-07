Meddig eshet még a forint? - Csúnya szintek vannak a láthatáron

A több ok miatti recessziós félelmek, a dollár szárnyalása és az euró/dollár árfolyamban egy fontos technikai szint áttörése tegnap jókora forintesést okozott: az euró jegyzése 410 közelébe, a dolláré a 400-as szint közelébe ugrott, aztán ma még tovább ütötték a magyar fizetőeszközt. Cikkünk írásakor már 413 körül járt az euró és 406 közelében a dollár jegyzése, ami egyúttal jelzi azt is, hogy az euró és a dollár lassan paritásba kerül egymással, azaz eléri az 1,00-ás szintet. A friss forintpiaci fejleményeket ebben a cikkünkben mutatjuk be:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 06. Mindig van lejjebb a forint számára: már 413 felett az euró

Amint az alábbi ábrán láthatjuk: az 1,0340-es szint tegnapi letörésével jókora tér nyílt ki a dollár erősödése, azaz az euró esése előtt, és mint tudjuk: a dollár szárnyalása nem szokott jót tenni a feltörekvő piaci devizák között a forintnak sem.

Ez tehát egy alapvetően kedvezőtlen külpiaci keret a forint számára, ami a további gyengülés felé mutat.