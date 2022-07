Megfizethető tengerpartok: 6+1 közeli ország, ahol még ér valamit a forint

Gergely András 2022. július 16. 16:30

A forint pont akkor vált a világ egyik legrosszabbul teljesítő valutájává, amikor a legtöbben külföldre utaznának, és kunára vagy euróra váltanák a megtakarításaikat. Nyilvánvaló, hogy már csak a pénzromlás miatt is drágább lesz a nyaralás, de a magyarok kedvenc desztinációiban nominálisan is emelkednek az árak, így duplán rosszul járnak az utazók. Horvátország akár 30-50%-kal is drágább lehet, mint tavaly nyáron volt. Vannak azonban olyan országok, amelyek nemzeti valutája szintén rosszul teljesít, vagy az általános árszínvonal alacsonyabb, ezért érdemes lehet a horvát tengerpartot Fekete-, Földközi- vagy Vörös-tengerire cserélni. A Portfolio összegyűjtött 6+1 úti célt, amely pénzügyi mutatói vagy árszínvonala miatt vonzó lehet a magyar turisták számára.