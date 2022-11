400-nál az euró – Meddig erősödhet még a forint?

Mielőtt a technikai elemzésre rátérnénk, érdemes rögzíteni, hogy három főbb tényező állhat a forint hetek óta látható jelentős erősödése mögött:

egyrészt a rendkívül magas magyar kamatkörnyezet (18%-ra emelt egynapos jegybanki betét), ami nagyon megdrágította a forint gyengülésére spekuláló short ügyletek tartási költségét, ez pedig több hullámban az ilyen ügyletek tömeges zárását válthatta ki, főleg az utóbbi napokban,

másrészt a javuló külpiaci hangulat és ezzel párhuzamosan a gyengülő dollár,

harmadrészt a Magyarország és az uniós intézmények közötti megállapodás (piacon érzékelt) növekvő esélye, miután a magyar kormány az EU-pénzekért bevállalt számos intézkedést már végrehajtott és szakmailag elismert emberek kerültek a kulcsfontosságú Integritás Hatóság élére is.

Az utóbbi két tényező ráerősített arra a folyamatra, hogy a forint short pozíciók kényszerű zárása újabb és újabb forinterősödési hullámokat váltott ki, ami miatt megtört a forint nyolc hónapja tartó gyengülő hulláma is, az pedig további technikai alapú forintvételeket generált. Így jutottunk tehát el odáig ma, hogy reggel a forinterősödési hullámban átmenetileg 400 alatt is járt az euró, illetve a dollár, amire másfél hónapja nem volt példa.

Ahhoz, hogy a technikai elemzés alapján választ tudjunk adni arra a kérdésre: meddig erősödhet még a forint, érdemes először is megnézni a legfontosabb devizapár technikai elemzési képét. Amint az alábbi grafikonon jeleztük: megtört az EURUSD nyolc hónapja tartó lefelé menő trendje, és a múlt pénteki amerikai munkaerőpiaci adatok után újra meggyőzően fölé ugrott, most pedig közelíti az első pirossal bekarikázott tartományt, a 100 napos mozgóátlagot 1,005-nél. Amint láthatjuk, október végén még erről a kék vonalról gyorsan lepattant az EURUSD, így tehát most az első komolyabb ellenállás ennél az 1,005 körül tartó vonalnál mutatkozik. Ha ezen is túljut az árfolyam felfelé, azaz tovább esik a dollár, akkor a következő nagyon erős ellenállás 1,035 körül húzódik: itt található egy hosszú távon is érvényes vízszintes ellenállás és addigra ide süllyedhet a 200 napos mozgóátlag is. Ez a tartomány elsőre bizonyára megállítaná a dollár esését – ha egyáltalán eljutunk odáig – és ahogy most a paritás miatt könnyű kiszámolni: ettől a tartománytól még 3,5%-ra járunk.