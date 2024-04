Ezért van most szégyenfalon a forint

Minden főbb, fejlett piaci deviza ellenében is száguld idén az amerikai dollár. Erejét jól mutatja, hogy az euróval szemben tavaly november óta nem volt ennyire erős, mint a héten. Ez a környezet pedig alapvetően nem kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, főleg a forintnak.

A Financial Times összefoglaló cikkében azt emelte ki, hogy a dollár 2022 óta nem látott heti erősödést mutatott ezekben a napokban. Az amerikai fizetőeszköz újabb felértékelődési hullámát a héten megjelent, vártnál magasabb tengerentúli inflációs adatok indították el.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Hétfő óta a dollárindex 1,6%-ot erősödött, amire 2022 szeptembere óta nem volt példa. Ez azzal függ össze, hogy a piaci szereplők a magasabb amerikai inflációs adat után újraértékelték az amerikai kamatvárakozásokat. Egyértelműen nőtt annak a forgatókönyvnek az esélye, hogy az amerikai Fed idén csak egyszer vág a kamatokon. Ehhez képest január elején akár hat negyedpontos kamatcsökkentésre számítottak a befektetők - emlékeztet az FT. Eközben az EKB jelezte, hogy továbbra is valószínű a júniusi kamatcsökkentés, vagyis a két monetáris politika egy időben széttarthat, ezt a divergenciát is árazzák most a piaci szereplők.

A brit üzleti napilap cikke arra is kitér, hogy a dollár feltámadt ereje problémát okozhat azoknak az országoknak, amelyek úgy akartak kamatot csökkenteni, hogy ne veszélyeztessék ezáltal saját valutájuk erejét és ne hajtsák feljebb az inflációt.

Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a 10 éves amerikai államkötvény hozama 4,5%-on áll, míg a magyar 10 éves állampapírhozam 6,84%-on.

Erre utalt, mint kockázat Pleschinger Gyula is, a magyar jegybank Monetáris Tanácsának tagja pénteki, Bloombergnek adott interjújában:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 04. 12. Bemondta a magyar jegybankár: eljött a lassítás ideje

A piacok arra fogadnak, hogy az EKB az év végéig legalább három negyedpontos csökkentést hajt végre, míg a Bank of England két csökkentést, a Fed pedig csak egyet vagy kettőt - részletezi az FT. A japán valuta szenvedte meg leginkább az amerikai kamatvárakozások emelkedését, 1990 óta a leggyengébb szintre került a jen. A japán hatóságok már kilátásba helyezték az intervenció lehetőségét. Mark Dowding, az RBC BlueBay Asset Management befektetési igazgatója szerint bármilyen beavatkozás hatása drága és átmeneti lenne.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár ereje hagyományosan nem kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak sem tesz jót. Ezért került a forint a pénteki kereskedésben féléves mélypontra a dollár ellenében.

5 nap leforgása alatt a forint 3,6%-ot zuhant a dollárral szemben.

A magyar fizetőeszköz kiszolgáltatottságát jól mutatja, hogy az ilyen kedvezőtlen nemzetközi, devizapiaci környezetben sokkal inkább megszédül. A lengyel zloty ezalatt ugyanis 2,9%-ot veszített értékéből a dollárral szemben, a cseh korona 2,4%-ot.

Ez az újfajta devizapiaci trend pedig érdekes helyzet elé fogja állítani a hazai gazdaságpolitikát.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Getty Images