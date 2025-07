Elhárult az utolsó akadály, jöhet a mindent felforgató japán kamatemelés?

A japán jegybank alelnöke szerint az Egyesült Államokkal kötött új kereskedelmi megállapodás csökkenti a gazdasági bizonytalanságot, és növeli az esélyét annak, hogy a gazdasági előrejelzések teljesüljenek – ami közelebb hozhatja a kamatemelést.

Shinichi Uchida, a Bank of Japan alelnöke szerint

a Tokió és Washington közötti kereskedelmi megállapodás közelebb hozhatja a kamatemelést,

mivel javítja a megfelelő gazdasági környezet kialakulásának esélyét.

„A bizonytalanság csökkent, és ez természetesen azt jelenti, hogy nőtt az esélye annak, hogy a gazdasági előrejelzések teljesülnek” – mondta Uchida szerdán egy sajtótájékoztatón a dél-japán Kochi városában. Hozzátette azonban, hogy „a bizonytalanság továbbra is fennáll”, mivel más országok még tárgyalnak a kereskedelmi kérdésekről, és a vámok tényleges hatásait is figyelni kell.

Uchida közvetlenül azután szólalt meg, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a Japánnal kötött új kereskedelmi megállapodást, amely a korábban tervezettnél alacsonyabb vámokat tartalmaz. A hírre a részvénypiacok és a kötvényhozamok is emelkedtek.

„Ez az egyezség jelentős áttörés” – mondta Uchida. „A vámokból fakadó bizonytalanság csökken a japán gazdaság számára.”

A jegybank már hónapok óta hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi konfliktusok körüli bizonytalanság komoly akadályt jelent a kamatemelés megfontolásában.

Bár Uchida szerint továbbra sincs közvetlen szükség az emelésre, kijelentései erősíthetik azokat a várakozásokat, hogy az év végéig sor kerülhet egy újabb lépésre.

A hírre a kereskedők azonnal beáraztak egy idei kamatemelést: az overnight index swapok több mint 80%-os valószínűséget jeleztek. Japán 10 éves államkötvényeinek hozama a legmagasabb szintre ugrott 2008 óta.

Uchida, aki több mint egy évtizede kulcsszereplője a japán monetáris politikának, megszólalásai különös jelentőséggel bírnak a piac számára.

Ez volt az első jelentős BOJ-nyilatkozat azóta, hogy a július 20-i felsőházi választásokon Shigeru Ishiba miniszterelnök koalíciója elvesztette a többségét. Uchida megerősítette: a BOJ továbbra is kamatemelésre készül, ha a gazdasági kilátások ezt lehetővé teszik.

A kereskedelmi egyezmény Ishiba egyik kulcsígérete volt, amelynek teljesítését a lemondását megelőző feltételként nevezte meg – és a helyi sajtó szerint most valóban közel lehet a távozása.

Trump bejelentette, hogy az amerikai fél általános 15%-os vámot vezet be a japán importtermékekre, ami alacsonyabb, mint az augusztus 1-től életbe lépni tervezett 25%-os szint. Ishiba később közölte, hogy az Egyesült Államok a japán autókra is csökkenti az importvámot 25%-ról 15%-ra, ami több autóipari részvény árfolyamát is két számjegyű pluszba lendítette.

„Nem teljesen világos, hogyan alakulnak majd a kereskedelmi tárgyalások az egyes országok között” – mondta Uchida reggeli beszédében. „És az sem egyértelmű az eddigi adatok alapján, hogy miként alakul a gazdasági aktivitás, az infláció és a globális pénzpiaci helyzet.”

A jegybank következő kamatdöntését július 31-én hozza meg, egyúttal frissíti negyedéves gazdasági előrejelzését is. Uchida szavai alapján a piac továbbra is arra számít, hogy a kamatszint egyelőre 0,5%-on marad.

„A beszédből egyértelműen az következik, hogy a választás ellenére sincs fordulat a BOJ kamatpolitikájában” – értékelt Hideo Kumano, a Dai-Ichi Life Research Institute vezető közgazdásza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

