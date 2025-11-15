Mi lesz a forinttal? Megszólaltak az elemzők

Hullámvasútra került a héten a forint, miután számos fontos hír érkezett Magyarországról. A költségvetési hiánycél és a banki különadó emelése nem segített a hazai devizának, miközben a sokat emlegetett "pénzügyi védőpajzs" vegyes megítélés alá esik. A kormányzati jelzések (támadás érheti a forintot) és a védőpajzs létének napirenden tartása viszont a héten többször is befolyásolta az árfolyamot.

"A forint a pénzügyi védőhálóról szóló, valamint az amerikai-magyar megállapodások hírére erősödött. Minden más változatlanságát feltételezve (az MNB nem kezd gyors kamatcsökkentésekbe, és a kormány sem engedi el nagyon a költségvetési hiányt) a jelenlegi forinterő hónapokig tartós maradhat, év végén akár a mostaninál is erősebb forintárfolyamot eredményezve. Ugyan a hétközben bejelentett hiánycélemelés, illetve a banki extraprofitadó emelése átmenetileg rosszat tettek a forintnak, de a hiánycél megemelése nem volt teljesen váratlan, miközben a Magyar Nemzeti Banktól továbbra is azt várjuk, hogy tartani fogja a magas kamatszintet a következő hónapokban. A befektetők kezdeti, negatív reakciója után a továbbiakban érvényesülhet a magasabb hazai carry" – véli Árokszállási Zoltán, az MBH Bank közgazdásza.

