Mi lesz a forinttal? Megszólaltak az elemzők

Hullámvasútra került a héten a forint, miután számos fontos hír érkezett Magyarországról. A költségvetési hiánycél és a banki különadó emelése nem segített a hazai devizának, miközben a sokat emlegetett "pénzügyi védőpajzs" vegyes megítélés alá esik. A kormányzati jelzések (támadás érheti a forintot) és a védőpajzs létének napirenden tartása viszont a héten többször is befolyásolta az árfolyamot.
"A forint a pénzügyi védőhálóról szóló, valamint az amerikai-magyar megállapodások hírére erősödött. Minden más változatlanságát feltételezve (az MNB nem kezd gyors kamatcsökkentésekbe, és a kormány sem engedi el nagyon a költségvetési hiányt) a jelenlegi forinterő hónapokig tartós maradhat, év végén akár a mostaninál is erősebb forintárfolyamot eredményezve. Ugyan a hétközben bejelentett hiánycélemelés, illetve a banki extraprofitadó emelése átmenetileg rosszat tettek a forintnak, de a hiánycél megemelése nem volt teljesen váratlan, miközben a Magyar Nemzeti Banktól továbbra is azt várjuk, hogy tartani fogja a magas kamatszintet a következő hónapokban. A befektetők kezdeti, negatív reakciója után a továbbiakban érvényesülhet a magasabb hazai carry" – véli Árokszállási Zoltán, az MBH Bank közgazdásza.
A jelenlegi forinterő hónapokig tartós maradhat, év végén akár a mostaninál is erősebb forintárfolyamot eredményezve
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés