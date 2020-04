Megmutatjuk, kikre lőhet új szuperfegyverével az MNB

Két-három hónap alatt akár ezermilliárd forintnyi állampapírt is vásárolhat az MNB – jelentette be kedden a jegybank a Monetáris Tanács döntését követően. Ezzel a jegybank a hosszú hozamokat szeretné leszorítani, de elemzők szerint a lépés nem független a költségvetés idei jelentős finanszírozási szükségletétől sem. De kiktől és milyen kötvényeket vehet az MNB? Elérheti az önmaga által felállított korlátot?

Elárulta a részleteket az MNB

A magyar jegybank már három hete bejelentette, hogy eszközvásárlási programot indít, azonban akkor jelezték, hogy annak részleteiről a Monetáris Tanács dönt majd következő ülésén. Éppen ez adta a keddi ülés jelentőségét, hiszen az várható volt, hogy a kamatkondíciókon nem változtat majd a jegybank. Az ülést követő közleményből és Nagy Márton délutáni háttérbeszélgetéséből azonban lassan összeállt a kép a magyar QE-programmal kapcsolatban:

Mit tudunk a magyar QE-programról? A program kezdete 2020. május 4. Az érintett értékpapírok Fix kamatozású forint állampapírok Lejárat Bármilyen, de a 3 évnél hosszabbra koncentrál Vásárlások módja Heti aukciókon és azokon kívül Limit 33% egy-egy kötvénysorozatból Keretösszeg Korlátlan, 1000 milliárd forint után technikai felülvizsgálat Időtartam Amíg szükséges Forrás: MNB, Portfolio

Ebben a cikkben most a külön 300 milliárd forintos jelzáloglevél-vásárlási programmal nem foglalkozunk, csak az állampapírokra koncentrálunk.

A jegybanki mennyiségi lazítási (quantitative easing) programok összefoglaló neve QE-program, ezek keretében a jegybank állampapírokat vagy más eszközöket vásárol, hogy ezzel pénzt pumpáljon a gazdaságba és élénkítse a növekedést. Ezen belül az állampapír-vásárlás hivatalos célja a hosszú lejáratú hozamok leszorítása, a "rosszul működő monetáris transzmissziós csatornák tisztítása", de sokan egyszerűen a monetáris finanszírozás tilalmának ügyes megkerülését látják benne. Általában akkor alkalmazzák, ha az infláció alacsony és a hagyományos jegybanki élénkítés (kamatcsökkentés) már nem hatékony. Az eszközt elsőként Japán alkalmazta (mára tökélyre fejlesztette, a Bank of Japan már tőzsdén kereskedett alapokat, ETF-eket is vásárol), majd 2008-ban a válság kitörésekor sorra léptek hasonló útra a jegybankok. A japánok mellett a Fed és az EKB is jelentős QE-programokat léptetett életbe, illetve a közelmúltban felpörgették ezeket újra a koronavírus-válság következtében. Az eszközvásárlásokkal megnő a jegybankok mérlege, hiszen az állampapírok vagy más eszközök bekerülnek abba, a vásárlások lezárása után általában a piacról való kivonulás szokott érzékeny kérdés lenni, hiszen ezek az értékpapírok előbb-utóbb a jegybanknál is lejárnak, ha pedig még nem elég stabil a piac, akkor részben vagy teljesen újra befektethetik ezt az összeget, hogy ne szívjanak ki pénzt a gazdaságból.

A hasonló mennyiségi lazító programokhoz hasonlóan a legnagyobb kérdés előzetesen a keretösszeg volt, illetve az, mond-e egyáltalán konkrét keretösszeget a jegybank. Nos, óvatosan, de mondtak: a vásárlások összege korlátlan, de 1000 milliárd forint után „technikai felülvizsgálatot” tart a Monetáris Tanács. Később ezt Nagy Márton alelnök azzal egészítette ki, hogy a keret két-három hónapra lehet elegendő, vagyis nagyjából heti 100 milliárdos vásárlással számol az MNB.

Mit vehet a jegybank?

A fenti paraméterek mellett viszonylag egyszerűen megállapítható, mekkora a teljes potenciálisan megvásárolható kötvénymennyiség, amit érinthet a jegybank intézkedése. Kicsit messziről indulunk, de a magyar adósságszerkezet bemutatása nélkülözhetetlen a következő hónapok jegybanki vásárlásainak bemutatásához.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb statisztikája szerint március végén a központi költségvetés kicsit több mint 30 ezer milliárd forintos adósságának 15,75%-a volt devizában. Ezt biztosan nem fogja érinteni a jegybanki program, hiszen csak forintkötvényeket vásárolnak.

Persze még a bő 25 ezer milliárdos forintadósság körét is tovább szűkíthetjük, ha megnézzük ennek szerkezetét. A bő 24 ezer milliárdos forint állampapír-állomány még tovább csökkenhet az MNB szempontjából, hiszen ebből 880 milliárd forint diszkont kincstárjegy, amit ugyan vehetne a jegybank, de mivel a 3 éven túli futamidőre koncentrál, ezért nem vesszük figyelembe. Még nagyobb tétel azonban a több mint 9100 milliárd forintnyi lakossági értékesítésre szánt állampapír, melyre szintén nem vonatkozik az MNB programja.

Vagyis első lépésben mintegy 14 ezer milliárd forintnyi olyan forintkötvény van jelenleg a piacon, melyek esetében szóba jöhet a jegybanki vásárlás.

Potenciálisan ekkora a rendelkezésre álló összeg, azonban ezt az MNB kommunikációja alapján lehet tovább szűkíteni, hiszen tudjuk, hogy a 3 évnél hosszabb futamidőre „lőnek”, csak fix kamatozású papírokat vesznek és egy sorozatból sem lehet 33%-nál több a jegybanknál.

Ha első körben a hátralévő lejáratot nézzük, akkor az ÁKK friss adatai szerint egészen 2041-ig vannak a piacon kötvényeink. Ha leszűkítjük a három éven túli lejáratokra (a 2020-22-eseket nem vesszük figyelembe), akkor ez 2023 és 2041 között mindössze 15 kötvénysorozatot jelent. Ezekben március végén összesen közel 9500 milliárd forint volt a piaci állomány. Ha ebből még kivonjuk a két változó kamatozású sorozatot (2023/B és 2027/B), akkor 8800 milliárdra csökken a potenciálisan megvehető állomány.

Vagyis legfeljebb ennek a harmada, mintegy 2900 milliárd forint lehet jelenleg az MNB vásárlásának keretösszege.

Itt a hangsúly a „jelenleg”-en van, hiszen a következő hónapok kibocsátásaival ez az összeg folyamatosan emelkedhet. Márpedig kibocsátás lesz bőven, az ÁKK múlt héten frissített finanszírozási terve szerint 1867 milliárd forint lehet a nettó kibocsátás idén. És ehhez még kell az, hogy a költségvetési hiány megálljon a kormány által áhított 2,7%-on, ha ennél nagyobb lesz a deficit (amire az elemzők többsége számít), akkor még nagyobb lehet a kötvénykibocsátás.

Vagyis az ismert feltételekkel és ütemezéssel a jegybank saját feltételei szerint fél éven belül ki is futna a program, de ezt 3 tényező tolhatja ki:

az új kibocsátások, melyekkel nő a megvehető állampapírok köre

fokozatos lassítás a vásárlásokkal

a 33%-os limit feloldása az EKB mintájára.

Mikor ütközhet a falba az MNB?

A kötvényvásárlásokra alkalmazott korláttal az MNB a nagy jegybankok, elsősorban az Európai Központi Bank (EKB) példáját követi. Az eurózóna jegybankja esetében is hasonló 33%-os limit van érvényben.

Egy pillanatra érdemes eljátszani a gondolattal, mi van, ha az 1000 milliárd forintos összeg kimerülése után is megújítja az eszközvásárlásokat a jegybank, esetleg felgyorsítja azokat. Elképzelhető, hogy ebben az esetben valamelyik kötvénysorozatnál eléri a korlátot?

Nos, március végén az említett 15 kötvénysorozatban lévő állomány az alábbiak szerint nézett ki:

Mindegyik esetben narancssárga ponttal jelöltük a 33%-os limitet is. Látható, hogy az egyes sorozatok mérete nagyon különbözik, az egyik véglet az idén januárban bevezetett 20 éves papír, melyből alig 20 milliárd van a piacon, viszont akadnak ezermilliárd feletti állományok is.

Az önmaga által felállított korlát miatt az MNB várhatóan elsősorban a nagyobb sorozatokból vásárol majd elsősorban. Nagy Márton a keddi háttérbeszélgetésen azt is elárulta, hogy első lépésben a 10-15 éves futamidőre fókuszálnak, mert ott érzik, hogy a magyar hozamokban komoly prémium van a régiós versenytársakhoz képest is.

Így ha most fogadni kellene, akkor az első vásárlások valószínűleg a 2030-as, 2031-es és 2038-as sorozatokat érintik majd.

Oké, hogy az MNB be akar szállni, de ki lehet az eladó?

Természetesen ahhoz, hogy a jegybank a másodpiacon vásárolni tudjon eladók is kellenek. Illetve itt van még egy csavar a történetben, hiszen az MNB bejelentette, hogy az elsődleges forgalmazóktól is vásárolhat, akik automatikusan jegyeznek az ÁKK aukcióin, ez pedig már majdnem olyan, mintha közvetlenül az adósságkezelőtől vennék meg a papírokat.

De nézzük, hogy áll most a magyar kötvények tulajdonosi szerkezete! Az MNB adatai szerint a forintkötvények fontosabb tulajdonosai a bankok, a háztartások, illetve a külföldi szereplők.

Ebből a körből a lakosságot kizárhatjuk, ahogy fentebb említettük, így elsősorban a bankok és a külföld maradnak, mint jelentős szereplők. A külföldiekre később visszatérünk, előtte azonban érdemes egy kis kitérőt tenni a befektetési alapokra.

A fenti grafikonból úgy tűnhet, mintha viszonylag kis szereplők lennének az alapok, egy másik statisztika azonban cáfolja ezt. A Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) adatai alapján 2300 milliárd forintnyi kötvény van náluk.

Az eltérés oka elsősorban az lehet, hogy az MNB adatai csak a közvetlenül az alapok birtokában lévő állományt veszik figyelembe, miközben ezek a cégek jelentős biztosítói, pénztári állományokat is kezelnek. Éppen ezért tulajdonosi szempontból érdemesebb és reálisabb a magasabb számot figyelembe venni. A befektetési alapok már csak azért is érdekesek lehetnek az MNB eszközvásárlása szempontjából, mert Nagy Márton is elismerte, hogy az eredeti elképzelésük még arról szólt, hogy csak ettől a tulajdonosi körtől vásárolnak majd, aztán ezt később kibővítették.

A külföldiekkel kapcsolatban azért érdemes még egy grafikont beszúrni, mert azt gondoljuk, hogy a befektetési alapok mellett ők lehetnek jelentős eladók az MNB felé. A külföldiek forintkötvény-állománya az utóbbi hetek nagyobb hullámzása során sem esett a lélektani 4000 milliárd forintos határ alá, viszont most a jegybank belépésével

sokan gondolhatják úgy, hogy itt az ideje kiszállniuk.

Persze lehetnek olyanok is, akik épp a mostani jegybanki bejelentésben látják meg a lehetőséget a vásárlásra, hiszen az extra kereslet célja épp a hozamok leszorítása, ami a kötvények árfolyamának emelkedését jelenti, vagyis ebben a környezetben is lehet keresni.

Egyáltalán miért van szükség az egészre?

Az MNB indoklása szerint az eszközvásárlási program célja a hosszú hozamok leszorítása, kiemelik, hogy itt még van tér lefelé akár a cseh vagy lengyel referenciahozamokhoz képest. Ez kétségtelen, hiszen a 2,4%-os magyar tízéves hozamnál jelenleg a lengyel 100, a cseh pedig 120 bázisponttal alacsonyabb.

Ugyanakkor a programnak van egy másik, ennyire nem hangsúlyozott célja, mégpedig az állam várhatóan jelentősen megemelkedő finanszírozási igényének kielégítése. Említettük már, hogy a magasabb költségvetési hiány miatt az ÁKK is módosította finanszírozási tervét. Az MNB eddig vonakodott egy valódi QE-programot elindítani, néhány hete még arról szólt a jegybanki kommunikáció, hogy a fedezett hitelügyletek (repo) legalább ennyire sikeresek lehetnek, hiszen ösztönzhetik a bankokat, hogy „elvégezzék a munkát az MNB helyett”, az olcsó fix hitelből állampapírokat vegyenek. Ez az eszköz azonban eddig nem indult kiugró érdeklődéssel, csak ötéves futamidőre tudott ügyleteket kötni az MNB minden héten, részben emiatt kellett rászánnia magát, hogy saját kezébe vegye a dolgot.

Egyelőre az elemzők is ízlelgetik a magyar eszközvásárlás részleteit, a JP Morgan szakembere például nem hisz abban, hogy megáll majd 1000 milliárd forintnál a keret, szerinte az év végéig 2700 milliárd forintot, a GDP 6%-át költheti el a vásárlásokra az MNB. Ennek oka részben az, hogy a 2,7%-os kormányzati cél helyett szerinte 5,9% lehet a költségvetés hiánya az év végére, vagyis még a módosított finanszírozási tervhez képest is jelentős többletforrás bevonására lehet szükség.

Az amerikai befektetési bank szakembere egyelőre tartja meglévő pozícióját a 2030/A kötvényből, szerinte az MNB programja jelentős hozamcsökkenést hozhat a következő hónapokban, a mostani 2,4%-ról 1,85%-ra eshet a másodpiaci hozam.

Címlapkép: Shutterstock