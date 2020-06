Trükkös húzások a példátlan német döntés után – Elcsitul a gigantikusnak ígérkező harc?

Már az egyharmada eltelt annak az időnek, amit a német alkotmánybíróság a példátlan döntésében megszabott, hogy magyarázatra kényszerítse az Európai Központi Bankot annak pénznyomtatási programjáról. Most nagyon úgy tűnik: a két szálon futó történet trükkös húzásai elvezetnek odáig, hogy kielégítik a német bíróság igényét, amely végül elfogadja majd a programra felhozott érveket és így nem tiltja el a vásárlásokban való részvételtől a német jegybankot. Arra az esetre is készül egy vészforgatókönyvvel az EKB, ha mégis eltiltanák a német jegybankot, igaz abban az esetben rendkívül súlyos következményekkel kellene számolni és maga az eurózóna fennmaradása is kérdésessé válhat. Sőt, mindettől függetlenül egy újabb támadás is készül az EKB ellen, éppen a koronavírus-válságban elindított új eszközvásárlási programja miatt.