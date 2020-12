A népbetegség, ami mindenkinek drága

Statisztikai adatok szerint a depresszióban szenvedő munkavállalók átlagosan 5,6 munkaórát veszítenek el hetente, amely jelentősen csökkenti a termelékenységet. Szintén statisztikai adat, hogy tíz, depresszióban szenvedő munkavállalóból egy esik ki a munkából a betegség miatt. A helyzetet súlyosbítja, hogy olyan kóros állapotról van szó, ami huzamosabb ideig fennáll, és jelentős a visszaesés kockázata.

A depresszió kifejezetten drága betegség.

Van a kezelésnek egy közvetlen költsége, ilyen a gyógyszerek ára, a kórházi és ambuláns kezelés költsége, ami egészségközgazdászok szerint az összköltségnek nagyjából a harmadát jelenti. Ennél azonban jelentősebb a krónikus hatás, pontosabban a nem kezelt depresszió okozta veszteség: a munkaidő-kiesés, a munkaképesség csökkenése, a táppénz, a környezetre háruló terhek. A másik, ami drágává teszi, az a gyakorisága és az elterjedtsége” – magyarázta Dr. Szekeres György, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika egyetemi docense, hozzátéve, a WHO adatai szerint a depresszió gyakorisága 1990. és 2017. között 50%-kal nőtt a világban.

"A WHO 2013-as adatai szerint a tartós munkaképesség-csökkenés 21%-át a mentális zavarok okozták, és Magyarországon is ez a tartós munkaképesség-csökkenés harmadik leggyakoribb oka. A gazdasági veszteség pedig óriási, a GDP 1%-át is eléri. Ennek nagy részét, 88%-át nem az egészségügyi kiadások jelentik, hanem az, hogy a betegség alatt nem, vagy csak nem megfelelő hatékonysággal tud a beteg dolgozni” – jegyezte meg. Hogy mekkora a gazdasági teher, azt jól mutatja, hogy a WHO rendelkezésre álló adatai alapján

az Európai Unióban évente nagyjából 70 milliárd eurós veszteséget jelent a major depresszió okozta termelékenységcsökkenés.

Magyarországnak is jelentős kiadást jelentenek a mentális betegségek, köztük a depresszió: az OECD 2018-as, Health at a Glance című kiadványa szerint 2015-ben a különböző mentális egészségügyi kiadások költsége Magyarországon elérte 3, 4 milliárd eurót, ami a GDP 3,12 százalékát jelenti.

A cégek is sokat tehetnének a munkavállalók egészségének megőrzéséért

Szekeres György hangsúlyozta, a prevenció jóval olcsóbb lenne, mint a kezelés, az államok mégsem fordítanak erre jelentős figyelmet. Az aktív életmód, az egészséges táplálkozás, a rendszeres sport mind szerepet játszik a megelőzésben. A munkáltatók is sokat tehetnek a munkavállalók egészségének megőrzéséért. Szekeres kiemelte, a mai rohanó világban a stressz az élet velejárója, a munkavállalók jelentős része leterhelt, nyomasztják őket a határidők, a teljesítménykényszer. Számos egyéb tényező mellett ez is növeli a depresszió kialakulásának kockázatát. Ugyanakkor egy jól működő szervezet, támogató munkahelyi légkör, rugalmasság és empátia rengeteget számít.

A munkáltatóknak hatalmas felelősségük van, jelentős részben rajtuk is múlik, hogy a munkavállaló jól teljesítsen, és ne essen ki a munkából

– mondta. A munkahelyen leginkább a közvetlen vezető és közvetlen kollégák észlelik először, ha valami gond van, ha megváltozik egy dolgozó viselkedése.

Prof. Dr. Rihmer Zoltán pszichiáter, neurológus és klinikai farmakológus szakorvos, az MTA doktora a Portfolio-nak elmondta, az Egyesült Államokban bevett gyakorlat, hogy különböző tréningeken, vezetőképzéseken arról is szó esik, hogyan lehet felismerni, ha egy munkavállaló depressziós, és mi a teendő ebben az esetben. A vállalatok ugyanis sokkal jobban járnak anyagilag, ha közreműködnek a kezelésben, mintha az adott dolgozó bizonytalan időre kiesik a munkából, vagy épp annyira elhatalmasodik a betegség, hogy el is veszíti az állását, a vállalatnak pedig pénzt és energiát kell áldozni a toborzásra és a betanításra.

Magyarországon azonban egyelőre ez a szemlélet hiányzik a céges kultúrából, pedig sokat lehetne tenni a fluktuáció csökkentéséért, a jó munkaerő megtartásáért.