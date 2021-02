Minimálbér Magyarországon: teljes szétszakadás a szektorok között

Magyarországon a cégeknél minden harmadik dolgozó minimálbérre vagy garantált bérminimumra van bejelentve a Portfolio birtokába került kormányzati elemzés szerint. Korábban megírtuk, hogy a legkisebb keresetűek többsége kisebb cégnél dolgozik, ami nem csoda, hiszen ezeknek a vállalatoknak a termelékenysége alacsonyabb, mint a nagyobb vállalatoké. Ezt követően térképeken mutattuk be a legkisebb kötelező béreken foglalkoztatottak arányát az egyes megyékben a vállalati szférában. Most pedig lássuk, hogy mi a helyzet az egyes ágazatokban, iparágakban! Annyit előre elárulhatunk, hogy van olyan iparág, ahol a dolgozók több mint fele minimálbéres vagy bérminimumos foglalkoztatott. De akad olyan is, ahol szinte senki sem kapja a kötelező legkisebb bért.