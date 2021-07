Szijjártó Péter: vállaljuk a vitát Brüsszellel, akkor sem hátrálunk meg, ha visszatartják az EU-forrásokat

Magyarország vállalja a vitát Brüsszellel, nem fog változtatni a pedofil- és gyermekvédelmi törvényen, akkor sem, ha emiatt az EU visszatartja az uniós források folyósítását a helyreállítási alapból – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a magyar gazdaság akkor is el fogja érni az 5,5%-os növekedést, ha az EU-tól nem kapunk forrásokat. Beszélt arról is, hogy az általa vezetett operatív törzs olyan intézkedéseket hoz meg, amelyek támogatják a magyar gazdaságot, amely szerinte jó helyzetben van. Ugyanis sosem érkezett még annyi új beruházás az országba, amennyi az idei első félévben. Szerinte a magyar vállalatok külföldi terjeszkedésének támogatása nemcsak a cégeknek jó, hanem az ország stabilitásának is hasznára válik. Szijjártó Pétert kérdeztük a járvány esetleges negyedik hullámának hatásairól és a lehallgatási botrányról is.

Sokak szerint az év egyik legnagyobb sztorija a magyar lehallgatási ügy. Ön tudott arról, hogy Magyarországon újságírókat és másokat hallgatnak le egy izraeli kémszoftverrel?

Szijjártó Péter: Nekem nem volt, és nincs is tudásom arról, hogy ilyen típusú adatgyűjtés zajlik Magyarországon, de nem is kell, hogy tudomásom legyen, hiszen van egy világos jogszabályi rend a lehallgatások engedélyezésének és végrehajtásának módjáról. Az államoknak kötelességük megvédeni saját magukat, a polgáraikat, biztonságukat és az érdekeiket, ennek vannak nyilvános és nem nyilvános eszközei. Minden országnak van titkosszolgálata, amely a fedett működés ellenére jogszabályi keretek között végzi tevékenységét. A lehallgatás pedig az egész világon a titkosszolgálatok, a rendőrség, a bűnüldöző szervezetek által alkalmazott nyomozati eszköz, viszont ennek is megvannak a maga jogszabályi keretei, így komoly ok kell ahhoz, hogy ilyet el lehessen rendelni, világos menetrend van annak engedélyezési módjára is. Ugyanakkor csak azért, mert valaki újságíró, biztosan nem hallgatnak le senkit Magyarországon, illetve csak azért, mert valaki kritikusabb a kormánnyal szemben, azért sem. Viszont az országban működő titkosszolgálatoknak a kötelessége, hogy megvédjék a magyar nemzet biztonságát, ezért folyamatosan figyelik, hogy bűnözői csoportok, terrorszervezetek, külföldi titkosszolgálatok milyen magyar embereket próbálnak a hálójukba keríteni, adott esetben próbálnak-e felhasználni arra, hogy külső érdekeket érvényesítsenek Magyarországon, próbálnak-e terrorszervezetek, külföldi titkosszolgálatok beépülni Magyarországra az állampolgárokon keresztül, és ilyen esetben nyomozásnak, lehallgatásnak is lehet helye.

Tehát, azért, mert valaki újságíró, géplakatos, kárpitos vagy taxisofőr, a szakmájából fakadóan 2010 óta senkit nem hallgattak le Magyarországon,

de, ha valaki a magyar nemzet biztonságára és érdekeire veszélyt jelenthet valamilyen külső befolyás - ahogy említettem terrorszervezetekkel, titkosszolgálatokkal vagy bűnözői csoportokkal való együttműködés - miatt, ott lehetséges a lehallgatás. Ugyanakkor azt, hogy ezt egy állam milyen eszközökkel látja el, ez nemzetbiztonsági kérdés, amelyet sosem szoktak a nyilvánosság előtt megvitatni. Emellett, hogy ehhez, milyen technológiai eszközöket használnak, az technikai kérdés. A nemzetközi sajtó fókuszába került ez a téma, de érdemes megjegyezni, hogy a kémszoftvert mintegy 45 országban értékesítették.

Ennek alapján nemzetbiztonsági okból figyelték meg azokat az újságírókat és másokat, akikről kiderült, hogy vélhetően lehallgatták őket?

Személy szerint nem tudom, hogy a szóban forgó személyeket valóban megfigyelték-e, illetve, hogy kit milyen okból figyelnek meg, ha arra kerül a sor. A jogszabály miatt ezekről nem is tudhatok, tekintettel arra, hogy miniszteri hatásköröm nem terjed ki ennek engedélyezésére, sőt kezdeményezésére sem. Éppen ezért helyes, hogy én nem is tudok ezekről.

Fotó: Portfolio/Stiller Ákos

Felmerült, hogy a szoftvert az izraeli kormányköröktől lehet kérni és megszerezni. Miniszterként, mint a magyar diplomácia vezetője, részt vett ennek a folyamatában?

Nem vettem részt, és ha ilyen beszerzés történt, akkor abban nem is kellett részt vennem, mert ez nem tartozik a tárcavezetői hatáskörömbe, nem felügyelek olyan titkosszolgálatot, amely ilyet akart vagy vásárolt volna. Korábban nem is találkoztam az NSO céggel, illetve a jelenséggel.

Varga Judit igazságügyi miniszter a lehallgatási ügy kapcsán azt mondta „Ne legyünk nevetségesek, ilyen eszközökre minden országnak szüksége van!” Akkor az igazságügyi miniszter tud róla, Ön viszont nem?

Jogszabályok alapján a megfigyelések és a lehallgatások engedélyezése az igazságügyi tárcához tartozik. Ugyanakkor a technológiára vonatkozóan megjegyezném, hogy minden ország titkosszolgálata használ speciális szoftvereket, míg a nagy országok valószínűleg maguknak fejlesztenek, addig a kisebbek beszerzés útján jutnak ilyenekhez. Nincs abban tehát semmi meglepő, ha Magyarország külföldről vásárol ilyet.

A lehallgatási ügy mellett most mindenkit az érdekel, hogy mi vár ránk a koronavírus-válság után. A gazdaság dinamizálásában nagy szerepe lesz önnek, mint a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetőjének. Mekkora mozgástere van az operatív törzsnek? Mennyi pénzzel gazdálkodhat, milyen intézkedéseket hozhat meg?

Az operatív törzs által hozott javaslatokat a kormánynak jóvá kell hagynia, eddig 21 esetben jártunk sikerrel, amelyből ugyanennyi kormánydöntés is született. Megjegyzem, ennyi javaslatot tettünk le eddig, vagyis mindet elfogadta a kormány. Nekem a miniszterelnök úr azt a feladatot adta, hogy a magyar gazdaság újraindításának útjában álló akadályokat bontsuk le, illetőleg hozzunk olyan új típusú intézkedéseket, amelyek a mostani, rendkívüli körülmények közepette alkalmasak lehetnek arra, hogy ellépjük a vetélytársaink mellett. Vannak olyan intézkedések, amik nem kerülnek pénzbe, mert például az, hogy külföldről beérkező munkaerő esetében nemcsak a cégek közvetlenül, hanem a minősített munkaerő közvetítő is részese lehet ennek a folyamatnak, az effektív pénzbe nem kerül. Ugyanakkor az például, hogy az Eximbank újabb 100 milliárd forinttal megnövelheti a kedvezményes hitelkeretét, az nyilván a kamat kiegyenlítésben jelent majd költségvetési terhet.

Személy szerint azért is örültem ennek a lehetőségnek, mert nekünk az elmúlt években is számos olyan javaslatunk volt, amelyek a fölösleges vagy a gazdasági növekedést lassító, visszatartó akadályokat vettek volna ki a rendszerből,

de ezek békeidőben mindig megakadtak. A bürokrácia az olyan ugye, hogy minél egyszerűbb egy szabályozás, annál kevésbé van rá szükség, ezért a szabályozás bonyolultan tartása a bürokrácia érdeke. Ennél fogva sajnos a bürokrácia sok esetben meg tudott ölni különböző típusú kezdeményezéseket. Most azonban más a helyzet: olyan új globális verseny van, ami tényleg élet-halálra megy, azért a bürokrácia érvei, hogy úgy mondjam kevésbé jelentősek.

Fotó: Portfolio/Stiller Ákos

Már számos javaslatot megfogalmazott az operatív törzs, és ahogy a közelmúltban említette, vannak még tervek. Ezek jelenleg hogyan állnak, mely szektorokra fókuszálnak majd, és mire lehet számítani a beruházás ösztönzések területén?

Minden idők legsikeresebb első félévét zártuk, gazdaságtörténeti rekordot döntöttünk a beruházásösztönzés szempontjából. 330 beruházásról kötött megállapodást a beruházásösztönzéssel foglalkozó ügynökség, ezek 3,7 milliárd euró, majdnem 1200 milliárd forintnyi volument képviselnek, és 7600 új munkahelyet is jelentenek. Tavaly a válság ellenére annak köszönhettük a kedvező számokat, hogy a rendkívüli időszakra reflektálva beruházásösztönzési rendszert indítottunk el. Az volt a megállapodás a vállalatokkal, hogy kifizettük a kapacitásbővítés vagy technológiafejlesztés felét, majd harmadát, ha nem bocsátottak el senkit, ez 270 ezer munkahely megvédését jelentette.

Az idei év első négy hónapjának adataiból is kiolvasható, hogy nagyon könnyen exportrekordot dönthet a magyar gazdaság: 2014 óta minden évben megdőlt a nemzetgazdasági rekord, az utóbbi négy évben már 100 milliárd euró felett volt, sőt, még tavaly is ezen összeg fölött alakult, amikor a világkereskedelme 9 százalékkal visszaesett.

Idén minden idők legmagasabb exportjára számítunk, 110-112 milliárd eurós nagyságrendre,

amely azt jelentené, hogy továbbra is tudjuk tartania a 33-34. pozíciónkat az országok rangsorában az export értéket tekintve. Tavaly 35 olyan ország volt, amely 100 milliárd euró felett tudott exportálni. A GDP-arányos exportban a 11. helyen végeztünk tavaly is, ezt bőven meg tudjuk majd tartani.

Az autóiparunk erős, 35 százalékos növekedést tudott felmutatni az első öt hónapban, ez biztató abból a szempontból, hogy a feldolgozóipari kibocsátásnak több mint 30 százalékát adja az autóipar. Jelenleg és a következő időszakban is koncentrálunk az elektromos autóipar kapacitásainak felépítésére.

Kedvező irányba haladunk, ugyanis az Európai Bizottság jóváhagyta az SK Innovationnek adandó kormányzati támogatást.

Ezzel jó üzletet kötöttünk, mert 238 milliárd forintos beruházásról beszélünk, ahol 1000 új munkahely jön létre, ehhez 28,5 milliárd forintos támogatást nyújtottunk. A pozitív komáromi tapasztalatok után a vállalat a magyar gazdaság legnagyobb zöldmezős beruházását hozta Iváncsára 2,3 milliárd dolláros - nagyjából 700 milliárd forint - értékben. Ezek mind azt mutatják, hogy sikeresek azok a törekvéseink, amelyek a beruházási környezet javítására vonatkoznak. Az dönti el, hogy ki nyeri meg az új világgazdasági korszakot, hogy melyik ország mennyi beruházást képes magához vonzani, ebbe a versenybe csak a beruházási feltételek folyamatos javításával lehet beszállni.

Megoldja-e a munkaerőhiány problémára bejelentett intézkedéscsomag, vagy várhatóak-e még újabbak? Milyen lépésekre készülhetünk?

Tavaly márciusban-májusban nagy vita folyt arról, hogy a munkanélküliségből adódó terheket miként kezeljük. Az ellenzék szociális alapon minél több segélyt akart fizetni, vagyis reménytelennek látták azt a célkitűzésünket, hogy meg lehet előzni a tömeges munkanélküliség kialakulását, amelyről végül bebizonyosodott az igazunk, tekintettel arra, hogy a magyar vállalati szféra az elmúlt tíz évben megerősödött annyira, hogy tudták vállalni a kanyarban előzés stratégiáját, azaz a beruházásokat, ezzel pedig azt, hogy nem menesztették a dolgozóikat. Most 47 ezerrel többen dolgoznak a tavalyi év azonos időszakához képest.

Komoly segítséget jelent a duális szakképzés minél szélesebb körben való alkalmazása,

ez kifejezetten népszerű a vállalkozások körében, emellett fontos, hogy a nagy külföldi tulajdonban lévő vállalatok esetében 10-ről 20 százalékra növeltük a külföldi munkavállalók maximális arányát. Ezzel nem 10 százaléknyi munkát vettünk el a magyaroktól, mert a magyaroknak már van munkájuk, ezeknek a nagy nemzetközi vállalatoknak a munkaerőhiány bővülési korlátot jelent. Ha munkaerőhiánnyal szembesülnek, és nem tudnak bővülni nálunk, akkor máshol fektetnek be, Magyarországon pedig leépítenek, tehát a több külföldi munkavállaló engedélyezésével lehetővé tettük a növekedésüket és a magyar emberek munkahelyeinek megtartását is. Engedélyeztük azt is, hogy a vállalatok mellett minősített munkaerő kölcsönző vállalatok is részt vegyenek harmadik országból történő munkavállalók alkalmazásának előkészítésében. Nyilvánvalóan helytelen politika lenne ez abban az esetben, ha nem 4 százalék alatt mozogna a munkanélküliség. Ez az alacsony munkanélküliségi ráta azt jelenti, hogy aki akar, az tud dolgozni, viszont egyben növekedési korlátja magyar gazdaságnak is.