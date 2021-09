Mi lesz azokkal a kereskedőkkel, akiknél még mindig nem lehet kártyával fizetni?

Negyedévről negyedévre kétszámjegyű mértékben növekszik a digitális fizetés által lebonyolított forgalom, miközben a készpénzhasználat csökken. A koronavírus járvány által jelentősen felerősödött trendet a szabályozói változásoknál is jobban fűtik a vásárlók elvárásai. A még mindig vonakodó vállalkozások rendszerint drágának és bonyolultnak tartják a digitális fizetés biztosítását, pedig mindkét vonatkozásban sokat javult a helyzet az elmúlt években. Ráadásul a kártyás és mobiltelefonos fizetés hiánya mára már bosszantja a vevők jelentős részét, vagyis versenyhátrányt is jelent.

Az egyébként is jelentős ütemben terjedő digitális fizetési módozatok népszerűségét tovább növelte a koronavírus járvány, a pénzforgalom digitalizációja pedig a jelek szerint az idei évben is nagy ütemben halad előre. A szóban forgó technológiák elterjedésén a vírushelyzet mellett a szabályozói változás is sokat lendített: idén január 1-től már minden online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásnak biztosítania kell az elektronikus fizetés lehetőségét vásárlói részére.

Az elektronikus fizetés biztosítása azonban még most sem teljeskörű, jóllehet a vásárlók igényei ma már egyértelműen megkövetelik a digitális megoldásokat.

Kétszámjegyű növekedés

A Magyar Nemzeti Bank időről időre közölt adataiból is látszik, miként gyorsította fel a pénzforgalom digitalizációját Magyarországon a koronavírus-járvány. Míg 2019-ben még csak megközelítette a kártyás fizetések értéke a 7 ezer milliárd forintot, addig 2020-ban – csaknem 11 százalékos növekedéssel - már 7726 milliárd forintra rúgott.

Eközben a készpénzfelvételek értéke a 2019-es 8734 milliárd forintról több mint 5 százalékkal, 8286 milliárd forintra csökkent.

A tavalyi nagy előrelépésben az is szerepet játszott, hogy az év végéhez közeledve egyre több vállalkozás lépett be a digitális fizetés piacára, tudva, hogy az online pénztárgépet használó vállalkozásoknak 2021-től biztosítaniuk kell az elektronikus fizetés lehetőségét.

Miközben 2020-ban ugrásszerű növekedés volt tapasztalható az elektronikus fizetési forgalomban, az OTP Banknál a teljes piacot meghaladó mértékben, hozzávetőlegesen 15 százalékkal növekedett a kihelyezett POS-terminálok mennyisége összehasonlítva a 2019-es záró állománnyal.

Nem áll le a bővülés

A trend, úgy tűnik, idén is folytatódik. Igaz, 2020 negyedik negyedévével összehasonlítva 2021 első negyedévében a vásárlási és készpénzfelvételi forgalom is enyhén csökkent, ám ez természetes, hiszen a karácsonyi időszakot mindig egy visszafogottabb negyedév követi az év elején. Az idei első negyedévben így is több mint 13 százalékkal nőtt a bankkártya-elfogadóhelyek száma Magyarországon – állapítható meg a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi adatai alapján.

A vevők elvárják

A szabályozói változások mellett az elektronikus fizetési lehetőségek nagyarányú terjedését a fogyasztói igények is fűtik. Nem csupán azért, mert a kártyás vagy mobiltelefonos fizetés egyre népszerűbb, a készpénzhasználat visszaszorulása is tovább erősíti a trendet. Egy korábbi felmérés szerint a bankkártya-tulajdonosok 56 százalékával előfordult már, hogy el kellett állnia a vásárlástól, mert kártyával nem tudott fizetni, elég készpénz viszont nem volt nála – közölte a Portfolio-val az OTP Bank.

A digitális fizetések hiánya tehát könnyen versenyhátránnyá válhat, vagyis, ha két üzlet között kell döntenie a vásárlónak, azt fogja választani, ahol kártyával vagy mobillal fizethet.

Míg a bankkártya-tulajdonosok 42 százalékát bosszantja, hogy több helyen nem lehet bankkártyával fizetni, addig 37 százalékukat – akik többnyire szintén bankkártyával fizetnek, ha van erre lehetőségük – nem zavarja, ha mégis készpénzt kell használniuk. Leginkább a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a nagyvárosban élők elégedetlenek, ha nem fizethetnek bankkártyával. Azt, hogy csak készpénzzel fizethetnek, a megkérdezettek a legtöbbször kiskereskedőknél, kisebb szolgáltatóknál, vagy piaci és egyéb árusoknál tapasztalták meg.

Már egy okostelefon is elég

A visszajelzések szerint a még mindig vonakodó vállalkozók körében több tévhit is él a digitális fizetéssel kapcsolatban. Többen túl drágának tartják a forgalomarányos díjakat, mások pedig bonyolultnak, vagy költségesnek gondolják a terminál kiépítésének folyamatát.

Mind a költségeket, mind pedig a felhasználóbarát működést tekintve komoly javulást élt meg a piac az elmúlt években – közölte a Portfolio-val az OTP Bank.

Ráadásul a különböző forgalmú vállalkozásoknak eltérő megoldások is elérhetők.

A 30 millió forint feletti éves árbevétellel rendelkező vállalkozásoknak az OTP Bank a bankkártyák mellett egészségpénztári, cafeteria- és SZÉP kártyák elfogadására is alkalmas POS-terminál igénylését javasolja, ám az alacsonyabb forgalmú vállalkozásoknak is van elérhető, egyszerű megoldás. A SimpleBusiness mobilalkalmazás segítségével a kártyaelfogadás és az azonnali átutalás POS-terminál telepítése nélkül is lehetségessé vált, ehhez csupán egy okostelefon és aktív internetkapcsolat kell, amely képes NFC fizetés lebonyolítására – manapság a legtöbb okostelefon már ilyen. A kereskedők által letölthető telefonos alkalmazással többféle elektronikus fizetési lehetőség is felkínálható a vásárlók számára, mivel az applikáció a bankkártyás mellett lehetővé teszi az azonnali fizetés lehetőségét is.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta. További részletek az OTP Csoport szolgáltatásairól itt olvashatók.

Fotó: Getty Images