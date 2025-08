Meglepő módszerrel akarták árazni a repülőjegyeket, azonnal betiltották

Nem lehet mesterséges intelligencia segítségével árazni a repülőjegyeket az Egyesült Államokban, és vizsgálni fogják, ha valaki a tiltás ellenére mégis így tesz - számolt be a Reuters. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon hasonló témákról is szó lesz, érdemes már most regisztrálni az eseményre!