Szép, megköti a port, oxigént termel és egyre inkább elvárják a munkavállalók

A home office robbanásszerű elterjedése, illetve a jelenleg kialakulni látszó hibrid modell nem értékelte le a munkahelyi környezetet, hanem éppen ellenkező irányú folyamat zajlik: az irodának az otthonunkkal kell versenyeznie. Mindez a korábbiaknál komolyabb zöld növényi környezetet kíván meg a Gourmet Garden egyik alapítója szerint. Sirály Péter úgy látja: a munkavállalók nyomására terjednek a szép, és a levegő minőséget is javító növényekkel burkolt felületek.

Magyarországon nagyjából egy évtizede lehet találkozni a korábban csak filmekben, külföldi céges látogatásokon, esetleg reptereken látott zöldfalakkal, amelyek rendszerint nagyobb méretű, függőleges növénytakarót jelentenek. Amellett, hogy az ilyen zöldfalak közül már a kisebb, 4-5 négyzetméteres darabok is egyértelműen vonzzák a tekintetet, nagyban képesek javítani az irodák, exkluzív várók levegő minőségét.

Néhány cseréppel kezdődött

Több mint nyolc éve kezdte a zöldfalak építését és fenntartását a Gourmet Garden, amely biológusból és kertészmérnökökből álló, főleg az üzleti ügyfelekre célzó vállalkozás. „Akkor az irodai növényesítés még abból állt, hogy egy-egy kaspót meg növényt kihelyeztünk. Vagy a cégek maguk megvettek néhány cserepes növényt és azt elhelyezték az irodában” – mondta el a Portfolio-nak Sirály Péter, a Gourmet Garden Kft. társtulajdonosa.

Míg a néhány, esetlegesen összeválogatott cserepes növény legfeljebb minimális esztétikai értéket képvisel, addig a zöldfalnak már tényleges környezeti hatása is van.

Egy-egy ilyen installáció amellett, hogy stresszcsökkentő hatással bír, és látványnak is nagyon kellemes, érdemi oxigént termel és rengeteg port képes megkötni.

„Egy-egy ilyen zöldfal már nem csupán szimbolikus zöldítés, hanem valóban a jobb környezetet, az esztétikai, pszichés, ökológiai és egészségügyi értelemben vett ideálisabb munkahelyet jelenti.”

Beltéri parkosítás

Sirály Péter szerint az utóbbi időkben egyre jellemzőbb az eltolódás ebbe az irányba a vállalati megrendelők részéről is, amelyben komoly része van az egyre tudatosabb környezeti nevelésnek is. A cégek ma már nem csupán esztétikai, hanem ökológiai és környezeti szempontokat is figyelembe vesznek az irodák növényállományának kialakításában.

„A kollégáink nagyon sok időt töltenek az ügyfeleknél. Ez üzleti szempontból zavaró is, mert nem tudnak elmenni egy nap öt helyre, csak háromra, de látjuk, hogy valós az igény a karbantartásra, a tanácsadásra. Rengeteg munkavállaló is odajön hozzánk, segítséget kérnek, hogy otthon hogyan gondozzák a növényeket, érezhető, hogy az emberek odafigyelnek a növényekre. Ebben egészen biztosan szerepe van a járványnak és a lezárásoknak is.

Az otthon töltött hónapok idején az emberek rájöttek, hogy jó egy kicsit lelassulni, a növényeket gondozni, öntözni, a leveleket letörölni, kicsit megnyugodni

– fogalmazott Sirály Péter.

Alulról szerveződik

A tulajdonos elmondta, hogy a koronavírus és a home office nem rontott, hanem éppen ellenkezőleg: javított a helyzeten. Korábban a cégek belátására volt bízva a munkahelyi zöldítés kérdése, a vállalkozások pedig nem igazán törődtek a kérdéssel. A pandémia alatt otthon töltött hónapok során ugyanakkor sokan elkezdtek a lehetőségeikhez mérten kertészkedni, növényeket nevelni és visszatérve a munkahelyükre, hasonló igényeket fogalmaztak meg a munkáltató felé is.

Alulról szerveződő igényként jelenik meg a zöld növények elvárása a különféle munkahelyeken. A járvánnyal polgárjogot nyert home office mellett a munkáltatók igyekeznek legalább hetente néhány nap irodai jelenlétet fenntartani, a munkahelyi környezetnek pedig az otthonival kell versenyeznie

– jegyezte meg.

Szolgáltatásként is felfogható

A karbantartás kulcskérdés a szolgáltatásban, hiszen a nem kellő figyelemben részesült zöldfal hamar száradni kezd, néhol pedig túlöntözik azt. „A zöldfal egyre kevésbé termék, sokkal inkább szolgáltatás szinten igénylik a cégek. Mi örökzöld garanciával dolgozunk, ami azt jelenti, hogy hetente, kéthetente vagy havonta járunk ki karbantartani, a lényeg, hogy látjuk, hogyan érzi magát a fal, miként viselkedik, így az elváltozásokat is gyorsan észleljük. Ha valamit finomhangolni kell mondjuk az öntözésen, vagy növényt kell cserélni, esetleg kártevők bukkantak fel” – mondta el az alapító.

Az egyszeri beruházás felől a szolgáltatás felé elmozduló zöldfalak esetében az árazásnak is van szerepe, illetve annak a lehetőségnek, hogy csomagtól függően már kisebb kezdőtőkével is megvalósítható a kívánt zöldfal.

Alapvetően elmondható, hogy minél nagyobb a zöldfal, annál kedvezőbbek a fajlagos költségek, amely aztán tükröződik a négyzetméterárban is.

„Megfelelő cégátvilágítás után, megbízhatónak bizonyult partnerek számára bérléses konstrukcióban is tudjuk biztosítani a zöldfalat. Ilyenkor nincs kezdőösszeg, hanem egy megállapított havidíjért cserébe megépítjük és fenntartjuk a falat borító növénytakarót” – tette hozzá Sirály Péter.

A cikk megjelenését a Gourmet Garden Kft. támogatta.

Fotó: Gourmet Garden