Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a történelem egyik legnagyobb összeomlása

Robert Kiyosaki tweetjében erőteljes gazdasági leolvadásra figyelmeztet, azt állítva, hogy szerinte

egy újabb, 1929-es tőzsdekrachhoz és gazdasági világválsághoz hasonló összeomlás küszöbén állunk.

Kiyosaki a figyelmeztetésen túl konkrét tanácsot is ad: szerinte érdemes aranyba, ezüstbe és bitcoinba fektetni, mivel ezek szerinte valódi értéket képviselnek, és védelmet nyújthatnak a hagyományos pénzügyi rendszer gyengeségeivel szemben.

A tweetben Warren Buffett neve is előkerül, aki Kiyosaki szerint szintén megkezdte a pénzügyi rendszerből való kivonulást: a legendás befektető csökkentette részvénykitettségét, ami Kiyosaki szerint további jele annak, hogy nagy baj közeleg.

Az üzenet célja tehát egyértelmű:

készüljünk fel a lehetséges gazdasági katasztrófára alternatív eszközök felhalmozásával,

mert a hagyományos piacokon szerinte sötét idők jönnek.

