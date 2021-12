Halasztott fizetés: nem kell többé hónapokat várni a pénzre

Portfolio 2021. december 15. 14:00

Olyan iparágakban, ahol a teljesítés és a fizetés időben elválik egymástól, gyakran hónapokat kell várnia a szállítócégnek, mire a leszállított áru ellenértéke megjelenik a számláján. Sok esetben ilyen az agrárium is, ahol az árutőzsdei és devizaárfolyamok mozgása is indokolttá teheti a termény hosszabb távú tárolását, mely időszak leköti a kereskedő tőkéjét is. Ezen hivatott segíteni a CIB Confirming szolgáltatása, amely hasonló szerepet tölt be, mint egy forgóeszközhitel, csak még több előnnyel jár.