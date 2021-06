Új szolgáltatást érhetnek el a CIB ügyfelei: kinek éri meg valójában?

Május közepén jelentette be az Intesa Sanpaolo Csoport, hogy magyar leánybankján, a CIB Bankon keresztül már nemzetközileg is elérhetővé teszi a digitális alapú export-import partnerfinanszírozási megoldását, az ún. „Confirming” platformot. A lehetőség immár elérhető az Olaszország és Magyarország közötti ügyletekben, majd fokozatosan a többi európai ország felé is nyitnak.

A rendszer lényege, hogy már nemcsak magyar vevők és magyar szállítók, valamint olasz vevők és olasz szállítók között, hanem határokon átívelően is tudjanak „Confirming” partnerfinanszírozási ügyleteket végrehajtani – mondta el a Portfolio-nak Gál Gaszton, a CIB Bank vállalati termékekért felelős vezetője.

„Ez a kereskedelmi és beszállítói láncok finanszírozásában az ügyfelek számára előnyös, kényelmes és biztonságos finanszírozási módszer, amit már mi is régóta nyújtunk a vevő által leigazolt követelések fedezetével. A fedezetet használva a szállító pozícióban lévő cégek finanszírozást nyerhetnek a vevőik fizetésének futamidejére, hiszen a kereskedelemben, iparban az exportrelációban is gyakori, hogy nem azonnali, hanem 30, 60 sőt 90 napos halasztott fizetésben állapodnak meg a felek. Még ha pontosan is fizetnek a vevők, a szállítók már hamarabb szeretnének hozzájutni a pénzükhöz. Ennek a finanszírozásában és a halasztott fizetésekben rejlő kockázatokban segítünk a faktoring szolgáltatással” – tette hozzá a szakember.

A folyamat teljesen online felületen történik: a vevő feltölti az igazolt számlákat, a szállítók pedig ugyanerre a felületre belépve látják ezeket a tételeket,

és kijelölhetik, hogy melyekre szeretnének finanszírozást és kockázati védelmet kapni. Jelzésük alapján mindkét szolgáltatást néhány órán belül megkapják a banktól. „Ezt a finanszírozási lehetőséget most Magyarországon és a környező országokban tudjuk kínálni úgy, hogy ha a vevő és a szállító más országban van, akkor is le tudjuk bonyolítani a folyamatot. A partnereink számára ebben semmilyen érezhető különbség nincs.

Egyelőre az olasz és magyar relációban működik ez, és azon dolgozunk, hogy a környező országokban, ahol a bankcsoport jelen van – Szlovákiában, Szlovéniában, Szerbiában, Romániában, Albániában – is hamarosan elérhető legyen. A kereskedelmi láncok finanszírozására továbbra is kiemelt feladatként tekintünk, függetlenül a jelenlegi válságtól. Mi most egy olyan, technikailag magas szintű megoldást tudunk erre adni, ami láthatóan növeli az ügyfélélményt” – mondta Gál Gaszton.

A beszállítói programba történő belépés a vállalkozások részéről nagyon egyszerű folyamat, különösen egy hitellel összehasonlítva, mivel szállítói oldalon nincs hitelképességi minősítő eljárási folyamat, nincsenek fedezeti felmérések és bevonások, hanem az igény felmerülésétől a szerződés aláírásáig, az első pénz megérkezéséig néhány nap telik el.

A legnehezebb időszakokban is hatékonyan működik a forgóeszköz-finanszírozás

A gazdasági válságok sikeres átvészelésében fontos szerepet játszanak a kormányzat által támogatott, gyakran hosszabb (akár 3-5-10 éves) tartós forgóeszköz-finanszírozások a piacon. Ez segít a valóban hitelképes vállalkozásoknak, mivel kiszámítható, könnyen kezelhető és olcsó, ugyanakkor kevésbé rugalmas formátum – mondta Deme Géza, a CIB Bank faktoring üzletágának vezetője.

Az üzletágvezető úgy látja, hosszabb távon a piac valódi fejlődését az szolgálja, ha a supply chain finance megoldások elterjednek. Ezek sajátossága, hogy valóban lekövetik a cég mindennapi tranzakcióit, megpróbálják tükrözni az ügyfél tevékenységét a banki finanszírozó oldalán, és ahhoz kötődően biztosítanak pénzügyi forrást. Ezáltal rugalmasságot visznek a rendszerbe, a futamidejük az adott tranzakcióhoz idomul, valódi igényeket szolgálnak ki, így egy biztosabb, rugalmasabb finanszírozási formát jelentenek.

Hosszabb távon jobban megéri a szállítónak és a banknak egyaránt.

Ezért is tud fenntartható módon a legolcsóbb megoldásként szolgálni, mert banki oldalon kevesebb probléma merül fel az ilyen megoldásoknál, tehát a kockázati profilja is a leginkább elfogadható. A supply chain megoldásokon belül a vevőköveteléseken alapuló finanszírozási forma az egyik legnépszerűbb világszerte, a piaca szinte felrobbant az elmúlt 10-20 évben globális szinten is: ma már több tízmilliárd eurós kihelyezési volumennel bíró piacot jelent.

A magyar bankpiac az elmúlt évtizedekben viszont sokkal inkább arról szólt, hogy a KKV-k hitelhez jutási lehetőségeit megkönnyíteni nem specifikus szakirányú termékekkel, hanem államilag támogatott formában sokkal inkább kifizetődő, ez változhat meg a következő években.

„Az előző válság után is éreztük, hogy ezek a helyreállító programok fokozatosan kivezetésre kerültek, most is erre számítunk. Úgy gondolom, hogy a megoldásunk találkozni fog az ügyfelek igényeivel, különösen amiatt, hogy az export-import relációkra is közvetlen megoldást tud nyújtani, és unikális abban, hogy mindezt digitális, papírmentes megoldással teszi lehetővé az ügyfelek számára” – tette hozzá Deme Géza.

A piac tizedét megszereznék

Mint megtudtuk, a CIB Bank célja, hogy néhány éven belül akár egymilliárd eurós forgalmat tudjanak ebben a termékben lebonyolítani.

Ez önmagában a magyar faktorpiac több mint 10 százalékát adná a már most elért 8% piaci részesedésen felül.

Úgy látják, elsősorban a likviditás szempontjából legnehezebb helyzetben levő kereskedelemben működhet hatékonyan az új termék, de gyártócégek érdeklődésére is számítanak. A magyar-olasz üzleti kapcsolatok tradicionálisan erősnek mondhatók, például a gépgyártásban, élelmiszeriparban vagy a ruházati- és divatcikkek gyártásánál. A magyar exportőrök pedig a mezőgazdasági termékekben, de akár élőállatban vagy gabonában erős forgalmat képviselnek Olaszország felé. Sőt, a nemzetközi fuvarozásban is vannak olyan cégek, amelyek jelentős kapcsolattal rendelkeznek a két ország között alvállalkozói szinten, így esetükben is működhet a finanszírozási termék.

Méret szempontjából pedig a KKV-k lehetnek túlsúlyban, hiszen az az erőpozíció, ami a kis- és középvállalati szállító és a nagyobb vállalati vevő között megvan, alapvetően meghatározza a fizetési futamidőt. Ez minél hosszabb, annál inkább igényli a szállító a finanszírozást. A tapasztalatok szerint azonban sok nagyvállalat is használja a megoldást, mert a termék nemcsak finanszírozást – és ezáltal kedvezőbb mérlegmutatókat – hanem a vevőre vonatkozóan kockázatátvállalást is tartalmaz, és ez már egy olyan plusz szolgáltatás, ami a nagyvállalatoknál is értékes lehet.

