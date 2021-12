Bréking: Magyarország újra tárgyal az EU-val a Pfizer-vakcinák beszerzéséről az omikron miatt

Magyarország visszaszáll a közös uniós Pfizer-vakcina beszerzésbe - értesült a Portfolio, az információt a Koronavírus Sajtóközpont válaszában lényegében megerősítette nekünk. Az omikron vírusvariáns megjelenése és várható dominánssá válása miatt ugyanis Magyarország újra az Európai Unió közös vakcinabeszerzésén keresztül jutna Pfizer-vakcinákhoz a felnőttek számára is, amit immár az új mutációra fejlesztenek. Az EU variánskövető lehívását csütörtökön éjjel jelentett be az Európai Bizottság elnöke.

Variánskövető Pfizert rendeltek a tagállamok

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke konkrét országok említése nélkül arról beszélt az EU-csúcsot lezáró éjjeli sajtótájékoztatón, hogy a tagállamok úgy döntöttek: több, mint 180 millió dózist rendelnek a Pfizer/BioNTech omikronra specializált variánskövető vakcinájából a májusi harmadik beszerzési szerződés keretében rögzített lehetőséggel élve. Elárulta azt is, hogy a szerződés szerint a két vállalatnak 100 napja van arra, hogy kérés esetén kifejlessze a variánskövető vakcinát.

Mindez azt jelenti, hogy a most eldöntött és bejelentett uniós megrendelés alapján március végére-április elejére lehet készen ez a variánskövető vakcina, amit feltehetően leghamarabb április-május körül tud engedélyezni az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), hiszen azt ígéri, hogy jórészt a kifejlesztéssel párhuzamosan vizsgálja a készítményt.

Itt a fordulat: Magyarország is tárgyal

Megkerestük a Koronavírus Sajtóközpontot azért, hogy erősítsék meg, vagy cáfolják azt a Portfolio-értesülést, hogy „Magyarország is beszállt abba a bő 180 millió dózist kitevő omikron variánskövető Pfizer/BioNTech közös uniós vakcinarendelésbe, amelyet tegnap éjjel jelentett be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke országnevek említése nélkül.”

Erre a Sajtóközpont ezt a választ küldte:

Az omikron variáns miatt induló új uniós vakcinabeszerzés feltételeiről Magyarország jelenleg egyeztetéseket folytat az Európai Bizottsággal.

Mindez egyértelműen arra utal, hogy néhány hónap leforgása alatt nagyot változott a kormány álláspontja a központi uniós vakcinabeszerzésekkel kapcsolatban, ugyanakkor már voltak arra utaló jelek, hogy ez a változás bekövetkezik (lásd: gyerekeknek szánt vakcinák).

Fontos megjegyezni, hogy ha a jelenleg zajló tárgyalások nyomán a kormány és az EU megállapodik, akkor

ebből a Pfizer-rendelésből valószínűleg április-május körülre számíthat Magyarország a felnőtt lakosságnak szóló vakcinára.

A háttér: miért tárgyal mégis Magyarország?

Érdemes felidézni, hogy a májusban aláírt harmadik Pfizer-vakcina rendelési szerződésből egyedüli tagállamként Magyarország maradt ki arra hivatkozva, hogy rengeteg vakcinánk van és 2022 nyara-ősze körülre úgyis termelésbe áll a debreceni oltóanyaggyár.

Az élet azonban azóta nagyot változott, és lényegében felülírta ezt a képet, mert

a 3. oltások beadása is szükségessé vált, amely program örvendetes módon gyorsan felfutott az utóbbi hetekben és már több mint 3 milió dózist beadtak belőle,

már több, mint 2,8 millió dózis vakcinát elajándékozott a kormány külföldi országoknak,

a vakcinák egy részének lejárt a szavatossága (pl. Szputnyikból 200 ezer darabot meg is kellett semmisíteni), illetve az oltási sor miatt nem feltétlenül használható.

Így tehát összességében jelentősen apadt az elérhető vakcinakészlet, ami az alábbi táblázatunk adatai szerint már "csak" 12 millió dózis körül jár. Ebből "csak" 3,5 millió dózis az mRNS technológiát képviselő Pfizer, illetve Moderna készítménye. Eközben még közel 3 millió ember nincs harmadszorra beoltva, aki elsőre és másodszorra már vállalta az oltást.

Mindezeken felül november vége óta berobbant a vakcinák hatásosságát jelentősen mérséklő omikron variáns a világban és információink szerint a legjobb esetben is csak 2022 végén kezdhet tömegtermelésbe a debreceni gyár, mert jelentős volt a késés a projektnél. Az alapkövet is csak ősz elején tudták letenni a gyár majdani területén.

Mindezek miatt tehát a jelek szerint úgy ítélte meg a kormány, hogy szükséges az uniós Pfizer-szerződés keretében a variánskövető vakcinából is rendelnie a felnőttek számára.

Ez azt jelenti, hogy nemcsak a gyermekeknek szóló vakcina rendelési lehetőségével élt (lásd alább). A cél egyértelműen az lehet, hogy minél több, akár a rövidesen szükségessé váló 4. oltásokra is elegendő Pfizer-vakcinát tudjon biztosítani a kormány az embereknek.

Az 5-17 éves gyermekeknek is jön 2 millió Pfizer

Az, hogy a májusi bejelentéshez képest változott a kormány Pfizer-vakcinával kapcsolatos beszerzési hozzáállása, már abból az elmúlt hetekbeli hírből is látszott, hogy 2 millió dózisnyi Pfizer-vakcinát rendelt a gyermekeknek és ennek első, 138 ezer dózist kitevő szállítmánya a napokban meg is érkezett Magyarországra.

Információink szerint ez a 2 millió dózis nemcsak az 5-11 éves korosztálynak szóló vakcinabeszerzést takar (akik összlétszáma a KSH adatai szerint 332 ezer fő), hanem a teljes 5-17 éves korosztálynak szóló vakcinát jelent (összlétszámuk 635 ezer fő). Mindez tehát azt is jelenti, hogy ennek a széles gyermek populációnak a teljes, háromszori oltására elegendő Pfizer-vakcinát rendelt meg a kormány azzal összhangban, hogy más tagállamok is ezt tették, hiszen az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) megadta az engedélyt a felhasználására a teljes 5-17 éves korosztályban.

Érdemes megjegyezni, hogy mivel a gyermeknek szóló Pfizer-vakcina is ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza, mint a felnőtteknek szóló, de jóval kisebb dózis van az üvegcsékben (kb. fele-harmada), így Magyarország azzal, hogy 2 millió dózisnyi vakcinát kért a gyermek korosztálynak, nem „elvett” vakcinakvótát más tagállamoktól, hanem a hígítás miatt valójában minden tagállam számára plusz dózis lehetősége nyílt meg. Ezzel a lehetőséggel pedig élt Magyarország is és így kapcsolódott be ősszel a gyermekeknek szóló Pfizer-vakcina megrendelési lehetőségébe.

Mi a helyzet a debreceni gyárral?

A debreceni oltóanyaggyár leghamarabb 2022 végén, de esélyes, hogy csak 2023-ban oldhatja meg az ország vakcinaellátását. A gyár azonban mRNS-oltásokat nem fog tutni előállítani, így nagy kérdés, hogy tud-e majd olyan vakcinát gyártani, ami hatásos lesz majd az éppen uralkodó variáns szempontjából. A tárgyalások most zajlanak arról, hogy milyen oltóanyagot gyártson a debreceni gyár.

Az oltóanyaggyár-munkacsoport minapi első tanácskozásán elölt vírust tartalmazó és fehérje alapú oltóanyag gyártására vonatkozóan fogalmazódott meg javaslat. Ez azért is különösen érdekes, mert sem az EU-ban, sem az USA-ban nem fogadtak el eddig egyetlen egy fehérje alapú oltást sem, így nincsenek széles körű, hosszabb távú tesztek sem erről.

Az elölt vírust tartalmazó oltás kapcsán pedig kérdés, hogy milyen gyorsan lehet új variánsokra optimalizálni, az pedig tény velük kapcsolatban, hogy az időseknek kevésbé hatékony. Azt nem tudni, hogy miért nem merült fel az adenovírus alapú oltás gyártása: ilyen vakcinák ugyanis már szélesebb körben is forgalomban vannak (pl. AstraZeneca, Janssen, Szputnyik), ráadásul a licenszt is meg lehet rájuk szerezni. Mi több: minden bizonnyal variánsspecifikus oltásokat is fognak fejleszteni.

Címlapkép forrása: Getty Images