Lélektani határ fölött az amerikai hozamok - és ez még csak a kezdet?

Továbbra is az eladók vannak fölényben az amerikai kötvénypiacon, az idei év eddig a hozamok emelkedéséről szólt. Az amerikai tízéves jegyzése idén már 50 bázispontot emelkedve átlépte múlt héten a 2%-ot, és tartósan meg is ragadt felette. Ezzel 2019 augusztusa óta nem látott szintre nőtt az amerikai tízéves kötvény hozama, de az emelkedés nem ezen a lejáraton a leglátványosabb: a két éves hozamszint még meredekebben emelkedett, jelenleg 1,5% felett jár a jegyzés. A két éves papír hozama múlt csütörtökön 30 bázisponttal emelkedett, ami 2009 óta a legnagyobb napi emelkedést jelenti.

A hozamemelkedés már év végén elkezdődött, de az idei emelkedés mértéke meglepte az elemzőket, a közgazdászok döntő többsége tavaly még legfeljebb 2022 végére re várta a 2%-os lélektani szint elérést a tízéves kötvényen, ehhez képest másfél hónap alatt sikerült. Az amerikai kötvénypiac a világ minden piaca szempontjából meghatározó: az emelkedő hosszú lejáratú hozamok átárazhatják a fejlődő és fejlett világ piacainak kötvényeit és részvényeit.

A kötvényhozam-emelkedésnek emellett reálgazdasági hatásai is lehetnek: a hosszú lejáratú kötvényhozamok emelkedése átárazza a lakossági és vállalati hiteleket is, amely csökkentheti a hitelkihelyezést, azaz lassíthatja a beruházást és áttételesen a fogyasztást is. A hozamemelkedés természetesen megdrágítja az államadósság finanszírozását, azaz némileg rontja a költségvetés egyébként sem túl rózsás helyzetet. Persze ezek a hatások egyelőre erősen korlátozottak, de a kötvényhozamok emelkedése mögötti okok kifejezetten kedvezőtlen jövőképet festenek mind reálgazdasági, mind részvénypiaci szempontból.