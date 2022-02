Hogyan zajlik a generációváltás egy 30 éves cég életében?

Harminc éves az ország egyik meghatározó építőipari vállalata, a Hunép Zrt., amely mára szinte minden típusú épületről tud referenciát felmutatni – az egészségügyi épületektől a sportlétesítményeken át a rekreációs központokig. A három évtized történetét jelentősen meghatározták az előre tekintő stratégiai tervek és a lendületet mindvégig biztosító kiemelt beruházások.

A Hunép Zrt. jogelődje 1951-ben Tanácsi Építőipari Vállalat néven kezdte meg tevékenységét, amely a 60-as évekre Hajdú-Bihar megye egyik legjelentősebb közintézmény és lakás kivitelezőjévé vált. A 80-as évek elejére a vállalat alkalmazotti létszáma megközelítette az 1200 főt, amely a régióban kiemelkedő építőipari tudásbázist és tapasztalatot biztosított a cég számára. Az állami vállalat 1991-ben alakult át gazdasági társasággá, azóta működik 100 százalékban hazai tulajdonú részvénytársaságként.

A cég alapértelmezetten építőipari generálkivitelezői tevékenységet végez, vagyis a megrendelő által elkészített tervdokumentációra pályázatot benyújtva, ajánlatot adva eredményes tárgyalássorozat végén szerződést köt és az abban foglaltakat megvalósítja. A Hunép gyakran fővállalkozói tevékenységet is végez, amelynek keretében a tervezés is a cég feladata lesz. Ilyenkor a megrendelő meghatározza az alapvető elvárásait, a főbb paramétereket a rendelkezésre álló büdzsét és a Hunép felel azért, hogy megvalósuljanak a tervek, valamint a munka költségkereten belül, határidőre elkészüljön. A vállalat ezen felül egyéb projektekhez is kapcsolódik és olyan részfeladatokra is vállalkozik, amelyek megfelelő méretűek ahhoz, hogy gazdaságosan tudják végrehajtani azokat. Referenciáik között ma már szinte mindenféle épület szerepel, többek között egészségügyi, oktatási, ipari létesítmények, fürdők és számos egyéb példát lehetne még említeni. A vállalat a régióban vezető helyen szerepel a helyi építőipari vállalkozások között. A gazdasági és mérnöki gárda főállású alkalmazottakból áll, több, mint száz fővel. A fizikai létszámot az építkezéseken régi bevált alvállalkozó partnereikkel biztosítják.

Az elmúlt 30 év sok meghatározó pillanatot adott – idézi fel a cég történetét Bakos Miklós vezérigazgató. "Ha ezt a három évtizedet 4-5 éves etapokra bontjuk, akkor minden időszaknak volt egy olyan kimagasló húzómunkája, amely lendületet adott a vállalat fejlődésének. Ezek közben mindig nagyon ügyeltünk arra, hogy folyamatosan megújuljunk, és évről évre építsük a vállalatot. A tulajdonosok a cégben dolgozva szem előtt tartották azt, hogy túlzott mértékben ne kockáztassák az adott időszak sikereit, hanem mindig hosszú távon gondolkozzanak. A kezdetektől fogva előre terveztünk, 10 éves stratégiával számolunk. Ezt a tervet igyekszünk mindenkor a külső környezetünk kihívásaihoz igazítani. Amit 1-2 évvel ezelőtt aktualizáltunk, azt a mostani gazdasági és építőipari helyzet már teljesen felülírt, a 10 éves stratégiát is nagyon hamar újra kell gondolni és felül kell írni. Ez a talpon maradás egyik kulcsa".

Mérföldkőnek lehet tekinteni azt a 2000-es évek elején épült irodaházat, bevásárlóközpontot, lakóházat, amely a Hunép saját beruházásában valósult meg. Később a debreceni Nagyerdei Stadion, ami ma is az egyik legnagyobb büszkesége a cégnek, mind a projekt értéke, mind az egyedisége miatt, és azért is, mert a város egyik ikonikus épülete lett. Minden időszaknak volt egy ilyen kiemelkedő megbízása, ami mindig újabb lendületet adott a további éveknek, és büszkeséggel töltötte el a cég vezetőit.

„Ebben is egy olyan egészséges fejlődés, építkezés tapasztalható, ami azt mutatja, ahogy a cég referenciáinak száma és árbevétele egyre növekedett, a projektek egyre jelentősebbek lettek mind méretüket, mind jellegüket, mind pedig gazdasági értéküket tekintve"- tette hozzá.

Egy több évtizede működő cégként a Hunép számára is kiemelt szempont volt a generációváltás zökkenőmentes lebonyolítása. A cégnek új vezérigazgatója és termelési igazgatója lett 2019 januárjában. A korábban, zárt körben megszületett döntést egy évvel az új felállást megelőzően hivatalosan is bejelentették. A váltás biztosítása mellett az is cél volt, hogy azokat a partnereket, akik az áthúzódó munkák megrendelői, ne érje meglepetésként az új vezető megjelenése. Bakos Miklós szerint ezzel a kiszámíthatóságot is kommunikálták a partnereik felé, a bankok felé, és hangot adtak ennek a debreceni, valamint az országos sajtóban is. A közvetlen felkészülés erre az időszakra a megelőző évben indult el, ez azt jelentette, hogy a régi és az új menedzsment közösen átvilágította a cég működését, havonta, kéthavonta leültek, megvitatták az elmúlt 20-25 évben szerzett tapasztalatokat.

A felkészülés nagyban segítette az átállást az új vezető által fémjelzett korszakra. Egy tudatos, hosszú távú előkészítés eredményeként, megfelelő gazdasági pezsgést mutató időszakra lett időzítve a váltás. Mindez ráadásul akkor valósulhatott meg, amikor a cégben dolgozó vezetőknek még nem kényszerből kellett kiszállniuk a napi munkából, hanem egy előre elképzelt koreográfiával adják át a stafétát az új stábnak.

A cég a HR-szempontokat egyébként is kiemelten kezeli, amelyben a munkavállalók jelentik a legfőbb értéket.

Cégünk mindig is hosszú távon gondolkodott, kiálltunk a munkavállalóink mellett, megtartottuk őket, nem építettünk le olyan években sem létszámot, amikor kisebb volt az árbevétel, az eredmény vagy a feladat

– mondta a vezérigazgató. A jövőbeli terveket illetően a Hunépnek további növekedési elképzelései vannak, amelyet Debrecen fekvése, gazdasági helyzete nagyban meghatároz.

„Debrecen 2020-30-as terve rendkívül impozáns és nagyszabású fejlesztéseket tartalmaz, a város az ország második fővárosaként rendkívüli fejlődésen megy keresztül. A mi fejlődésünknek ez a fő motorja a jövőben” – tette hozzá.

A Hunép 5-10 évvel ezelőttig jellemzően a közbeszerzéses piacról szerezte a feladatokat, de 5 éve jelentősen nyitott a magánszektor felé. Ez összhangban van azzal, hogy ezek a lehetőségek jellemzően a magánfejlesztésekben fognak megtestesülni. A jövőbeni célok közt szerepel még jelentős informatikai fejlesztés, hatékonyság növelés és a stabil árbevétel és eredmény növekedés elérése is.

