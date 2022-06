Véget ér egy hosszú korszak Európában: búcsút inthetünk a történelmi kísérletnek

A negatív kamatok nyolc éve tartó korszakának végét jelentheti be ma délután az Európai Központi Bank. A mai kamatdöntő ülés legnagyobb kérdése már nem az, hogy kamatot emel-e az EKB júliusban, hanem az, hogy milyen mértékű lesz az emelés. Két lehetőség van: az EKB kezdhet 25 vagy 50 bázisponttal is. Mindkettőre racionális okai vannak a jegybanknak, és az előző hetekben a lassú és gyors kamatemelési tempó mellett is hallottunk érvelést a jegybank háza tájáról. Ma vége lehet a találgatásoknak, amennyiben a jegybank tesz utalást a júliusi kamatemelés várható mértékére. Fontosabb kérdés viszont az, hogy a kamatemelések hol érnek véget - pontosabban az, hogy a semleges kamatszint elérése után is hajlandó lesz-e emelni az EKB, visszavetve ezzel az egyébként is gyengélkedő gazdaságot. Erre viszont biztosan nem kapunk ma választ, hiszen nagy eséllyel ezt még maga a jegybank sem tudja.

Véget ér egy korszak Európában

Történelmi távlatból nézve is kiemelten fontos esemény a mai EKB kamatdöntés, ma jelentheti be ugyanis a jegybank a júliusi kamatemelést –az emelést, amelyre 2011 óta nem volt példa, és amelyet még tavaly decemberben is elképzelhetetlennek tartott a jegybank. Az EKB még 2011-ben elkezdte a kamatcsökkentést, majd az irányadó betéti ráta 2014 júniusában fordult negatívja, és jelenleg is -0,5%. A mai ülés tehát nemcsak azért jelentős, mert 11 év után először jöhet kamatemelés,

hanem a jegybank egyben a 8 éve tartó negatív kamatok korának lezárását is bejelentheti.

A kamatemelésre vonatkozó előrejelzés már a közleményben megtörténhet, de az is lehet, hogy csak Christine Lagarde elnök sajtótájékoztatóján jelentik be, hogy júliusban kamatot emel a jegybank. Nem kizárt persze, hogy a kamatemelés akár már most júniusban megtörténik, de erre nagyon csekély az esély, az EKB ugyanis határozottan ragaszkodik hozzá, hogy az eszközvásárlási programnak véget kell érnie, mielőtt a kamatokról dönthetnek. Ma így minden bizonnyal az EKB jeleneti, hogy a folyamatban levő eszközvásárlási programot (APP) a harmadik negyedév kezdetével lezárja, miután az előző hónapokban fokozatosan csökkentette a nettó eszközvásárlásokat (a másik program, a PEPP kivezetése már januártól elkezdődött). A lejáró kötvényállomány megújítása ugyanakkor még évekig fennmaradhat, a mérleg szűkítése még csak említés szintjén sincs napirenden.