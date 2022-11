Hirtelen változik nagyot a napelemes világ Magyarországon - Itt a nagy napelem-matek

Hivatalosan a tegnapi naptól kezdődően vége a napelemesek jó világának idehaza, mivel megszűnik az új lakossági telepítések esetén a kifejezetten vonzó szaldó elszámolási rendszer, helyette jön a visszatáplálás lehetőségének teljes megszüntetése. Cikkünkben leegyszerűsített számítások segítségével azt mutatjuk be, hogy az új - átmenetinek ígért - elszámolási rendszerben milyen lehetőségei vannak az új felhasználóknak és hogy az mennyire vonzó a megtérülési számok alapján. Beszéljenek a számok!

Sokk

Október 13. óta körülbelül sokkos állapotban van a napelemes piac, egyrészt a kivitelező cégek, másrészt az érdeklődő háztartások is. Ekkor volt az első kormányzati bejelentés azzal kapcsolatban, hogy a még elő nem jegyzett háztartási naperőmű-igények esetén a kormány átmenetileg felfüggeszti a visszatáplálás lehetőségét. Vagyis nemcsak a rendkívül vonzó - és egyébként rendszerszinten több okból is fenntarthatatlan - szaldó elszámolási rendszer szűnik meg, ahogyan arra számítani lehetett 2024 januárjától, hanem a napelemtelepítő háztartások szempontjából a legkedvezőtlenebb elszámolás valósul meg: amit az adott család nem fogyaszt el (vagy nem tárolja el) a megtermelt napenergiából, azt elveszíti. (De retteghetnek azok is, akiknek ezen átmeneti időszak alatt romlik el az inteverterük.)

Azok, akik még titkon reménykedtek, hogy a kormány meggondolja magát, az október 22-i bejelentések után kijózanodhattak: ekkor hangzott el ugyanis, hogy a határidő végleges, az október 31-ig bejelentett igényeket tudják a szolgáltatók figyelembe venni, vagyis eddig jár a visszatáplálás lehetősége, vagyis a szaldó elszámolás. Majd mindezek után már nem okozott meglepetést az érintettek számára, hogy október 26-án a kormány ezeket a szabályokat ki is hirdette a Magyar Közlönybe, kormányrendelet formájában.

Olvadás

Az első sokkos állapotból az érintettek az elmúlt napokban kezdtek magukhoz térni. Az élelmesek az utolsó pillanatban is intézik az igénybejelentést, a telepítő cégek pedig újraterveznek, számolnak, az érdekvédelmi szövetségek javaslatokat tesznek, a szakmai szervezetek pedig figyelmeztetnek. Fontos megjegyezni, hogy a kormány lakossági napelemtelepítésekkel kapcsolatos döntését több szempontból is lehet elemezni, itt és most nekem hat különböző szempont is eszembe jut:

A rezsicsökkentés módosítása nyomán a magasabb energiaszámlákkal szembenéző, alternatívát kereső háztartások tömege szempontjaiból. A kormány zöldítési céljai oldaláról. Az energiaimportra szoruló gazdaság szempontjából. A napelemtelepítő cégek oldaláról. A jelenlegi rendszer hálózat- és rendszerirányításra gyakorolt hatásai, annak költségei oldaláról. Az egyénekre gyakorolt hatások oldaláról.

Cikkünkben a 6. szempont szerint igyekszünk bemutatni és körbejárni a témát, vagyis hogy az új rendszer, amit a kormány átmenetinek hirdet (azonban annak időtartamára nincs pontos jelzés), mit okoz a háztartásoknál, pénzügyi, megtérülési szempontból.

Mérlegelés

Leegyszerűsített számításainkat egy kedves, háztartási méretű kiserőművel rendelkező olvasónk velünk megosztott információira építjük. Azt mutatjuk be, hogy a 3 kW összteljesítményű (nem ideális tájolású, kelet és nyugati oldalon is paneleket tartalmazó) napelemes rendszere milyen megtérülési számokat produkál számára a jelenlegi szaldó elszámolásában, és mi lenne az új, október 31-től érvényes új világban. A legutóbbi egyéves elszámolás adatait használtuk fel számításainkhoz, ami szintén egyszerűsítés, ám elmondható, hogy az elmúlt években ehhez hasonló éves termelést és felhasználást hozott a rendszer számára.

Számításaink értelmezéséhez fontos ezekkel az elméleti dolgokkal tisztában lenni. A Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség (MNNSZ) egy korábbi tájékoztató anyagában összefoglalta, hogy három különböző módon felhasznált energia típust különböztethetünk meg a hálózatra visszatápláló napelemes rendszerek esetében:

megtermelt és el is fogyasztott

megtermelt, de azonnal el nem fogyasztott (hálózatba visszatáplált)

a hálózatból vételezett energia (amikor nem eleget termel a napelemes rendszer)

A számításunkhoz használt rendszerben ezek a mennyiségek így néztek ki egy év alatt (az ad-vesz mérőóra és applikáció adatai alapján):

a teljes megtermelt napenergia (applikáció alapú becslés): 3084 kWh

megtermelt, de azonnal el nem fogyasztott (hálózatba visszatáplált): 2308 kWh

ebből a két adatból kiszámítható, hogy a megtermelt és el is fogyasztott mennyiség: 776 kWh

a hálózatból vételezett energia (amikor nem eleget termel a napelemes rendszer): 2881 kWh

a háztartás éves teljes fogyasztása tehát 3657 kWh (776+2881)

A fenti adatokhoz egy kis háttér: az egy év alatt megtermelt energiából (3084 kWh) az azonnal el is fogyasztott mennyiség (776 kWh) aránya 25%. Ez első ránézésre alacsony, de a szaldó rendszer nem is ösztönzi a felhasználókat tudatosságra, vagyis, hogy akkor használják fel a napenergiát, amikor azt megtermelik a panelek. A példában bemutatott alany azt is elárulta nekünk, hogy amikor csak lehetett, elektromos autóját nap közben töltötte, ezzel valós időben azonnal felhasználva és eltárolva a napenergiát. Vagyis a 25%-os arányszámnál akár rosszabb számok is lehetnek. (Azt is érdemes megemlíteni, hogy itt és most egy olyan háztartás látunk, amelyik nettó módon elfogyasztja a megtermelt napenergiát, de léteznek olyan háztartások is, amelyek a szaldó alapján túltermelnek, vagyis a megtermelt mennyiségnél kevesebbet fogyasztanak. Egy ilyen esetben a túltermelés visszavételi ára rendkívül alacsony, ezért ez a tétel jelentősen nem befolyásolja a megtérülési számokat.)

Számolás

Ez alapján kiszámolhatjuk a különböző napelemrendszerek megtérüléseit eltérő forgatókönyvek alapján, és az elszámolási ár függvényében:

1. Szaldó elszámolás. A teljes éves fogyasztással szembe lehet állítani ilyenkor a megtermelt teljes éves mennyiséget, a 3084 kWh termelést.

Ha a 36 forintos "rezsicsökkentett" villanyárral számolunk, akkor az éves megtakarításunk 111 ezer forint volt, és így a 1,5 millió forintos bekerülési költségű rendszer 13,7 év alatt térül meg.

Ha a 70,1 forintos lakossági piaci árral kalkulálunk, akkor az éves megtakarításunk 216 ezer forint, így a rendszer 6,85 év alatt térül meg.

Ha egy súlyozott átlagárral (46,57) számolunk (hiszen a 3657 kWh éves fogyasztás egy része rezsicsökkentett áron mehet, míg a 2523 kWh feletti rész piaci áron), akkor a rendszer 10,5 év alatt térül meg.

2. Az új rendszer A) verziója (minden marad így). A november 1-je után bejelentett napelemes rendszerek esetében tehát az a szabály, hogy csak az azonnal elfogyasztott napenergia-mennyiség térülhet meg. Tegyük fel, hogy a fentebb mutatott háztartás adataira végezzük el a számításokat (hipotetikusan azzal számolva, hogy megszűnik számukra is a szaldó elszámolás), és azt is feltételezzük, hogy a háztartás nem alkalmazkodik az új környezethez (ez így egy nyilvánvalóan hipotetikus és leegyszerűsítő számítás lesz, ám a forgatókönyvelemzéshez szükséges). Ebben az esetben a megtermelt és lefogyasztott 776 kWh-nyi mennyiséggel lehet kalkulálni.

36 forintos ár mellett egy ilyen rendszer 54 év alatt térülne meg (gyakorlatilag értelmezhetetlen 1,8%-os éves hozamot adna).

70,1 forintos ár mellett a megtérülés 28 évre jönne ki.

A súlyozott átlagár mellett pedig 42 év alatt térülne meg a rendszer.

Jól látható, hogy még a relatív magas piaci ár mellett is rendkívül hosszú lenne a megtérülés ideje, ami teljesen értelmetlenné tenné az ilyenfajta beruházást. Ezért mondják azt a szabályváltozás megjelenése óta a nepelemtelepítésben érdekelt szervezetek, hogy a kormány döntése gyakorlatilag teljesen ellehetetleníti az új háztartási napelemek telepítését.

3. Az új rendszer B) verziója. Ebben a forgatókönyvben továbbra is a november 1-jén életbe lépő új szabályozással számoltunk, azonban azt is feltételezzük, hogy a háztartás reagál a kedvezőtlen szabályozásra, és igyekszik minden erejével akkor elfogyasztani a villamos energiát (akár okosfogyasztás-mérő alkalmazásával, automatizmusok beépítésével, ami a bekerülési költségeket emeli), amikor azt megtermelik a napelemek. (Ezt nyilván csak akkor teheti meg, amikor a napelemek termelnek, vagyis a napsütéses órák magas számának ideje alatt, vagyis nem télen.) Az alkalmazkodás nyomán a fentebb ismertetett 25%-os arányszámot így sikerül feltornásznia 40%-ra.

36 forintos ár mellett egy ilyen rendszer 41 év alatt térülne meg.

70,1 forintos ár mellett a megtérülés 21 évre jönne ki.

A súlyozott átlagár mellett pedig 31,4 év alatt térülne meg a rendszer.

Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a november elsejétől életbe lépő új rendszer még úgy is rendkívül kedvezőtlen befektetéssé teszi a napelem-beruházást, hogy a háztartás igyekszik alkalmazkodni a szabályozói elvárások mentén.

4. Az új rendszer C) verziója. Ebben a szcenárióban azt feltételezzük, hogy a háztartás látványosan reagál az új szabályozás okozta kihívásokra és - ahogyan arra a kormányzati kommunikáció is utal - akkumulátor feltelepítésével együtt valósítja meg a napelemes rendszerét. Ennek alapvetően két típusát különböztetjük meg: a hibrid napelemes rendszert (amikor egyszerre van lehetőség akkumulátoros tárolásra, valamint visszatáplálásra), és a szigetüzemű rendszert (amikor nincs semmilyen kapcsolat a hálózati infrastruktúrával). Ennek kapcsán csak zárójelben jegyezzük meg, hogy ha valaki bízik abban, hogy ez az új szabály valóban átmeneti lesz, és előbb-utóbb lesz lehetőség valamilyen szinten (a szaldónál kedvezőtlenebb körülmények között) a hálózatba visszatáplálni, akkor racionális döntés az ő részéről a hibrid rendszer választása. Piaci beszámolók azonban arról szólnak, hogy jelenleg a három nagy szolgáltató egyike sem támogatja a hibrid inverterek telepítését. Jelen állás szerint tehát marad a szigetüzemű rendszer telepítése.

Ehhez a számításhoz még igénybe vettük a lakossági napelemes pályázat kiírását, amelyben szerepelt egy iránymutató költség az akkumulátorral szerelt napelemrendszerekre vonatkozóan (és korábban a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség is többször ezt a számot hivatkozta): akkumulátoros tároló 5-9,9 kWh kapacitással 1,9 millió forint, akkumulátoros tároló 10-13,99 kWh kapacitással 2,9 millió forint. A mi rendszerünk esetében feltételezzük, hogy a legkisebb tároló is elegendő és ezúttal eltekintünk attól, hogy a piaci logika azt diktálja, hogy a kormány bejelentése óta elszálltak az akksi-árak.

Egy ilyen akkumulátoros megoldással 36 forintos ár mellett 47 év alatt térülne meg a rendszer.

70,1 forintos ár mellett a megtérülés 24 évre jönne ki.

A súlyozott átlagár mellett pedig 36,3 év alatt térülne meg a rendszer.

A fenti paraméterek és a jelenlegi információk, piaci árak alapján tehát azt mondhatjuk, hogy az akkumulátoros rendszer szintén a kvázi meg nem térülő kategória. Persze ezen változtathat még a villamos áram piaci ára, ha az emelkedik, akkor értelemszerűen mindegyik fentebb bemutatott forgatókönyvben a megtérülés kedvezőbb lehet. Egyúttal a kormány által kilátásba helyezett (szintén az EU-pénzek megérkezésétől függővé tett) akkumulátor támogatási program is változtathat a megtérüléseken, ennek részleteiről azonban semmit sem tudni, így a számításokba sem lehet beépíteni.

A fenti (alapvetően leegyszerűsítő, pl. amortizációval nem kalkuláló) számítások elég egyértelmű választ adnak arra a kérdésre, hogy az átmeneti időszakban megéri-e napelemet telepíteni, vagy érdemes más, magasabb megtérüléssel kecsegtető beruházások, befektetések felé fordulni (elég ha csak arra gondolunk, hogy a magyar állampapírok piacán 13% körüli éves kockázatmentes hozamot kaphatunk). Természetesen az egyének fogyasztási szokásai, alkalmazkodási képességei, és az egyes rendszerek sajátosságai még árnyalhatják a képet, azonban a fő következtetés egyértelmű.

A fenti gondolatmenettel és számításokkal az is a célunk volt, hogy a forgatókönyvekben szereplő megtérülési időkkel érzékeltessük: az eddigi nagyon vonzó elszámolási mód milyen mértékben módosul a kedvezőtlen irányba (3-4-szeresére emelkedő megtérülési időket láthatunk). A napelemtelepítés ösztönzésének elmúlt években látott legfontosabb állami eszköze, támogatási programja, a szaldó elszámolás oda vezetett, hogy rendkívüli mértékben "kilengett az inga", és az a bizonyos inga most visszaüt.

Címlapképünk illusztráció, részleges napfogyatkozás 2015-ből. Forrás: MTI/EPA/Carlos De Saa