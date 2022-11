Még nagyon távol lehet a bérmegállapodás

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége támogatna egy kétlépcsős minimálbéremelést, miután jelenleg kifejezetten bizonytalan a gazdasági helyzet, azonban a másik nagy munkáltatói szervezet, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége inkább éves megállapodásban gondolkodna. Ugyanakkor hajlandók lennének arra, hogy egy éven belül kétszer tárgyaljanak a bérekről, ha drámai gazdasági változás állna be a megegyezéshez képest.

Októberben már 21% felett volt az infláció, az előrejelzések pedig nem azt vetíti előre, hogy már láttuk volna a magyar gazdaságban a fogyasztói árindex csúcsát. A cégek teherviselőképessége is véges a többszöröződő energiaárak miatt, emiatt felvetődött az elmúlt hónapokban, hogy az eddigi gyakorlattal szemben nem egyszeri, hanem a terhek szempontjából elosztott, januári és júliusi béremelésben állapodjanak meg egymással a munkáltatók és a munkavállalók. Először Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt arról nyilvánosan, hogy jövőre ne egyszer, hanem kétszer emelkedjenek a bérek.

A Portfolio megkeresésére Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke úgy reagált, hogy ő már 3 hónappal korábban előállt egy hasonló javaslattal, mert már akkor érzékelhető volt, hogy egy rendkívül bonyolult gazdasági helyzet kezd kialakulni. "Nagyon nagy a bizonytalanság. Nem tudjuk, hogy mi történik a világban jövőre" - mondta Rolek Ferenc. Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke megkeresésünkre viszont úgy nyilatkozott, hogy ők a maguk részéről nem szeretnének ilyen megállapodást kötni.

Megkérdeztük az MGYOSZ mellett a másik nagy munkáltatói szervezetet, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségét is a kétlépcsős emelés kapcsán. Perlusz László, a VOSZ főtitkára azt mondta, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumában, ahol a bértárgyalások folynak, már szintén felmerült a kétszeri emelés témája.

„Van alapja ennek a javaslatnak is, hiszen olyan fokú bizonytalanság van a gazdaságban, olyan mértéket öltött az infláció, a költségnövekedés, és olyan tempóban változik, hogy valóban nagyon nehéz fix fogódzókat találni egy egész éves megállapodáshoz. Mi mégis azon az állásponton vagyunk, hogy a lehető legjobban körüljárva a várható gazdasági folyamatokat, mégiscsak meg kell kísérelni egy éves megállapodást tető alá hozni” – részletezte meglátásait a helyzetről a főtitkár. Perlusz László mindezt azzal indokolta, hogy

a minimálbér összegének az adminisztrációban és egyéb gazdasági-társadalmi hatásában is olyan jelentősége van, hogy ezeket a kötelező bértételeket nem tanácsos rövidebb időszakra megállapítani. A vállalatok is éves ütemben terveznek, a munkaerőgazdálkodás is ezt az ütemet követi.

„Azt sem felejthetjük el, hogy számos más törvényes juttatás és szociális ellátás a minimális bértételekhez igazodik: például a közfoglalkoztatási bér, az álláskeresési járadék, a GYED, a táppénz összege, de a nevelőszülők díjazása is a minimálbér függvényében kerül meghatározásra. El lehet képzelni, hogy milyen adminisztrációs problémát és bizonytalanságot okozna, ha félévente kellene igazítani ezeket az ellátásokat a minimális bértételekhez” – mondta a VOSZ főtitkára. Perlusz László azt is hozzátette, hogy

bár ők egyszeri megállapodást szeretnének, de hajlanak arra, hogy ha mégis drámai gazdasági változások állnak be, akkor legyen lehetőség a bérekről újra tárgyalóasztalhoz ülni, akár év közben.

„Mi azt mondjuk, hogy állapodjunk meg egy évre, és ha valami olyan radikális változás következik be az év folyamán, amely más megoldással nem kezelhető, és elengedhetetlenné teszi a minimális bértételek módosítását - erre eddig nem került sor egyetlen esetben sem, még a Covid-válság alatt sem -, akkor még mindig be lehet avatkozni” – adott egy másik megoldási javaslatot a jelenlegi helyzet feloldására Perlusz László.

Perlusz László emlékeztetett arra is, hogy az idei, 20 százalékos minimálbéremelés még a jelentősnek mondható, 4-5 százalékos gazdasági növekedés mellett is csak úgy volt igazán lehetséges, hogy a kormány komoly adó- és járulékcsökkentéssel segítette a cégeket; 17 százalékról 13 százalékra, vagyis 4 százalékponttal csökkentették például a munkát terhelő adókat, mivel mérséklődött a szociális hozzájárulási adó és megszűnt a munkaerőpiaci járulék. Az eredeti tervekhez képest további 1 százalékponttal, összesen tehát 2 százalékponttal csökkent a kisvállalatok számára a KIVA kulcsa és továbbra is érvényben maradt a Helyi Iparűzési Adó mérséklése a kis- és középvállalkozói szektornak.

Ezek összességében megteremtették a béremelések egy részének fedezetét

- mondta Perlusz László. Úgy látja, hogy megfelelő állami szerepvállalással – vagyis az élőmunkaterhek további munkaadói csökkentése esetén –, és akkor, ha a vállalkozások megfelelő támogatást kapnak az energiakrízis átvészeléséhez, elkerülhető a gazdasági visszaesés. Ebben az esetben pedig szerinte elérhető az inflációkövető béremelés, vagyis a bérek reálértéke tartható és kigazdálkodható marad a cégek számára.

A béremelés nem a félelmektől, hanem a realitásoktól függ. A kockázatokat nem lehet elkerülni, de kezelni lehet, és szükséges is

- emelte ki. „Egy ilyen válságban, mint a mai, amikor az üzletmenet kiszakadt a normalitások kereteiből, a kormányzatnak azt kell támogatnia, hogy a túlélési potenciállal, megfelelő versenyképességgel rendelkező vállalkozások elviseljék a rövid távon abnormálisan megnövekedett energiaköltségeiket”.

„Az inflációkövető, vagy akár afeletti béremelés elemi érdeke a vállalkozóknak is, hiszen egy legalább szinten tartott, de inkább növekvő reálbér biztosítja a folyamatos munkaerőt és a bővülés lehetőségét. Ehhez azonban gazdasági racionalitásnak kell társulni, ezért próbálunk mindent elkövetni azért, hogy a minimálbéremelés megfeleljen a lehetőségeknek” – összegzett Perlusz László.

