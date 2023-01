Megvan a teljes dokumentum: "rendes útra" terelik a rendkívüli 2023-as költségvetést

A kormány korábbi ígéretének megfelelően a Pénzügyminisztérium csütörtök délután beterjesztette a parlamentnek a 2023-as költségvetés módosított verzióját. Ez azért érdekes, mivel tavaly az év utolsó napjaiban már elméletileg (másodszor is) kőbe véste az idei fő büdzsészámokat a kabinet. A most nyilvánosságra került törvényi változat első gyors vizsgálata viszont azt mutatja: megint változott a költségvetés. Kérdés, hogy a mostani országgyűlési körben mire lesz lehetőségük a képviselőknek, bizottságoknak, viszont kedvező fejleményként érdemes értékelni, hogy a kormány viszonylag gyorsan reagált a költségvetés átláthatóságával kapcsolatos aggodalmakra és kritikákra.

A december 29-i közlönyben a kormány már kihirdette és elvileg kőbe véste a 2023-as költségvetés módosítását, rendeleti úton, amire még soha nem volt példa (ezzel gyakorlatilag teljesen kiiktatta a törvényhozás szerepét az egyik legfontosabb törvényjavaslat esetében). Arról a verzióról részletesen ebben a cikkünkben írtunk.

Ugyanakkor a tavalyi év utolsó napjaira az is világossá vált, hogy a kormány egy furcsa fordulattal mégis a parlament elé viszi a 2023-as büdzsétervezetet. Ez valósult most csütörtök délután meg, amikor is a minisztérium bejelentette: "az Országgyűlés előtt a rezsivédelem költségvetése".

Vagyis a 2022 nyarán elfogadott első 2023-as költségvetési verzió után a kormány megalkotta rendeleti úton tavaly év végén az idei költségvetés második verzióját, és szinte napra pontosan három hét után elkészítette és nyilvánosságra hozta a 2023-as büdzsé harmadik verzióját. És az első benyomások azt mutatják: ez a harmadik verzió is eltér a többitől.

A PM a tájékoztatójában azt hangoztatja, hogy "a kedvezőtlen körülmények ellenére sem adja fel a legfontosabb céljait: megvédjük a magyar családokat, a munkahelyeket, a nyugdíjak értékét, megőrizzük Magyarország biztonságát. A kormány idén is fenntartja a rezsicsökkentést az átlagfogyasztás mértékéig, tovább csökkenti az államadósságot és a költségvetési hiányt".

A tárca kiemeli: jelentősen csökken a hiány mértéke 2022-höz képest: a különleges gázkészlet-vásárlás nélkül számított 4,9%-ról a GDP 3,9%-ára.

"Fontos változás a rendeletben kihirdetett módosításhoz képest, hogy a benyújtott törvényjavaslatban még nagyobb arányú államadósság-csökkentéssel számolunk, a GDP-arányos államadósságot 73,5%-ról 69,7%-ra javítjuk év végére. Arra számítunk, hogy a magyar gazdaság az év egészében elkerülheti a recessziót, éves szinten 1,5%-kal erősödhet, továbbá célunk az, hogy az infláció mértékét az év végére egyszámjegyűre szorítsuk" - olvasható a minisztériumi tájékoztatóban, azt azonban a közlemény nem részletezi, hogy mi áll az alacsonyabb államadósság hátterében.

A rendeletben egyébként 70,2%-os adósságráta szerepelt még, vagyis a törvényjavaslatban az idei adósságráta 0,5 százalékpontot javult, csupán 3 hét leforgása alatt írta át tehát a kormány az egyik fő költségvetési számot.

A rendeleti formában még csak 85 oldalt kitevő 2023-as költségvetési dokumentum mostanra 166 oldalra hízott.

Vagyis pár hét leforgása alatt máris változott (legalább) egy fő számában az év végén elméletileg második alkalommal kőbe vésett költségvetési dokumentum (első alkalommal 2022 nyarán vésték kőbe, amikor a parlament az első verziót fogadta el),

kedvező fejlemény ugyanakkor, hogy a kormány ezzel a mai lépésével is igyekszik reagálni a sérülő költségvetési transzparenciával kapcsolatos kritikákra.

A most beterjesztett dokumentum első ránézésre a hagyományos, parlamenti úton beterjesztett költségvetési törvényjavaslat formai kellékeinek felel meg és alaposabban részletezi a büdzsé fő számait, valamint a kormány idei terveit. Ezt mindenképpen érdemes pozitív fordulatként értékelni.

A 2023-as büdzsé legújabb, csütörtök este megismert verziójáról hamarosan részletesebb elemzéssel is jelentkezünk.

