A 2023-as költségvetés a durva spórolásról is szól

A parlament előtt fekszik néhány napja a - rendeleti úton tavaly év végén már kőbe vésett - 2023-as költségvetésről szóló törvényjavaslat, amire a kormány előszeretettel hivatkozik úgy, hogy a rezsivédelem költségvetése. Ez valóban igaz is, hiszen a Rezsivédelmi Alap kiadásai hatalmasra duzzadtak az energiaválság miatt. Részletes vizsgálódásaink ugyanakkor arra is rámutatnak: az energiaszámla elszállása okozta válsághelyzet, illetve annak a kezelése egész egyszerűen elszívja más területekről a pénzt és valójában a kormány idén egy hatalmas takarékoskodást hajt végre, ha tartja magát az eredeti terveihez.

Annak nyomán, hogy a kormány végül a parlament elé terjesztette a 2023-as költségvetés rendeleti úton már elfogadott újraírt változatát, valamint a Pénzügyminisztérium hétfőn nyilvánosságra hozta a 2022-es költségvetés részletes pénzforgalmi számait, előállt az az ideális helyzet, hogy az új idei tervszámok (mind a bevételi, mind a kiadási oldalon) összehasonlíthatóak a tavalyi tényadatokkal. De mégis mire jó ez? - kérdezhetik sokan. A legfontosabb előnye ennek az, hogy ezeket az adatokat soronként összevetve adódhat egy képünk:

a kormány számára mely feladatok élveznek prioritást 2023-ban és ezeket a célokat miből, mennyire megalapozott bevételekkel finanszírozza meg.

A nagykép

Az új 2023-as költségvetésről több elemzést is írtunk. Egyrészt év végén elsőként mutattuk be a rendeleti büdzsét, másrészt a múlt héten a parlamentnek benyújtott 166 oldalas verzióról is gyors véleményt alkottunk. Ez alapján összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a radikálisan megváltozott gazdasági környezethez, vagyis a realitásokhoz igazította a kormány az idei költségvetési terveket, elsősorban az energiaválság következményeivel néz szembe. Az elszálló rezsikiadásokat, a sokkal magasabb nyugdíjkiadásokat, a megugró kamatkiadásokat, a megemelt biztonsági tartalékokat, valamint az állami vagyonnal kapcsolatos költéseket a kormány részben az elszálló infláció nyomán hatalmasra duzzadó áfabevételekből, a különadók újabb emeléséből, az emelkedő szja- és járulékbevételekből, valamint a minisztériumi és egyéb intézmények kiadásainak visszafogásával finanszírozza, valamint bizonyos támogatások devalválásával. Mindez azonban csak részben elegendő. Az újonnan keletkezett sokkal nagyobb költségvetési lyukat nem tudta ugyanis teljesen befoltozni (és megtartani a 3,5%-os GDP-arányos hiánycélt), ezért mérsékelten megemelte (3,9%-ra) a deficitcélt. Érdemes ugyanakkor azt is megvizsgálni, hogy az új makropálya mire ad lehetőséget és azt mire használja fel a kormány.

Explicit és implicit takarékoskodás a kiadási oldalon

A Pénzügyminisztérium hétfő délelőtt közzétette a 2022-es költségvetés teljes éves, részletes pénzforgalmi kiadási és bevételi sorait, ami a legjobbkor jött számunkra, hogy ezek fényében értékeljük a kormány 2023-as terveit. Érdemes az elemzésünket a kiadási oldallal kezdeni, ugyanis itt szembetűnő változásokat tapasztalhatunk az egyes sorokat összevetve. Először álljon itt a részletes táblázat, ami bemutatja, hogy hogyan változnak a költségvetés egyes kiadási tételei idén a kormány tervei szerint a tavalyi tényadatokkal összehasonlítva.

A 2023-as költségvetés főbb bevételeinek alakulása 2023 előirányzat 2022 tény változás (mrd Ft) változás (%) KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 29577,6 25452 4125,6 16,2% Egyedi és normatív támogatások 4513,123 1370,8 3142,323 229,2% Közszolgálati műsorszolg. 109,7 110,7 -1 -0,9% Szociálpol.menetdíj támogatás 105 118,4 -13,4 -11,3% Lakástámogatások 382,9 635,3 -252,4 -39,7% Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 754,8 715,4 39,4 5,5% Családtámogatások 408,6 400,2 8,4 2,1% Korhatár alatti ellátások 125,5 114,8 10,7 9,3% Jövedelempótló és jöv.kieg. szoc.tám. 196,1 176,6 19,5 11,0% Költségvetési szervek és fej.kez.előir. 9108,2 12202,9 -3094,7 -25,4% Államháztartás alrendszereinek támogatása 4902,6 3179,4 1723,2 54,2% Rezsivédelmi Alap költségvetési támogatása 1198,3 - - - Honvédelmi Alap központi támogatása 264,6 - - - Elkülönített állami pénzalapok 142,8 171,2 -28,4 -16,6% TB alapok 2328,3 1927,4 400,9 20,8% Helyi önkormányzatok 968,6 1080,8 -112,2 -10,4% Uniós programok kiadásai 3793,5 2991,7 801,8 26,8% Kamatkiadások 2498,7 2100,5 398,2 19,0% Tartalékok 977,2 893,7 83,5 9,3% Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 1400,6 1155,7 244,9 21,2% Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 662,2 586,3 75,9 12,9% Elkülönített állami pénzalapok 593,1 538,8 54,3 10,1% TB Alapok 9587,9 8538,6 1049,3 12,3% Nyugdíjbiztosítási Alap 5554,6 4799,1 755,5 15,7% Nyugellátások 5545,8 4791,5 754,3 15,7% Egészségbiztosítási Alap 4033,3 3739,5 293,8 7,9% Gyógyító-megelőző ellátás 2305,6 2203,2 102,4 4,6% Gyógyszertámogatás 472 440,5 31,5 7,2% Forrás: Portfolio-gyűjtés

A fenti részletes táblázat alapján kijelenthető, hogy a kormány

részben explicit, részben implicit kiadáslefaragást, vagy spórolásokat hajt végre 2023-ban.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy lesznek olyan célok, amelyekre tételesen kevesebbet fog költeni, mint a tavalyi tényadatok, másrészt egyes területek finanszírozása lényegesen el fog maradni a kormány által hivatalosan 15%-ra várt inflációs ütemtől. Vagyis számos terület reálértelemben lesz vesztese a 2023-as költségvetésnek.

Ahol ténylegesen meghúzza a nadrágszíjat, vagyis kisebb kiadásokkal számol, mint 2022-ben:

A lakástámogatások 40%-kal teljesülhetnek alacsonyabb összegben, mint tavaly, itt a kormány 252 milliárd forintot tervez megtakarítani.

A szociálpolitikai menetdíj támogatásra 11%-kal tervez kevesebbet költeni (közösségi közlekedés jegyeinek kompenzálása).

Hatalmas lefaragást tervez megvalósítani a kormány a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatoknál: a tavalyi 12202,9 milliárd forintnál 3094 milliárd forinttal tervez ezekre a célokra kevesebbet fordítani. Sajnos részletes megfejtést és magyarázatot itt nem találunk a törvényjavaslatban, ám feltehetően a 2022-ben megvalósított egyedi kormányzati kiadási kiadások esnek ki idén, másrészt az intézmények beruházásait vágja vissza (2022-es Beruházási Alap előirányzat 550 milliárd vs 2023-as 200 milliárd forint), harmadrészt a költségvetési szervek 250 milliárd forintos befizetési kötelezettsége is hozzájárul ehhez. Könnyen lehet viszont, hogy ezen a soron azonosítható az a kockázat, amire a Költségvetési Tanács már tavaly év végén felhívta a figyelmet. Vagyis hogy a dologi kiadások nem emelkednek olyan mértékben, mint ahogy azt a működési költségek emelkedése várhatóan szükségessé teszi, ez még rendkívüli takarékossági intézkedések mellett is érdemi teljesíthetőségi kockázatokat hordoz - intették meg a kormány legutóbb. Azt már csak mi jegyezzük meg érdekességképp, hogy a költségvetési szervek 2023-ra tervezett kiadásai milliárd forintban megegyeznek a 2022-es előirányzattal (5386,2 milliárd forint).

Kevesebb jut a helyi önkormányzattoknak támogatás oldalon (leszámítva a rezsiár-kompenzációt).

A területek, amelyek reálértelemben lesznek vesztesek (főleg ha 15%-nál is nagyobb lehet idén az átlagos pénzromlási ütem):

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap csupán 5,5%-kal emelkedik, ezen belül a családtámogatásokra fordított kiadások 2,1%-kal bővülnek csupán. Vagyis érvényesek azok a szakértői kritikák, miszerint a kormány - az egyik kezével ad: hiszen minden erejével kitart a rezsicsökkentés megvédése mellett és ezzel jelentős anyagi támogatásban részesülnek a családok - a másik kezével megtakarít, és a pénzbeli családtámogatások ezzel elértéktelenednek.

TB-alapok kiadási oldala 12,3%-kal növekszik, miközben az infláció 15% lehet a kormány szerint is.

Ezen belül az Egészségbiztosítási Alap sem jár annyira jól, mint elsőre látszik: itt 7,9%-kal emelkednek a kiadások, ezen belül pedig a gyógyító-megelőző kassza (vagyis a kórházak finanszírozása) csupán 4,6%-kal növekszik, a gyógyszertámogatás pedig 7,2%-kal.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy melyek azok a célok, amelyekre jól láthatóan többet fog költeni a kormány, ezzel beazonosíthatóak a gazdaságpolitika prioritásai, vagyis hogy mire lesz pénz idén is:

Az egyedi és normatív támogatások több mint háromszorozódnak a 2022-es évhez képest, ami a rezsivédelmi alap felduzzadásával függ össze.

Az uniós programok kiadásaira több pénzt költene a kormány, mint a tavalyi tényadat: 3793 milliárd vs. 2991 milliárd forint.

Az emelkedő infláció okozta magasabb kamatkörnyezet pedig a kamatkiadásokon keresztül szívja ki a pénzt a költségvetésből: 2100 milliárd forint után 2500 milliárd forintot kénytelen erre áldozni a kormány, vagyis egyre drágább az állam működésének finanszírozása.

keresztül szívja ki a pénzt a költségvetésből: 2100 milliárd forint után 2500 milliárd forintot kénytelen erre áldozni a kormány, vagyis egyre drágább az állam működésének finanszírozása. Látványos, 21,2%-os (245 milliárd forintos) növekedést vár a kormány az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások esetében, könnyen lehet, hogy ez a kiugrás a Vodafone részleges állami megvásárlásával függ össze.

esetében, könnyen lehet, hogy ez a kiugrás a Vodafone részleges állami megvásárlásával függ össze. A nyugellátások kiadási összege 754 milliárd forinttal (15,7%) 5545 milliárd forint fölé emelkednek.

Farkas András nyugdíjszakértő részletesen írt ennek hátteréről több cikkünkben is:

Az inflációs adóprés

A kiadási oldal után érdemes rátérni arra, hogy az új 2023-as költségvetésben a kormány milyen adóbevételekre számít a leginkább.

A gazdálkodó szervezetek befizetései 36%-kal emelkedhetnek idén a kormány várakozásai szerint: 2894 milliárd forintról 3900 milliárd forint fölé.

Ezen belül a társasági adóbevételek 35%-kal valósággal felrobbanhatnak a hivatalos prognózis szerint. A kormány a tavalyinál 260 milliárd forinttal vár magasabb összeget ezen a soron, mint tavaly. A kormány a költségvetési törvényjavaslatban megfogalmazott pár mondata összefüggésbe hozható a társasági nyereségadóbevételek felrobbanásávla. "A részletes GDP-adatközlésben ismertté vált magas folyó áras GDP-érték arra utal, hogy makrogazdasági szinten a hazai vállalatok a megemelkedett energiaárak miatt elszenvedett cserearány-romlást képesek voltak kompenzálni, amelynek révén profitabilitásuk még javulni is tudott" - írta a PM.

35%-kal valósággal felrobbanhatnak a hivatalos prognózis szerint. A kormány a tavalyinál 260 milliárd forinttal vár magasabb összeget ezen a soron, mint tavaly. A kormány a költségvetési törvényjavaslatban megfogalmazott pár mondata összefüggésbe hozható a társasági nyereségadóbevételek felrobbanásávla. "A részletes GDP-adatközlésben ismertté vált magas folyó áras GDP-érték arra utal, hogy makrogazdasági szinten a hazai vállalatok a megemelkedett energiaárak miatt elszenvedett cserearány-romlást képesek voltak kompenzálni, amelynek révén profitabilitásuk még javulni is tudott" - írta a PM. A különadók és azok megemelései is szépen hozzák a többletbevételeket az államkasszába : a bányajáradékbevételek 35%-kal emelkedhetnek, az energiaágazat befizetései 203 milliárd forintról 716 milliárd forint fölé hízhatnak, a biztosítási adóból beérkező összeg 29,7%-kal lehet magasabb, mint tavaly, a légitársaságok hozzájárulása 131%-kal emelkedhet, a bankok befizetése 9,5%-kal bővül, a pénzügyi tranzakciós illetékbevétel összege 13,2%-kal lehet nagyobb, a kiskereskedelmi adó szigorítása pedig idén egész évre 16,1%-kal magasabb különadót termelhet.

: a bányajáradékbevételek 35%-kal emelkedhetnek, az energiaágazat befizetései 203 milliárd forintról 716 milliárd forint fölé hízhatnak, a biztosítási adóból beérkező összeg 29,7%-kal lehet magasabb, mint tavaly, a légitársaságok hozzájárulása 131%-kal emelkedhet, a bankok befizetése 9,5%-kal bővül, a pénzügyi tranzakciós illetékbevétel összege 13,2%-kal lehet nagyobb, a kiskereskedelmi adó szigorítása pedig idén egész évre 16,1%-kal magasabb különadót termelhet. Nominálisan a legnagyobb növekmény a fogyasztást terhelő adóbevételek tekintetében következhet be a kormány feltételezései szerint. Itt 1469 milliárd forintos többletbevételt vár a tavalyi évhez képest, ami 16,9%-os növekmény, vagyis a kormány azt feltételezi, hogy az infláció mértékénél erőteljesebb lesz a fogyasztási adóbevételek növekedése.

Ezen belül az áfabevételek 1125 milliárd forinttal, 16,4%-kal növekedhetnek. Meg fogják közelíteni a 8000 milliárd forintot. Önmagéban tehát a költségvetés bevételi oldalán ez a legjelentősebb tétel.

Közben a jövedéki adóbevételek során is 19,1%-os emelkedéssel számol a kormány, itt már az adókulcs emeléseknek is van hatásuk.

A lakosság is egyre erőteljesebben járulhat a közös kasszához, legalábbis a befizetések oldalán: 41%-kal növekedhetnek a lakossági befizetések idén a tavalyi tényadatokhoz képest, ezen belül az szja-bevételek szállhatnak el a leginkább: 45,8%-os növekedést vár itt a kormány, vagyis 1274 milliárd forinttal 4000 milliárd forint fölé híznak a személyi jövedelemadóból származó bevételek. Ez összefügg azzal, hogy a kormány is erőteljes bérnövekedést vár a magyar gazdaságban, ami tovább hajtja az szja-bevételeket is.

Az uniós programok bevételeiben 851 milliárd forintos növekménnyel kalkulál a kabinet.

De látványos a TB-alapok esetében a szociális hozzájárulási adó és járulék bevételek tervezett emelkedése is: 17,7 és 17,9%-os bővülésről beszélünk rendre a nyugdíjkassza és az egészségügyi kassza esetében.

Ahol viszont csökkenő bevételekkel is beéri:

A KATA változtatás 2022-ben látott következményei 2023-ban csapódnak le igazán: az ebből származó bevételek 186 milliárd forintról 82 milliárd forintra csökkenhetnek.

A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei közben 33%-kal zsugorodhatnak.

A különadók közül a távközlési adóból és a közműadóból is csökkenést vár a kormány.

Összességében tehát elmondható, hogy a kormány annak érdekében, hogy a költségvetés pénzforgalmi hiányát a tavalyi 4800 milliárd forinthoz közeli szintről lehozza 3400 milliárd forintra a kiadások növelésénél nagyobb mértékben emelte meg a bevételi előirányzatokat 2022-höz képest (a kiadások 4125 milliárd forinttal magasabbak a központi költségvetésben, mint tavaly, eközben a bevételek a 2023-as tervben 5163 milliárd forinttal magasabbak, mint 2022-ben). Mindez arra utal, hogy a kormány nemcsak a kiadási oldal több tételében hajt végre megtakarítást, hanem jelentős bevételemelést hajt végre, másrészt kíméletlenül beszedi az adókat az érintett cégektől, valamint a lakosságtól. A szegények adója (infláció) idén is tenni fogja a dolgát.

Ennek kapcsán érdemes felidézni a benyújtott költségvetési törvényjavaslat egy pontját is. A Pénzügyminisztérium által készített dokumentum ugyanis előrevetíti, hogy "sor kerül a szabályok áttekintésére, adómértékek valorizálására is több olyan tételes adónem esetében, ahol ezek már hosszabb ideje nem változtak jelentősen". "Ahol lehetséges, a jövőben az adómérték automatikus indexálása is bevezetésre kerül annak érdekében, hogy az ezekből származó bevétel a jövőben ne erodálódjon" - olvasható az anyagban. Vagyis a kormány a bevételek oldalán fontosnak tartja az inflációkövető módszert, viszont a kiadási oldalon nem. Ez a hozzáállás mindenképpen kedvező a költségvetés általános stabilitásának megteremtése szempontjából, viszont hátrányos az érintett területek résztvevőinek a kiadási oldalon.

Közben a GDP-arányos költségvetési hiány leszorításában a kormány segítségére van a hatalmasra duzzadó GDP-adat is. A 1,5%-osra várt reál GDP-növekedés mellett a kormány 14,9%-os GDP-deflátorral számol, vagyis a magyar GDP valósággal felduzzad: 77 973 milliárd forintra.

A 2023-as költségvetés főbb bevételeinek alakulása 2023 előirányzat 2022 tény változás (mrd Ft) változás (%) I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 26014 20850,6 5163,4 24,8% Gazdálkodó szervezetek befizetései 3938,9 2894,4 1044,5 36,1% Társasági adó 1004,9 746,6 258,3 34,6% Pénzügyi szervezetek befizetései 358 327 31 9,5% KATA 81,2 186 -104,8 -56,3% Kiva 183,6 145,5 38,1 26,2% Közműadó 53,4 53,5 -0,1 -0,2% Ökoadó 5,4 5,1 0,3 5,9% Bányajáradék 334 241,3 92,7 38,4% Játékadó 46,9 46,4 0,5 1,1% Egyéb befizetések 25 25,1 -0,1 -0,4% Egyéb központosított bevételek 566 551,8 14,2 2,6% Energia ágazat befizetései 716,1 203,8 512,3 251,4% Cégautóadó* 78,8 49,8 29 58,2% Kiskereskedelmi adó 205,2 176,7 28,5 16,1% Gyógyszergyártói adó 122,5 0 122,5 - Rehabilitációs hozzájárulás 157,9 135,6 22,3 16,4% Energia ágazat osztalék befizetése 107,5 - - - Fogyasztást terhelő adók 10187,6 8718,3 1469,3 16,9% Áfa bevételek 7985,9 6860,3 1125,6 16,4% Jövedéki adó 1464,9 1229,5 235,4 19,1% Regisztrációs adó 16,7 15,7 1 6,4% Távközlési adó 96,4 96,6 -0,2 -0,2% Pénzügyi tranzakciós illeték 332,4 293,6 38,8 13,2% Biztosítási adó 219,4 169,2 50,2 29,7% Légitársaságok hozzájárulása 35,2 15,2 20 131,6% Turizmusfejlesztési hozzájárulás 36,6 38 -1,4 -3,7% Lakossági befizetések 4434,7 3144 1290,7 41,1% Szja bevételek 4060,5 2785,9 1274,6 45,8% Lakossági illetékek 273,7 261,8 11,9 4,5% Gépjárműadó* 100,5 95,9 4,6 4,8% Költségvetési szervek és fej.kez.előir. 1838,7 2760,4 -921,7 -33,4% Uniós programok bevételei 2244,5 1393,3 851,2 61,1% II. ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 755,8 802,7 -46,9 -5,8% III. TB ALAPOK 9587,9 8132,8 1455,1 17,9% Nyugdíjbiztosítási Alap Szocho és járulék 4425,3 3758,8 666,5 17,7% Nyugdíjalap költségvetési hozzájárulás 1071,6 696,4 375,2 53,9% Egészségbiztosítási Alap Szocho és járulék 2450,7 2078,6 372,1 17,9% Eg.bizt. Alap költségvetési hozzájárulás 1262,1 1236,3 25,8 2,1% Forrás: Portfolio-számítás

