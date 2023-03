Az infláció elleni harc eddig sem ígérkezett könnyűnek Európában, de a bankcsődök miatt csak rosszabb lett a helyzet

Az Európai Központi Bank eddigi leghatározottabb kamatemelési ciklusa közepén van, amelynek egy következő állomása a most csütörtöki ülés. Legalábbis az lett volna, az amerikai bankcsődök ugyanis alapvetően megkérdőjelezték a kamatkilátásokat mind Európában, mind az USA-ban. Az EKB-nak eddig sem volt nehéz dolga, az eddigi leghatározottabb kamatemelés sem éreztette még ugyanis hatását a makacs inflációval szemben. A pénzügyi rendszer kockázatai óhatatlanul megjelenítik a jegybank rémálom-szcenárióját, amelyben választania kell az árstabilitás és a pénzügyi stabilitás között. Szerencsére ez ma csak egy lehetőség, nem is a legvalószínűbb - de az biztos, hogy a további kamatemelések terén már egy újabb fontos szempontra kell figyelemmel lennie a jegybanknak.

A bankcsőd átírja a várakozásokat

Egészen hétfőig úgy tűnt, hogy nem sok izgalmat tartogat az Európai Központi Bank márciusi kamatdöntő ülése, a jegybank ugyanis már a februári kamatdöntő üléséről szóló közleménybe beleírta, hogy márciusban is 50 bázisponttal szándékoznak emelni. Akkor még egyértelműnek tűnt a kép: az inflációs kockázatok továbbra is jelentősek, a gazdaság ellenállóbbnak bizonyult a vártnál, miközben a reálkamat még mindig határozottan negatív.

Csakhogy a héten bejött egy új szempont is a képbe: a pénzügyi stabilitás.

Az amerikai Silicon Valey Bank és Signature bankok csődje megrengette a pénzügyi piacokat: a részvénypiacok estek hétfőn, a dollár gyengült, az amerikai és európai kötvénypiacok jelentős mértékben zuhantak. Ugyan az SVB és a Signature csődjét nem közvetlenül a kamatemelés váltotta ki, de az egyes pénzügyi szereplők helyzetét jelentősen rontotta a Fed gyors kamatemelése, így a befektetők részéről azonnal felmerült a lehetősége, hogy a Fed leáll a kamatemelésekkel.

A jegybanktól a piac múlt pénteken még 5,75%-os kamatpálya-tetőzést várt, hétfőn ez már 4%-ra is leesett, és napközben nagyon nagy kilengésekkel változott. Ez az átárazódás nem rendszerszintű kockázat feltételezésére utal, de azt mutatja, hogy a piaci szereplők szerint az amerikai jegybank figyelembe fogja venni a bankok helyzetét, mert bár a kettős célrendszerének az árstabilitás és a teljes foglalkoztatottság elérése a része (itt némi ellentmondás észlelhető a monetáris szigorításban, de a Fed jelenleg úgy érvel, hogy hosszú távon az első hiánya a második célt is veszélyezteti), a pénzügyi stabilitás hiánya sokkal súlyosabb problémákat okoz. Ezért a piac most nem számít további jelentős kamatemelésekre az USA-ban, és már az elemzői vélemények is ebbe az irányba mutatnak.

Hasonló a helyzet Európában is. Noha a bankcsődök az USA-ban jelentkeztek, a kiinduló helyzet hasonló: a kamatok Európában is gyorsan nőnek, és a bankok mérlegében itt is nagy összegben állnak állampapírok, amelyek a kamatemelések miatt veszítenek értékükből. Az EKB tavaly júliusban kezdett kamatemelésekbe, az akkori -0,5%-os betéti rátát idén februárra 2,5%-ra emelte, legutóbb 50 bázisponttal emeltek. Ahogy már említettük, márciusra újra 50 bázispontos kamatemelést ígértek, és bár a jegybank a további kamatpályára nem adott semmiféle iránymutatást, a várakozások 3,5-4% között szóródtak, nyári kamatpálya-tetőzéssel.

Az amerikai bankcsődök után, hétfőn ez jelentősen, 3,5% alá csökkent, és a befektetők többsége már márciusra sem árazott 50 bázispontos emelést.

Nem tudjuk még, mekkora a baj

A várakozások átárazódása azt a vélekedést tükrözi, hogy az EKB a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében lassítani fog a kamatemelési tempón, és az inflációs cél a háttérbe szorul. A hétfői mozgások megdöbbentően nagyok voltak, a piac egységesnek tűnt ez alapján,

de ahogy a Fed kapcsán, az EKB esetén is elmondható: egyáltalán nem biztos, hogy ez így lesz.

Természetesen amennyiben a jegybank érzékel kockázatokat a pénzügyi rendszerben, nem marad sok kérdés, a várható kamatpálya ebben az esetben jelentősen módosulhat lefelé, és az sem kizárt, hogy már márciusban látni fogjuk a tetőzést. Ehhez még az sem kell, hogy a kontinensen repedések keletkezzenek, ha az amerikai fejlemények továbbgyűrűznek, akkor az általános pénzügyi bizonytalanság is a kamatemelések leállítására késztetheti az EKB-t.

Ma ugyanakkor még nem tudjuk, hogy valóban elszigetelt eseményről van-e szó, ahogy az amerikai pénzügyi felügyeleti szervek, a jegybank és a kormány érvelnek. Tény, hogy az SVB és a Signature is különleges ügyfélprofillal rendelkezett (kockázatos szektorokkal kapcsolatos kitettségeik voltak), de az is tény, hogy a konzervatívabb ügyfélpolitikát folytató bankok eszközei is leértékelődnek a kamatemelések hatására. A pszichológiai hatás (amit egy-egy befektetői, elemzői tanács csak gerjeszthet) pedig olyan bankoknál is gondot okozhat, ahol egyébként nem lenne probléma. A következő napok-hetek fejleményei döntik majd el, hogy valóban beszélhetünk-e rendszerszintű gondokról, az amerikai szervek fellépése – például a szükséges likviditiás biztosítása, az eszközök névértéken történő átvétele - viszont egyelőre kellően erősnek tűnik (más kérdés, hogy a monetáris transzmissziót ez valamelyest károsítja, de semmiképp nem annyira, mint amennyire egy szélesebb körű probléma tenné ezt).

Le fog állni az EKB az emelésekkel?

Megvan a lehetősége tehát, hogy a jegybank kamatpályája a vártnál alacsonyabban lesz, és arra is van esély, hogy már most csütörtökön a korábban ígértnél kisebb lépést hajtanak végre.

De készpénznek semmiképp nem vehetjük ezt a szcenáriót.

Ha kizárólag a gazdasági fundamentumokból indulunk ki, a szigorítás mindenképp indokolt. Az infláció csak minimálisan mérséklődött februárban, a januári éves 8,6%-ról 8,5%-ra csökkent, miközben az éves magindex 5,3%-ról 5,6%-ra nőtt. Az utóbbi emelkedése fokozza az aggodalmakat, hogy az inflációs alapfolyamatok erősödnek, és a főmutató ugyan várhatóan esni fog még márciusban is az energiaárak határozott csökkenése miatt, a maginfláció emelkedése már egy sokkal szélesebb termékkört érintő inflációról árulkodik.

Az egyes termékkategóriák árváltozása az eurózónában (%, év/év) Kategória 2022 febr. 2022 szept. 2022 okt. 2022 nov. 2022 dec. 2023 jan. 2023 febr. Élelmiszer, alkohol, dohány 4,2 11,8 13,1 13,6 13,8 14,1 15 Energia 32,0 40,7 41,5 34,9 25,5 18,9 13,7 Ipari termékek (kivéve energia) 3,1 5,5 6,1 6,1 6,4 6,7 6,8 Szolgáltatások 2,5 4,3 4,3 4,2 4,4 4,4 4,8 Éves infláció 5,9 9,9 10,6 10,1 9,2 8,6 8,5 Forrás: Eurostat, Portfolio

Emellett a gazdaság is sokkal ellenállóbbnak bizonyult az energiaválsággal szemben, a GDP a negyedik negyedévben stagnált, és eddig az első negyedéves részadatok sem árulkodnak komoly visszaesésről. Az elemzőházak a tavalyi előrejelzésüket jelentősen felfelé módosították, és ma már nem várható visszaesés a kontinensen 2023 átlagában. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság elviselné a magasabb kamatszinteket is.

Ha nem jött volna az SVB csődje, a kamatpálya valahol 3,5-4% között tetőzhetett volna, és a csütörtöki ülés legnagyobb kérdése az lett volna, hogy az EKB milyen jelzést küld erre a jövőbeli kamatpályára vonatkozóan.

Most az a legnagyobb kérdés, hogy az amerikai bankcsődök milyen mértékben változtattak az EKB tervein.

Ahogy azt fent írtuk, ez azon múlik majd, hogy az amerikai eseményeknek mi lesz a kifutása, de a tudásunk csütörtökig vélhetően csak egy kicsit lesz bővebb ezzel kapcsolatban. Mindenesetre az EKB jelenleg még viszonylag kényelmes helyzetben van, több okból is:

egyrészt az USA-val szemben Európában összességében alacsonyabb volt az eddigi kamatemelés (4,5%pont és 3%pont), ami összességében némileg alacsonyabb hozamemelkedést hozott;

az európai kereskedelmi banki ökoszisztéma merőben más, mint az amerikai mind ügyfélprofilt, mind szabályozást, mind a méreteket tekintve;

az EKB eddig még messze volt a célkamatszinttől, miközben a Fed már viszonylag közel járt hozzá februárban (ez látszik az emelési tempók különbségén is: az USA-ban már csak 25, Európában még 50 bázisponttal emelt utoljára a jegybank);

a kötvényhozamok esésével a pénzügyi feltételek jelentősen lazultak, azaz romlott a monetáris transzmisszió hatékonysága;

miközben az infláció magasabb az óceán ezen partján, és az inflációs kockázatok is most Európában jelentősebbek, mint az Egyesült Államokban.

Ez összességében abba az irányba mutat, hogy a jegybank viszonylag kis kockázattal emelhet 50 bázisponttal a következő ülésen (3%-ra emelve az irányadó rátát), miközben nagy eséllyel a jövőre vonatkozó üzenetek sokkal homályosabbak lesznek, mint a bankcsődök nélkül lettek volna (bár tegyük hozzá, az EKB a több hónapra előretekintő iránymutatásban eddig sem volt túl bőkezű).

Az Európai Központi Bank előrejelzései GDP-növekedés Előrejelzés 2022 2023 2024 2025 2022 december 3,4% 0,5% 1,9% 1,8% 2022 szeptember 3,1% 0,9% 1,9% - 2022 június 6,8% 3,5% 2,1% - Infláció Előrejelzés 2022 2023 2024 2023 2022 december 8,4% 6,3% 3,4% 2,3% 2022 szeptember 8,1% 5,5% 2,3% 2022 június 6,8% 3,5% 2,1% Forrás: EKB, Portfolio

A csütörtöki ülés érdekessége még az, hogy a jegybank közzéteszi legfrissebb előrejelzéseit, amelyben alapvetően változhat mind az inflációs, mind a növekedési előrejelzés, amelyet még decemberben ismertettek (lásd fent). Ezek közül kulcsfontosságú lesz, hogy az EKB milyen (mag)inflációs nyomásra számít, mert alapvetően határozza meg a jegybanki monetáris tervezést - persze csak akkor, ha a pénzügyi stabilitási kockázatok nem teszik zárójelbe a makrogazdasági mérőszámokat.

Ha a legrosszabb forgatókönyv válik valóra, és a pénzügyi rendszer problémái kiszélesednek, és átgyűrűznek a reálgazdaságra, akkor az így kialakuló gazdasági visszaesés egyben mérsékli az inflációs nyomást is (fontos kiemelni, hogy ma még messze nem ez tekinthető alapforgatókönyvnek), és akkor nem merül fel semmilyen dilemma az árstabilitás és a pénzügyi stabilitás jegybanki megcélzása között. Egy dolog viszont már most biztos: az eddig is kifejezetten zavaros kép csak sokkal zavarosabbá vált ezen a héten.

Az EKB kamatdöntését csütörtökön 14:15-kor ismertetik, ezt követően Christine Lagarde elnök 14:45-kor sajtótájékoztatót tart. Az eseményről élőben tudósítunk.

Címlapkép: Getty Images