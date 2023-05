Tavaly több mint 15 millió palack magyar bort adott el a Lidl

A beszerzési adottságoknak és a logisztikai megoldásoknak köszönhetően hazánk vezető diszkontáruházlánca a borexportban is meghatározó szereplővé vált. A magyar borágazat bel- és külpiaci értékesítéséhez a Lidl Magyarország tavaly 14,2 milliárd forinttal járult hozzá, amely több mint 60 százalékos növekedés az öt évvel ezelőttihez képest. A borkínálat magas minőségét a több lépcsős kiválasztási folyamat és a szigorú minőség-ellenőrzési rendszer garantálja.

A magyar vásárlók egy része inkább az egyszerűbb, könnyen érthető borokat részesíti előnyben, de a saját házasítású borok iránt is elkezdett emelkedni az érdeklődés. Megfigyelhető az is, hogy sokan keresik konkrét pincészetek, borászatok termékeit a polcokon, amelyekért hajlandóak akár magasabb összeget is kiadni. A nyugat-európai piacokon a borválasztás során elsősorban a fajta jegyeket keresik és a jó árat részesítik előnyben, de vannak olyan vásárlók is, akik olyan borokat választanak, amelyek területi adottságuk révén ismertek, ennek köszönhetően folyamatos a kereslet a Tokaji régióból származó borokra, a száraz Furmintra vagy a száraz Hárslevelűre.

A külpiacokon a hazai borászok 2022-ben több mint 15 millió palack bort értékesítettek a Lidl Magyarország közreműködésével, a vásárlók 16 európai országban több mint 200 féle magyar borral találkozhatnak.

A legnagyobb piacok Anglia és Németország, a legkedveltebb fajták pedig a fehérborok, mint például a Furmint, a Királyleányka és a Szürkebarát, amelyekből az elmúlt öt évben 44,7 millió palack fogyott.

Miközben az exportpiacokon továbbra is sikerrel teljesítettek a hazai borok, a vállalat tovább tudta növelni a magyar borok belföldi értékesítését is. Tavaly közel 8 milliárd forint értékben vásárolt kitűnő ár-érték arányú magyar borokat nagyobb és kisebb családi pincészetektől a belföldi értékesítés során, ami öt év alatt több mint 80 százalékos növekedést jelent. Így 2018-2022 között összesen több mint 60 milliárd forint realizálódott az áruházlánc hazai beszállítóinál.

A „Lidl a magyar beszállítókért” program részeként kiemelten kezeli a kiváló magyar palackos borok népszerűsítését és a belföldi értékesítés növelését, de emellett a hazai borászatokat, pincészeteket a Lidl Wine Expo-n keresztül 2014 óta segíti a külpiacokra jutásban is. Ezen törekvésének köszönhetően a vállalat 2022-ben

összesen 14,2 milliárd forinttal járult hozzá a magyar borágazat bel- és külpiaci értékesítéséhez, mely több mint 60 százalékos növekedést jelent az öt évvel ezelőttihez képest.

A vállalat minden árkategóriában sokszínű borkínálatot biztosít, a szortimentben a vásárlók az összes hazai borrégió italait megtalálják állandó vagy akciós jelleggel. A vállalat a borkínálatát meghatározott szakmai szempontok alapján állítja össze, így kisebb családi és kézműves pincészetekkel, illetve nagyobb borászatokkal egyaránt együttműködik.

A Lidl szakemberei a polcokra kerülő borokat több ezer különböző hazai és nemzetközi bor közül választják ki. Első lépésként stílusukban és árkategóriájukban hasonló borok közül kiválasztják a legjobb minőséget képviselő palackokat. A borok stílusát és ízvilágát vizsgálják, valamint azokat a tételeket keresik, amelyek a fajta és a termőhely jegyeit leginkább magukon hordozzák. Ezt követően a kiválasztott borok újabb kóstoláson esnek át, ahol ismét ellenőrzik, hogy minden tétel megfelel-e a kritériumoknak. Végül a harmadik kóstolás a polcra kerülés előtt történik, amikor egy rövid leírás is készül a borok ízvilágáról.

Az áruházlánc olyan kiváló, neves pincészetek közreműködésével készült saját házasítású borokat is kínál, mint például a Bock Cultus Cuvée, a Bodri Sárkányos Cuvée, vagy a Grand Tokaj száraz furmint.

Saját házasítások készítésekor a legharmonikusabb bor előállítása a cél, amelyekhez a borászatban fajta- és alapborokból választják ki a házasításhoz legalkalmasabbakat, majd ezeket különböző arányban használják fel. A különböző tulajdonságú borok hatnak egymásra, ezért a kapott ízkombináció komplexebb, mint a borok külön-külön.

Több közülük nívós elismerésben is részesült az elmúlt évek során, de már idén is több díjjal büszkélkedhet a diszkontlánc. A Lidl két saját márkás borát, az 5 Puttonyos Tokaji Aszúját és a Feind Magaspart borát aranyéremmel jutalmazták a borágazat egyik legnagyobb és legrangosabb megmérettetésén, a 2023-as Berliner Wein Trophy nemzetközi borversenyén. Az idei Vinagora Nemzetközi borversenyen 15 ország több mint 900 bora közül négy díjat is elhoztak a Lidl borai. A vállalat és a Grand Tokaj pincészet évek óta tartó kiváló együttműködésének eredményeként a Lidl 5 Puttonyos Tokaji Aszú bora a megmérettetésen a legmagasabb, Champion díjat érdemelte ki, míg az áruházlánc saját márkás Tolnai Chardonnay borát, a saját házasítású Dereszla Oak Selection Furmint száraz fehérbort, valamint a Dereszla Brut pezsgőt aranyéremmel tüntették ki. A győztes borok kizárólag a Lidl Magyarország áruházaiban kaphatóak.

Fotó: Getty Images

A cikk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta.