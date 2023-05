Nemzetközi címlapra került Magyarország az árstop miatt

Habár az általános inflációs nyomás enyhülésére már vannak jelek, az élelmiszerárak letörése még mindig fejtörést okoz az európai kormányoknak. Tömegek kerülnek ugyanis megélhetési válságba, amit a politikusok nem engedhetnek meg maguknak, ezért előszeretettel nyúlnak szokatlan eszközökhöz.

A Financial Times írt vasárnap egy átfogó cikket arról, hogy a különböző európai országok milyen eszközökkel küzdenek az infláció ellen. Az energiaárak mérséklődtek, melynek nyomán az általános árnyomás is csökkent, az élelmiszerárak azonban még mindig szárnyalnak, ez pedig arra ösztönzi a politikusokat, hogy egyre szokatlanabb piaci beavatkozásokkal éljenek. A cél mindenhol ugyanaz: a lakosság haragjának enyhítése.

Áprilisban 16,6% volt az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon az Eurostat adatai szerint az EU-ban, ami jelentősen meghaladja a 8,1%-os fő inflációs mutatót. A legnagyobb drágulás az alapvető élelmiszereknél történt, így például a tojás ára 22,7 százalékkal, a teljes tej 25 százalékkal, a cukor ára pedig 54,9 százalékkal emelkedett.

Lars Jonung svéd közgazdász, és a vitatott árstopok szakértője arra emlékeztetett a brit üzleti napilapnak nyilatkozva, hogy a nyugati világban az 1970-es évek óta nem volt általános árszabályozás. Mostanra viszont egyre több európai ország él szokatlan eszközzel. Az FT cikke azt is felidézi, hogy például Magyarország és Horvátország meglépte az alapvető fontosságú termékek árának korlátozását annak érdekében, hogy megvédjék a leginkább kiszolgáltatott réteget, akik jövedelmük nagyobb részét költik élelmiszerekre. Nem véletlen, hogy a Financial Times címlapján is ez a megjelent cikk a magyar árstopot szemléltető képpel jelent meg.

A lapnak nyilatkozó magyar vásárló kiemelte, hogy szép dolog, hogy az árszabályozásnak köszönhetően több termék is olcsóbbá vált, azonban a kormányzati döntés bevezetése után a kiskereskedelmi láncok korlátozni kezdték az értékesített mennyiséget, ezért egyre több és több üzletet kellett felkeresnie, amikor a bevásárlását intézte.

Görögország másik utat választott: a kiskereskedők által alkalmazható haszonkulcsokat korlátozta, az élelmiszerek és más alapvető termékek esetén.

A szokatlan lépések a gazdagabb nyugati országokban is előkerültek az FT gyűjtése szerint:

Franciaország például megállapodást kötött a szupermarketekkel, hogy a lehető legalacsonyabb áron értékesíthessék a termékeket.

Spanyolország az áfacsökkentés mellett döntött.

Olaszországon pedig szintén egyre nagyobb a nyomás, hogy a népszerű élelmiszerek esetében beavatkozzon, mint a tészta.

A Test Achats belga fogyasztóvédelmi szervezet ahhoz hasonló intézkedést sürget, mint ami Franciaországban megvalósult.

Az osztrák AK, a munkások és fogyasztók érdekeit védő szervezet szintén árszabályozást szorgalmaz.

A kiskereskedőkre nehezedő nyomás, hogy ne emeljék tovább az áraikat, azok után lett még erősebb, hogy kiderült: meredeken csökkent az elmúlt egy évben a mezőgazdasági nyersanyagok, termékek ára. Az ENSZ élelmiszerár-indexe 19,7 százalékkal volt alacsonyabb áprilisban az előző év azonos hónapjához képest.

Monique Goyens, a Bureau Européen des Unions de Consommateurs főigazgatója a lapnak nyilatkozva annak a véleményének adott hangot, hogy egyre inkább felmerül a gyanú, hogy a kiskereskedelmi cégek opportunista ürügyek mentén hajtják feljebb az árakat, csak kisebb áremelések lennének indokoltak. Az intézet egyébként 46 fogyasztói szervezetet képvisel a világ minden részéről, nem véletlen tehát, hogy ezen az állásponton van.

A kereskedők mindezekre a kritikákra azt hangsúlyozzák, hogy nem ők a felelősek az áremelkedésért.

Az FT idézi a magyarországi kiskerláncok álláspontját, miszerint több olyan termék is van már idehaza, amelynek magasabb a nagykereskedelmi ára, mint az árstoppal ellátott kiskereskedelmi ár. Ez a szabályozás pedig arra kényszeríti a láncokat, hogy veszteséggel értékesítsék ezeket az árukat. Az FT azt is írja: a Magyarországon működő nagyobb láncok – így a Lidl, a Spar és a francia Auchan – szintén ezt mondták.

Ha cukrot vásárolunk, 500 forintot (1,35 eurót) kell fizetnünk kilónként, és 300 forintért (0,85 euróért) kell eladnunk

– mondta egy nemzetközi kiskereskedő egyik képviselője. „Minden eladott darab után negatív árrést szenvedünk el, ami teljesen abszurd egy olyan szektorban, mint a kiskereskedelem, amely a nagy mennyiségek és alacsony árrések mellett működik.

Az árkorlátozások sikeresek lehettek az érintett termékek árának leszorításában, ugyanakkor közgazdászok úgy vélik, hogy a magas élelmiszerárakra ez rossz megoldás. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Világbank csütörtöki jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy nyújtsanak több „célzott politikai beavatkozást és szociális biztonsági hálót” a megélhetési költségek válságától szenvedő lakossági réteg támogatására. A Világbank arról is írt, hogy az árszabályozások torzítják az árjelzéseket a fogyasztók és a termelők esetében, ezért nem lehetnek optimálisak.

Az FT cikke külön idézi Matolcsy György jegybankelnök tavaly decemberben megfogalmazott kritikáját, miszerint régi eszközökkel nem lehet megnyerni ezt a csatát. Az árplafonok és az azokhoz hasonló intézkedések már a szocializmus idején hatástalannak bizonyultak - tette hozzá akkor.

Lars Jonung svéd közgazdász szerint az árszabályozó intézkedések nem működnek, de függőséget okoznak és ezért nehéz leszokni róluk.

Virovácz Péter, az ING Bank közgazdásza és a Portfolio On The Other Hand külsős rovatának rendszeres szerzője arra mutatott rá a lapnak, hogy le lehet árazni egy fajta tejet, ám az inflációs kosárban több tucat szerepel.

A magyar kormány különösen aktív

Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy a kormány alapvetően az elszabaduló magyarországi infláció mögött külső okokat emleget (a mostani rendelet is a "háborús élelmiszerár-infláció" csökkentéséről szól), más közgazdászok és egyes piaci szereplők, de még a jegybank szakértői is viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy a kormány speciálisan a kiskereskedelmi szektort és élelmiszerárakat célzó intézkedései hajtották fel részben az árakat (különadó és extraprofitadó, árstopok, kötelező mennyiség tartása, sorozatos büntetések). Mindezek mellett komoly következményekkel jártak ezek a lépések az egész élelmiszer ellátási spektrumban, valamint a kisboltok is a legnagyobb vesztesei voltak az elmúlt időszak intézkedéseinek (a legutolsó adatok szerint 4500-al csökkent a kiskereskedelmi egységek száma, de ebben nyilván a rezsiköltségek emelkedése is szerepet játszott).

Nem véletlen tehát, hogy a kormány igyekszik minden eszközzel az inflációt csökkenteni, ezek közül az egyik ilyen új lépése a kötelező akció, valamint ez ezt követően érkező online árfigyelés rendszere.

Címlapkép: Új, a tojással és a burgonyával kiegészített, élelmiszerárstopról tájékoztató tábla a fővárosi Corvin Plazában található Príma üzletben 2022. november 14-én. November 9-én a kormány úgy döntött, hogy a friss tojásra és az étkezési burgonyára is kiterjeszti az árstopot az év végéig. A tojás és az étkezési burgonya esetében a bruttó kiskereskedelmi ár nem lehet magasabb a kereskedő által 2022. szeptember 30-án alkalmazott árnál. Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt