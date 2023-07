A kormány mélyen belenyúl a közbeszerzési rendszerbe, az EU is készenlétben

A kormány augusztus 1-től módosítana az állami közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékbe vételének és bejegyzésük megújításának szabályain. A módosítás értelmében a korábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer helyett az állami közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékébe soroltatják át az érintetteket. A módosításra a Lázár János szakminiszter nevéhez köthető állami építési és beruházások rendjéről szóló törvény miatt lehet szükség. Az állami tenderekre vonatkozó keretszabályozás megváltoztatása a jogállamisági eljárás egyik fontos eleme, így akár az Európai Bizottság is foglalkozhat az átalakítással.

Az állami közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékbe vételének és bejegyzésük rendszerének szabályait is átírná az Orbán Viktor vezette kabinet két pénteken társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint. A nagyon technikainak tűnő módosításnak viszont több kapcsolódási pontja is van az EU-val fennálló, a helyreállítási alap (RRF) és a kohéziós források lehívását megakadályozó mechanizmusokkal. Ugyanis a jogállamisági (hivatalos nevén kondicionalitási) eljárásban a kormány vállalta, hogy átláthatóbbá teszi a közbeszerzési rendszert, valamint szigorúbb szabályokat alkalmaz az egyszereplős kiírásánál, de az egész értékelési folyamatban is.

A hatályos szabályozás a tenderek előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásba, valamint építési beruházás esetén a 700 millió forintot elérő értékű feladatok kiosztásába.

Ezeket a feladatokat eddig a Közbeszerzési Hatóság által vezetett, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékben szereplő szakemberek végezhették el. Most pedig ezt váltja fel az állami lajstrom, amelynek kialakítására - a hivatalos indoklás szerint - a Lázár János építésügyi miniszter által jegyzett, július elején elfogadott állami építési és beruházási szabályozás miatt van szükség.

A feltételeket az eddigi rendszerhez képest csak enyhén módosították, de vélhetően az Európai Bizottság így is megvizsgálja majd az újraszervezett szaktanácsadói szabályozást.

A most bemutatott előterjesztés szerint - az eddigi szabályokhoz hasonlóan - az állami közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez szükséges feltételek közé tartozik a felsőfokú végzettség, a közbeszerzési gyakorlat megléte, a büntetlen előélet, valamint a kötelező közbeszerzési szakmai képzés teljesítése. A kérelmezőknek megfelelő igazolásokat kell benyújtaniuk a kérelmük támogatásához. Az állami közbeszerzési szaktanácsadók tevékenységüket a bejegyzés hatálya alatt gyakorolhatják, és a bejegyzés időbeli hatálya két év.

A szaktanácsadóknak be kell jelenteniük, ha munkaviszonyuk megszűnik, és a közbeszerzési gyakorlatukban bekövetkező változásokat is jelenteniük kell a hatóságnak. A közbeszerzési gyakorlat igazolása a kérelem benyújtását megelőző három éven belül lebonyolított közbeszerzési eljárások és tevékenységek bemutatásával történik. Az igazolásokat a munkáltató vagy megbízó által kiadott dokumentumokkal vagy referencia-nyilatkozattal igazolhatják majd az érintettek. A kérelmezőknek továbbá nyilatkozatot kell tenniük, hogy a bemutatott dokumentumok megfelelnek a valóságnak.

A közbeszerzési gyakorlat igazolásához kapcsolódóan külön szabályok vannak az egyes közbeszerzési tevékenységek és jogorvoslati eljárások esetében. Az állami közbeszerzési szaktanácsadóknak bizonyos továbbképzési tanulmányi pontokat kell teljesíteniük a névjegyzékbe vételhez.

Szigorú biztosítási szabályokról döntöttek

Az állami közbeszerzési szaktanácsadók felelősségbiztosítással kell rendelkezzenek, hogy megbízás alapján végezhessék tevékenységüket.

A felelősségbiztosításnak legalább évi 50 millió forint fedezetet kell biztosítania káreseményenként legalább 25 millió forintig az általuk okozott károkra.

A biztosításnak magában kell foglalnia a közigazgatási bírságokat és a támogatásból megvalósuló közbeszerzések kapcsán a kár megtérítését, amelyért a szaktanácsadó felelős.

Az állami közbeszerzési szaktanácsadóknak rendszeresen meg kell újítaniuk bejegyzésüket a névjegyzékben. A megújítás feltételei között szerepel, hogy a kérelmező legalább tíz teljes körű közbeszerzési eljárást vagy húsz közbeszerzési eljárást kell igazoljon, amelyekben részt vett vagy ellenőrzést végzett az elmúlt három évben.

Az állami közbeszerzési szaktanácsadók feladata a közbeszerzési eljárások előkészítésének és lefolytatásának segítése. Ők biztosítják a közbeszerzési szakértelmet, személyesen végzik az állami közbeszerzési szaktanácsadással kapcsolatos feladatokat, és együttműködnek a pénzügyi, jogi vagy más szakterületeken tevékenykedő személyekkel vagy szervezetekkel.

Az állami közbeszerzési szaktanácsadók nyilvántartását ugyanúgy a Közbeszerzési Hatóság kezelné, és a névjegyzéket közzé kellene tennie a honlapján.

A Közbeszerzési Tanácsadók Szakmai Testülete a közbeszerzésekért felelős miniszter által létrehozott testület, amely áttekinti a közbeszerzések gyakorlatát és javaslatokat tesz a közbeszerzési szabályozásra. Viszont itt érdemben nem változtak a szabályok: egyszerűen átnevezik a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók Szakmai Testületét.

Abban az átmeneti időszakban, amíg a FAKSZ névjegyzék párhuzamosan működik az állami közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékével, a FAKSZ névjegyzékbe új bejegyzés már nem kezdeményezhető és nincs helye a névjegyzékbe vétel megújításának sem, a névjegyzékben lévők bejegyzésének hatálya 2026. június 30-ig tart.

A köszbeszerzési szaktanácsadói tevékenységnél tervezett módosításokról a társadalmi egyeztetés július 15-ig tart, a jogszabály augusztus 1-től válhat hatályossá, ha elfogadják a rendeletmódosítást.

