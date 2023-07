A végéhez közeledik az EKB nagy szigorítása, de ma még ráijeszthetnek a piacokra

A szinte már biztosra vehető mai kamatemelésen túl sok konkrétumra nem számíthatunk az EKB-tól ma, a következő kamatdöntésről vélhetően most nem árulnak el annyi információt, mint legutóbb. Leginkább azért, mert minden bizonnyal még maguk sem tudják, mit fognak lépni. Az inflációs helyzet elsőre jól néz ki, a reálgazdasági helyzet viszont nagyon bizonytalan. Ilyen helyzetben a jegybanknak érdemes lehet kivárnia a beérkező adatokat, mielőtt elkötelezné magát a szeptemberi emelés mellett. Jól megkomponált kommunikációra van szükség, hogy a mai sajtótájékoztató ne legyen semmitmondó, de a kamatpálya tetejére vonatkozó ígéreten túl vannak egyéb eszközei az EKB-nak, ha szigorúk akarnak lenni.

A tegnapi amerikai kamatdöntés után ma az Európai Központi Bankon a sor, hogy döntsön. A várakozások szerint az EKB 25 bázisponttal fog emelni, akárcsak júniusban, és ezzel az irányadó ráta 22 éves csúcsra, 3,75%-ra nőhet. Ez az a bűvös szám, ahova az elemzők sokáig a kamatpálya tetőzését várták, és fennáll a lehetősége, hogy valóban ezen a szinten tetőznek majd a kamatok.

A mai emelés aligha kérdés, Christine Lagarde már a júniusi kamatdöntés után előrevetítette az újabb kamatemelést, miközben egyébként az adatvezérelt döntéshozatalt hangsúlyozta a jövőre vonatkozóan. A legközelebbi kamatdöntő ülés szeptember lesz, és

Meglepő lenne, ha ma is kapnánk hasonlóan határozott üzenetet az akkori döntésre vonatkozóan

Több okból is. Először is azért, mert a megszólalásaik szerint már a jegybank legszigorúbb döntéshozói sem biztosak benne, hogy szeptemberben szükség lesz további emelésekre, másrészt a gazdasági és inflációs helyzet kifejezetten bizonytalan.

Az infláció meredeken csökkenésnek indult a kontinensen, júniusban 5,5%-ra mérséklődött a főmutató, és a magindex is erre a szintre esett, alulmúlva a várakozásokat. Noha az infláció még mindig messze van a jegybank 2%-os céljától, a 10% feletti tetőzéshez képest már számottevő mérséklődést láttunk. A júniusi adatok szerint a hitelkihelyezés is drasztikusan visszaesett, azaz a kamatemelések már éreztetik a hatásukat a gazdaságban.

A dezinfláció a várakozások szerint kitart majd a következő hónapokban, a szeptemberi döntésig pedig még két adatközlés is lesz – meglepő lenne, ha az Európai Központi Bank elkötelezné magát a kamatemelés mellett.

Másrészt a gazdasági helyzet sem túl rózsás. Az eurózóna gazdasága az első negyedévben stagnált a tavalyi negyedik negyedév kis visszaesése után, és a friss konjunktúraindexek szerint még júliusban is gyengélkedik a gazdaság (a második negyedéves GDP-adatot jövő héten közlik).

A német gazdaság különösen nehéz helyzetben van, az ipar helyzete kifejezetten rossz, de már a szolgáltatószektor helyzete is látványosan romlik. Amennyiben a gyenge gazdasági helyzet kitart, a kereslet gyenge lesz a következő hónapokban, ami tovább mérsékelheti az inflációs nyomást.

Emellett az EKB hivatkozhat arra is, hogy szeptemberben érkezik az elemzői részlegük friss előrejelzése az inflációra és a növekedésre vonatkozóan, ami segíthet majd a döntésben. Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy az EKB közgazdászai növekedést jeleztek előre az év második felére, és ezzel együtt is arra számítottak, hogy a dezinfláció kitart (ezt maguk a jegybankárok sem értik teljesen, de közgazdászok is megkérdőjelezték az előrejelzés helyességét). Ha szeptemberben lefelé módosítja az inflációs és növekedési előrejelzését az EKB, akkor indokolatlan lehet a további kamatemelés, ennélfogva annak mai bejelentése is indokolatlan lenne.

A jegybanknak viszont a túl laza kommunikációt is el kell kerülnie, ezért Christine Lagarde a sajtótájékoztatón alighanem minden lehetőséget nyitva hagy, a további kamatemelések lehetőségét is. Azt biztosra vehetjük, hogy a döntések adatvezérelt jellegét fogják hangsúlyozni, de ezen felül rendelkezésre áll még egy eszköz:

nemcsak a kamatpálya várható tetőzésével, hanem a lefutásával is küldhet szigorú üzenetet a jegybank.

Philip Lane, a jegybank vezető közgazdásza – aki egyébként az egyik leglazább döntéshozó a jegybanknál – például pár hete kijelentette, hogy a piac ne számítson kamatvágásra a következő két évben. Egy hasonlóan erős üzenettel Lagarde is tompíthatja a további kamatemelésekre vonatkozó ígéretek hiányát.

Ma délután már okosabbak leszünk. Az EKB délután 14:15-kor tart kamatdöntő ülést, Lagarde sajtótájékoztatóját 14:45-kor kezdi. Az eseményről élőben tudósítunk.

Címlapkép forrása: Wirestock/Getty Images