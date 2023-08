Hatalmas lyuk tátong a költségvetésben és az idő vészesen fogy a cselekvésre

Nagy bajban van az idei költségvetés, főleg a bevételi oldalon: időarányosan elmaradás látható az áfa-, a jövedéki adó és a járulékbevételek tekintetében - olvasható ki az első hét hónap részletes államháztartási adataiból. Bár vannak az egyensúlyi feszültséget enyhítő tényezők, de számításaink szerint szinte biztosra vehető a költségvetési elcsúszás, hacsak nem történik valamilyen váratlan fordulat.

Méretes elcsúszás van az idei költségvetésben

Két héttel ezelőtt beszámoltunk arról, hogy júliusban kisebb mínusszal zárt a költségvetés, ám ez összességében nem volt képes megváltoztatni a fő képet az idei büdzsé állapotáról. A Pénzügyminisztérium által most közzétett részletes államháztartási adatok pedig szintén ezt támasztják alá. Ha önmagában a júliusi hónapot nézzük, akkor a legnagyobb kockázatokban nem történt változás: a magas infláció ellenére fcsökkentek az áfabevételek (a tavalyi 723 milliárd forint helyett 710 milliárd forint jött be ezen a soron), február és május után idén ez már a harmadik alkalommal fordult elő, a jövedéki adóbevétel 24%-kal esett év/év alapon az idei hetedik hónapban, a rezsicsökkentés rendszerére 109 milliárd forintot fordított júliusban az állam, a kamatkiadások 15%-kal 156 milliárd forintra bővültek, közben az újonnan bevezetett különadók, illetve a régiek emelése nélkül hatalmas lyuk tátongott volna költségvetésben az előző hónapban.

A részletes adatok alapján tehát azt mondhatjuk, hogy az idei költségvetésről alkotott összképünk nem változott meg az elmúlt 1,5 hónapban: továbbra is úgy tűnik, hogy csak idő kérdése, mikor módosítja a kormány az idei költségvetés 3,9%-os hiánycélját.

Ha azt akarjuk megítélni, hogy az elmúlt néhány hónap beérkező adatai alapján változott-e a költségvetés idén várható állapota, akkor érdemes egy sematikus megközelítést alkalmazni. Megnéztük, hogy a legfontosabb tételek esetében hogyan teljesített a költségvetés a január-júliusi időszakban és ez hogyan viszonyul a tavalyi teljesüléshez. Az esetleges bevételi elmaradást, illetve kiadási oldali túlszaladást pedig arányosítottuk egész évre, amennyiben olyan tételről van szó, amely a makrogazdasági pályából determinált, és a kormány nehezen tud közbeavatkozni.

Jól látható, hogy idén az első 7 hónap után összességében rosszabb állapotban van a költségvetés, mint a különböző sokkokkal terhelt (Covid, háború, energiaválság) években.

Kilenc darabos puzzle

Ezen leegyszerűsített modellszámítás keretében alapvetően 9 tényezőt azonosítottunk, amelyek rendkívüli mértékben meghatározzák a költségvetés idei teljesítményét, ezen faktorok többsége ront a büdzsé helyzetén:

áfabevételek,

jövedéki adóbevételek,

gazdálkodó szervezetek befizetései,

szja-bevételek, EU-kiadások egyenlege,

a költségvetési szervek gazdálkodása,

járulékbevételek,

kamatkiadások és

az állami vagyonnal kapcsolatos gazdálkodások.

Számításaink szerint változatlan pálya mellett

ÉVES SZINTEN MINTEGY 1400-1500 MILLIÁRD FORINTOS ELCSÚSZÁS JÖHET ÖSSZE A 2023-AS KÖLTSÉGVETÉSBEN,

ez (80 ezer milliárd forintos GDP-t feltételezve) 1,8-1,9 százalékponttal növelné a 3,9%-os hiánycélt, vagyis így 5,5-6% közötti lenne a deficit az idén.

Lássuk a részleteket!

A kilenc felsorolt tényező közül továbbra is az általános forgalmi adóbevételek alakulása a meghatározó. Hét hónap alatt 4038 milliárd forintnyi áfabevétel folyt be, ami csupán 1,5%-kal haladja meg a 2022 első hét hónapjának kumulált áfabevételi adatát, miközben az idei első hét hónap kumulált inflációja 22,8% volt. Valami tehát itt nagyon nincs rendben, ami azért is aggasztó, mert a központi költségvetésbe szinte minden harmadik forint az áfabevételek során érkezik. Még az elemzők is sok esetben értetlenül állnak a folyamatok előtt, de alapvetően három lehetséges magyarázat (és ezek együttese) tűnik kézenfekvőnek:

Olyan mértékű volt az infláció az elmúlt hónapokban, hogy az a keresetek növekedését megette, a lakossági költések jelentősen visszaestek.

Egy ilyen recessziós környezetben bizonyos szolgáltatások terén megnő a jövedelemeltitkolások aránya és valószínűsége, vagyis a hosszú évek óta zajló sikeres gazdaságfehérítés nemhogy elakadhatott, hanem az ellenkező irányba fordulhatott (ezt a makrofeltételezést megerősítik bizonyos mikrohírek is).

Szokatlanul nagy összeg ment ki a költségvetésből áfakiutalás, visszatérítés címén, a 2022 első 7 hónapjában látott összeget 30%-kal, nominálisan 783 milliárd forinttal haladja meg a kiutalás összege. A Pénzügyminisztérium ezzel kapcsolatban részleteket nem közölt, a tájékoztatójában is csak annyi szerepel, hogy "a kiutalások növekedéséhez hozzájárult a köztes ágazatok magasabb befizetése". A kiutalás felfutása mögötti okokkal kapcsolatban megkerestük a minisztériumot három héttel ezelőtt, kérdéseinkre azonban eddig még nem érkezett válasz.

A jövedéki adóbevételeknél is lecsapódik az alacsonyabb fogyasztás hatása, számításaink szerint már egy bő 100 milliárd forintos elmaradás alakult ki idén az első 7 hónap alatt, így nem kizárt, hogy ha így mennek tovább a folyamatok, akkor ez a bevételi elcsúszás 180 milliárd forintot fog jelenteni.

A járulékbevételek tekintetében is már inkább a negatív tendencia kezd érvényesülni, ugyanis számításaink szerint éves szinten ezen a soron akár 200 milliárd forinthoz közeli elmaradás is bekövetkezhet.

Kedvezőtlen fejlemény továbbá, hogy a kormány az szja-bevételektől sem várhatja azt, hogy megmentik a költségvetést, ugyanis itt a tavalyihoz hasonló teljesítményt hoz ez a bevétel. (Ami szintén rejtélyes, tekintve, hogy nominálisan az idén is van bérnövekedés.)

A kamatkiadások esetében már egy 420 milliárd forintos elszállásról beszélhetünk hét hónap alatt, és ha ez így megy tovább, akkor akár 700 milliárd forint felett is lehet az éves kiadási többlet mértéke.

De ugyanígy rontja az idei költségvetés helyzetét az is, hogy az állami vagyon esetében a bevételek elmaradnak az időarányostól, a kiadások viszont jelentősen túlteljesülnek. Ezért számításaink szerint ez a tétel akár 350 milliárd forinttal is ronthatja az idei egyenleget (azzal számoltunk, hogy az év hátralévő részében ezen a téren időarányosan nem romlanak tovább a folyamatok, ami egy megengedő feltételezés).

A költségvetési szervek idei bevételeinek és kiadásainak nettósítását elvégezve pedig szintén azt kapjuk, hogy 200 milliárd forintos elcsúszás alakult ki a költségvetésre nézve. Azt feltételeztük, hogy ezen a téren nem romlanak tovább az államháztartási folyamatok, ami kérdéses, hogy mennyire fenntartható.

Két tétel van viszont, ami némiképp visszakorrigálja a költségvetési elcsúszás mértékét, hangsúlyosan pénzforgalmi szemléletben. Egyrészt az EU-programokkal kapcsolatos kiadások és bevételek egyenlege. Az uniós kiadások esetében hat hónap alatt már 956 milliárd megtakarítást ért el a kormány időarányosan, míg a bevételek mérsékelten rosszabbul teljesülnek, mint kellene, ezért összességében egy 800 milliárd forint körüli egyenlegjavítást feltételezhetünk mindezeknek köszönhetően.

Emellett pedig a gazdálkodó szervezetek befizetései is jelentős mértékben mentik az idei költségvetést, ami nem meglepő az adóemelések, különadó-emelések és extraprofitadók fényében. Ezen a soron mintegy 250 milliárd forintos felülteljesítést lehet látni a tavalyi időarányos bevétellefutáshoz képest.

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy nincs könnyű helyzetben a kormány. A legutolsó, vártnál rosszabb GDP-növekedési adatok ugyanis a recesszió elhúzódását jelzik, ami alapján logikusnak tűnne egy állami beavatkozás, ösztönzés, viszont a fenti költségvetési determinációk azt mutatják, hogy erre semmilyen mozgástere nincs a kormánynak, az államkassza folyamatai ugyanis sokkal rosszabbul alakulnak a vártnál. Ez részben azzal függ össze, hogy a 2023-as módosított költségvetés még 1,5%-os GDP-növekedéssel kalkulált, legutóbbi Signature-elemzésünkben viszont épp arra mutattunk rá, hogy ennek teljesülése kizárt, és könnyen lehet, hogy enyhe recesszió következik be idén. A vártnál rosszabb GDP-növekedési adatnak persze vannak külső okai, valamint az energiakitettséggel összefüggő magyarázata, de jelentős részben hazai tényezők is állnak a háttérben, így például az EU-rekord infláció tartós fennmaradása, a költségvetés szigorító álláspontja (különadók, kiadáslefaragás, beruházáselhalasztás, egyéb adóemelések), a fiskális mozgástér teljes eltűnése, ami pedig a gazdaságpolitika felelősségét veti fel. Egy ilyen helyzetet leginkább az ördögi csapdával lehet leírni, mert a sorozatos költségvetési kiigazítások és lefaragások ártanak a növekedésnek, a rosszabb növekedés pedig kihat a költségvetés állapotára, és a folyamat kezdődik elölről.

