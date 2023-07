Nem az a kérdés, hogy elengedi-e a kormány az idei hiánycélját, hanem hogy mikor és mennyire

Egyre több jel utal arra, hogy az idei költségvetés még a legutóbbi, idén tavaszi alapos újraírása ellenére is bajban van, a módosított tervszámokat sem képes hozni. Egyes elemzői számítások szerint a 2023-as deficit 6 százalék is lehet a GDP arányában, szemben a 3,9 százalékos céllal, ami 1600 milliárd forintos elcsúszást jelent. Mindezek fényében mára már inkább az lenne a meglepő, ha az óriási elcsúszást teljes egészében kiigazító lépésekkel kezelné a kormányzat - jóval valószínűbbnek látszik, hogy a hiánycél beáldozása is a megoldás részét képezi majd. Az új cél attól is függ, hogy mennyire marad elkötelezett időközben a jövő évi célok teljesítése mellett és annak érdekében mit hajlandó bevállalni.

Hatalmas az idei kiigazítási igény

Hónapok óta arról írunk, hogy aggasztó folyamatok határozzák meg az idei költségvetést. Már két hónappal ezelőtt részletes elemzésünkben mutattuk be, hogy melyek azok a tényezők, amelyek miatt lényeges elcsúszást lehet azonosítani a 2023-as büdzsében. Elemzői körökben már konszenzusnak mondható, hogy pótlólagos intézkedések nélkül az eredeti 3,9 százalékos deficitcél nem tartható.

Az OTP Bank elemzői épp szerdán tették közzé friss költségvetési elemzésüket, amiben azzal számoltak, hogy kiigazító lépések hiányában a deficit a GDP 6 százaléka lehet, ami 2,1 százalékponttal magasabb a most érvényben lévő terveknél és 1600 milliárd forintos kiigazítási igényt jelent. Ez már önmagában ijesztő trendekre mutat rá, az elemzők azonban azt is hozzáteszik, hogy ez "csak" az alapforgatókönyvük. A kockázati forgatókönyvben azzal is számolnak, hogy ha az adóbevételek nem állnak olyan ütemben helyre az év második felében, ahogyan azt előrevetítik. Ebben az esetben a hiány még további 0,5 százalékponttal lenne magasabb, vagyis ebben az esetben 6,5 százalék lenne az idei deficit.

De mégis mi áll a háttérben?

Az azóta beérkező újabb és újabb adatok pedig alátámasztják a hónapokkal ezelőtti feltételezéseinket. A tervezettnél rosszabb makrogazdasági pálya, a belső kereslet, a lakossági fogyasztás beszűkülése, a korábban bevezetett kiigazítások és adóemelések gazdasági növekedésre gyakorolt negatív hatásai, a csökkenő reálkeresetek forgalmi adókra gyakorolt kedvezőtlen következményei, valamint a kamatkiadások nyomasztó terhei, a módosított rezsicsökkentés drága finanszírozása jelentősen kisiklatta az idei költségvetést, plusz még a nyugdíjkiadások magasabb infláció miatti újabb őszi emelése is rátesz egy lapáttal. Megjelentek olyan közgazdász-vélemények, miszerint az áfabevételek szokatlanul nagy visszaesésében egy eddig kedvező trend megfordulása is szerepet játszhat. Nevezetesen, hogy a gazdaság elmúlt években végbement, szinte töretlen kifehéredési folyamata az elmúlt hónapokban elakadt, és a romló jövedelmi helyzetüket sokan szinte már elfeledett eszközökkel, az adófizetési kötelezettség elkerülésével igyekeznek javítani, kompenzálni (be nem vallott jövedelem és be nem vallott áfakötelezettségek). Ez pedig csak súlyosbítja a költségvetés bevételi gondjait. A fentebb leírt fogyasztási csapda jelenségét erősíti, hogy a magyar közteherviselési rendszer nagyon erőteljesen támaszkodik a fogyasztási típusú adókra. Emellett az idei költségvetést a tervezési csapda is sújtja: a magyar gazdaságot körülvevő környezet úgy változik, hogy azt nehéz aktuálisan lekövetni, és még úgy sem sikerült a kormánynak, hogy az idei büdzsé végső formáját idén márciusban nyerte el.

A kormány a bizonytalan környezetben sokáig bízott a a költségvetési folyamatok idei javulásában (Gulyás Gergely miniszter még néhány hete is arról beszélt, hogy két iskola van, az egyik szerint a második félévben nagyot javul majd a helyzet), ám mostanra elég világosnak tűnik, hogy jelentős korrekció nélkül a költségvetési hiánycél elbukik.

De mekkora lesz az új hiánycél?

A költségvetés elcsúszása ugyanis már olyan mértékű, amit a hátralévő fél év alatt már nehezen lehetne stabilizáló intézkedésekkel kiigazítani, főleg jelentősebb gazdasági károk elszenvedése nélkül. Leginkább már "csak" az lehet a kérdés, hogy az új idei deficitcél 4-essel vagy 5-össel kezdődjön.

Az OTP elemzői arra számítanak, hogy a kormány még idén megemelheti a hiánycélt, és további költségvetést stabilizáló intézkedéseket jelent be a hiány féken tartása érdekében. Mindezek fényében a közgazdászok az idei deficitet 5 százalékra várják. A bank elemzői ugyanakkor látnak tartalékot is az idei költségvetés kiadási oldalán, az 1309 milliárd forintra tervezett Honvédelmi Alap esetében. Az alap kiadásainak egy része eszközbeszerzés (Leopard harckocsik), és nem zárható ki, hogy ezek leszállítása késik, mindemellett a kormány bizonyos honvédelmi működési kiadásokat is csökkenthet. A védelmi kiadások esetleges csökkentésének az lenne az előnye az elemzők szerint, hogy az nem lenne érzékelhetően negatív hatással a növekedésre és az inflációra. Negatív kockázatként azonosítják ugyanakkor, hogy az állami alkalmazottak reálkeresete látványosan csökken, ami egyre nagyobb nyomást helyez majd a kormányra az állami bérek rendezése terén.

Az új hiánycél szintje alapvetően két tényezőtől függ:

A kormány mennyire tudja hitelesen képviselni azt, hogy ebben a helyzetben sem hajlandó elengedni a jövő évi költségvetési hiánycélt, ragaszkodik a 2,9 százalékos deficittervéhez, és ezt képes és hajlandó akár új stabilizáló intézkedésekkel alátámasztani. Ez a folyamat egyébként a jövő évet érintő bejelentésekkel részben már elkezdődött. Érdekes lesz látni, hogy jövőre az újra élesedő uniós költségvetési szabályrendszer mennyire válik effektív korlátozó erővé a magyar hiányterveket illetően.

Hogyan fogadják a piaci szereplők és a nemzetközi hitelminősítők a hiánycél elengedését. Ez a második pont természetesen összefügg az elsővel. Hiszen ha a kormánynak a piacok elhiszik azt, hogy a jövő évi deficitcél kőbe vésett és hogy az idei év egyszeri alkalom, akkor hajlandóak lehetnek a befektetők akár a magasabb hiányt is tudomásul venni. A legutóbbi forintpiaci reakciók viszont azt mutatják, hogy a befektetők amúgyis meglehetősen idegesek és könnyen lehet, hogy a Magyarországról érkező nem éppen pozitív hírek összeállnak egy kellemetlen egyveleggé (recessziós kilátások, esetleg gyorsabban elfogyó kamatelőny, EU-források beérkezésének megkérdőjelezése, esetleges hitelminősítői kommentárok, nem piacbarát kiigazítás, hiánycél elengedés, geopolitikai feszültségek).

Ez utóbbi kapcsán iránymutató lehet a három legnagyobb nemzetközi hitelminősítő várakozása a 2023-as költségvetés egyenlegére vonatkozóan. A Standard and Poor's 4,2 százalékos hiányt valószínűsít idénre, a Fitch 4,1 százalékot jelez előre 2023-ra. Bár ezek az előrejelzések nem minden esetben frissek és a legújabb számok akár magasabban is lehetnek, de ezekből jól látható, hogy a hitelminősítők könnyen meg tudnának emészteni egy 4-4,5 százalékra emelt hiánycél-bejelentést, de a kormánynak nehezebb dolga lenne egy 5 százalék feletti hiánycél elfogadtatásával. Ha ez utóbbi utat választaná, akkor mindenképpen a jövő évi költségvetési elcsúszásokat kell komolyabban vennie. Főleg annak fényében, hogy a pénteken megszavazandó költségvetési törvényben maradnak aknák.

Jelenleg tehát az most a legnagyobb kérdés, hogy a kormány az idei évre számolt 1600 milliárd forinto körüli elcsúszást mennyiben fogja új intézkedésekkel ellensúlyozni (és mik lesznek azok, megint főként adóemeléshez nyúl-e), és mennyiben fogja emelni a hiánycélt, hogy ezáltal teremtsen magának mozgásteret, és így minimalizálja a gazdasági növekedésben emiatt várható újabb károkat.

Jól látható, hogy a kiigazítási (ördögi) spirál már most érezteti negatív hatását az állam pénzügyeiben.

A kormány által végrehajtott adóemelések és kiadáslefaragások visszavetik a háztartások és vállalatok jövedelmi helyzetét, ennek nyomán bizonyos ágazatok (építőipar például) kibocsátása gyengül, a lakossági fogyasztás csökken, ez pedig csökkenti a költségvetés bevételeit. A kormány emiatt megint lépéskényszerbe kerül, hogy új intézkedésekkel stabilizálja a költségvetést és elindul az újabb kényszerű kiigazító kör.

Bizonytalan lábakon a 2024-es költségvetés is

A döntés eredménye nagy mértékben meghatározza a 2024-es költségvetés kereteit is, ami azért kifejezetten érdekes, mert a parlament pénteken fogadhatja el a jövő évi büdzsét. Ha a kormány ezt követően dönt arról, hogy megváltoztatja ismét a jövő évi költségvetés bázisévére vonatkozó feltételezéseit, akkor ismét kijelenthető lesz: a korai költségvetéselfogadási módszer ismét kudarcot vallott és a 2024-es költségvetés már az elfogadás pillanatában nem lesz valós.

Az OTP Bank elemzői azzal számolnak, hogy a jövő évi hiány valahol 3,8 százalék körül lehet a jelenleg hivatalos 2,9 százalékkal szemben. Ez 0,2 százalékponttal magasabb, mint a legutóbbi előrejelzésükben annak ellenére, hogy megvalósul egy jövedéki adóemelés az üzemanyagok esetében, a makrogazdasági kép ugyanis romlik, ami rontja a jövő évi költségvetés helyzetét és a jegybank idei veszteségének jövőre várható térítése is felemészthet 400 milliárd forintot.

Címlapkép forrása: Ricardo Ramirez Buxeda/Orlando Sentinel/Tribune News Service via Getty Images