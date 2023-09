Az MVM zöld tervei: megújulók bővítése, a szénalapú tevékenységek kivezetése

"Az MVM Csoport villamosenergia-termelésének 83%-a karbonsemleges forrásokból származott 2022-ben, illetve a bevételeink kevesebb, mint 2%-át teszik ki a szénalapú tevékenységek. Ezt 2030-ra nullára szeretnénk csökkenteni, amellett, hogy 40%-kal redukáljuk a villamosenergia-termelésünk ÜHG-kibocsátásának intenzitását. A Csoportnak jelenleg körülbelül 400 megawatt megújulóenergia-termelési kapacitása van, ezt 2025-re több, mint a duplájára szeretnénk bővíteni. Úgy kell fejleszteni a megújuló energiatermelési kapacitásainkat, hogy az egész rendszerre, illetve az ellátásbiztonsági célokra is figyelemmel legyünk, emiatt két kombinált ciklusú földgáztüzelésű erőművet is építünk a tervek szerint Visontán, valamint Tiszaújvárosban. A tulajdonunkban lévő átviteli-, és elosztási hálózatok fejlesztését is tervezzük, erre sok beruházási forrást biztosítunk a következő években a megújulóenergia-termelési kapacitások integrációja céljából. Az erőművek kivitelezését optimális esetben 2026-2027-ben fejezhetjük be" - mondta el Fazekas László, az MVM Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese a Sustainable World 2023 konferencián egy videóinterjúban.Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio