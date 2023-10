Újabb kihívás előtt a jegybank: hogyan tovább a kamatok összeolvadása után?

Szeptemberben - egy újabb 100 bázispontos kamatcsökkentő lépéssel - összeolvasztotta az alapkamatot és az irányadó rátát az MNB Monetáris Tanácsa, most pedig már a folytatásról kell dönteni. Az elmúlt egy hónapban a jegybank nem küldött erős és közvetlen iránymutatást a piacnak,, ezért van egy kis bizonytalanság az elemzők körében, de a nagy többség szerint folytatódik a kamatcsökkentés, csak az eddigi havi 100 bázispontnál kisebb lépéssel.

Megtörtént az összeolvadás, hogyan tovább?

Egy éve kellett az egekbe emelnie az irányadó kamatot az MNB-nek a forint védelme érdekében, majd idén májusban fokozatosan, havi 100 bázispontos lépésekkel kezdték csökkenteni a rátát. Így szeptemberre elértünk oda, hogy újra a 13 százalékos alapkamat lett az irányadó, vagyis ugyanott tartunk, ahol tavaly ilyenkor.

Ugyanakkor a legutolsó, egy hónappal ezelőtti kamatdöntésekor óvatos hangnemet ütött meg, illetve utalt arra, hogy folyamatos kommunikációval készíti majd fel a piacot a jövőbeli döntésekre, az elmúlt hetekben azonban nem küldött újabb üzenetet a piacra.

Az MNB viszont korábban többször utalt viszonyítási pontként a visszatekintő reálkamatra. Szeptemberben pedig, amikor a reálkamat hét év után lett pozitív, jelezte, hogy ezt az állapotot fent kívánja tartani. A 12,2 százalékos inflációs adat és a 13 százalékos alapkamat közti különbség azt jelenti, hogy

80 bázispontnál kisebbet lehet vágni a kamatból a pozitív reálkamat fenntartásához.

A Portfolio szokásos felméréséből kiderül, hogy a jegybank üzenetére rezonált a piac, hiszen minden elemző úgy gondolja, hogy a központi bank nem folytatja a kamatvágásokat 100-as tempóval. A szakértők három kisebb-nagyobb csoportra oszlanak:

Akik szerint bátor lesz az MNB, azok 75 bázispontos vágást várnak, amivel még mindig minimálisan pozitív maradna a visszatekintő reálkamat. Akik szerint óvatosabb lesz a jegybank, azok 50 bázispontos vágásra számítanak. Egy elemző van, aki egyelőre nem vár további kamatcsökkentést, szerinte 13 százalékon marad a ráta.

Kis túlzással 100 bázispontos csökkenéstől a kamattartásig bármilyen lépés benne van a pakliban

- vázolta fel a várható izgalmakat Árokszállási Zoltán. Az Equilor elemzője szerint a fenti forgatókönyvek közül a 100 bázispontos kamatvágás meglepné a piacokat, erre a legkisebb az esély. Ugyanakkor onnan nézve, hogy jövő év első felére 6 százalék környékére csökkenhet az infláció, a 13 százalékos alapkamat nagyon magasnak tűnik. Tehát, pusztán a makrogazdasági fundamentumok alapján akár 100 bázisponttal is lehetne csökkenteni, de ezt a piac nyugalma érdekében várhatóan nem kockáztatja meg a jegybank.

Az MNB több alkalommal hangsúlyozta a megfontolt és fokozatos hozzáállást,az infláció ugyan jelentősen mérséklődött szeptemberben, de még továbbra is két számjegyű, emellett a globális befektetői hangulat változékonysága is a kivárás mellett szólhat – vélekedik Suppan Gergely, aki egyedüliként számít a kamat tartására. Ugyanakkor a jelentősen javuló külső egyensúly szerinte is lehetőséget adhat kisebb kamatcsökkentésre.

A legnagyobb eséllyel a jegybank megpróbál egyensúlyt teremteni a jelenlegi kedvező helyzet és a kockázatos külső környezet között, amelynek eredményeként végül 50 bázispontos kamatvágás mellett dönthet – emelte ki Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint a hosszabb távú inflációs kockázatok és a rövid távú geopolitikai kockázatok együttese nem mutat egyértelmű javulást, sőt utóbbi esetén az izraeli-palesztin háború csak fokozza is a nyomást.

A jegybank a szeptemberi kamatdöntő ülés után felhívta a figyelmet arra, hogy nem robotpilóta, hanem adatvezérelt módon hozza a döntéseit, így várható, hogy az előző hónapok jól kiszámítható, 100 bázispontos irányadó kamat csökkentése után lassítani fog a jegybank a monetáris lazítás ütemén – emelte ki Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató junior elemzője.

Megfontolandó lehet, hogy célszerű olyan lépésközt választani, ami viszonylag hosszú ideig fenntartható. Szerintünk így az a leginkább valószínű, hogy 50 bázisponttal folytatnak héten, amit feltehetően novemberben és decemberben is meglépnek majd – vélekedik Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.

Hogyan tovább?

Az elemzők szerint a mostani döntés a következő hónapok kamatcsökkentési tempóját is meghatározhatja. Várhatóan a keddi ülés után a Monetáris Tanács ismét hangsúlyozza majd, hogy a monetáris politika nem robotpilóta-üzemmódban van, adatvezérelt maradhat az MNB, vagyis a beérkező statisztikák függvényében dönthet hónapról hónapra. Ugyanakkor az sokat elárulhat akár az év végére várható kamatszintről is, hogy most mekkorát lépnek.

Az elemzők most decemberre 10,75-11,5 százalék közötti kamatszintet valószínűsítenek.

Mivel a jegybank az agilitás mellett a fokozatosságot is hangsúlyozni szokta, így vélhetően az októberi kamatvágás mértéke indikatív lehet legalább az év hátralévő részére nézve, amennyiben nem látunk érdemi változást az inflációs pályában és a kockázati megítélésben – hangsúlyozta Virovácz Péter.

Az ING szakembere szerint több út állhat a jegybank előtt: fokozatosabb és tartós lépésekkel haladva egy markánsan magas pozitív reálkamat környezetet hoz létre rövid távon, ahogyan a következő hónapokban gyorsan csökken az infláció, és ezzel érdemben erősíti a forintot. Vagy inkább rugalmasan alkalmazkodik az infláció változásához és a reálkamat mértékét használja majd horgonyként, ami így egy rövidtávon meredekebben csökkenő kamatpályát és utána egy tartós tartást hozhat.

Az év hátralévő további kettő kamatdöntésén úgy véljük, hogy csökkentenie kell a jegybanknak a vágás tempóján, első sorban a költségvetési folyamatok miatt, amennyiben azok a megemelt hiánycél elvétését mutatják. További kockázat, ha a Bizottság nem ad egyértelmű pozitív jelzést az uniós források utalásával kapcsolatban, ugyanis ez előszele lehet egy esetleges év végi leminősítésnek – emelte ki Becsey Zsolt, az UniCredit Bank elemzője.

Mi lesz így a forinttal?

Mindig felvetődik a kérdés, hogy a jegybank lépései hogyan befolyásolják a forint árfolyamát. Becsey Zsolt szerint a következő hónapokban a nemzetközi környezet összességében támogató lehet a forint számára, ő nem számít további emelésre a Fed részéről, ami így támaszt nyújthat a feltörekvő piacok devizáinak, azon belül is a forintnak. Amenyiben az amerikai reálgazdasági adatok csökkenő gazdasági aktivitást mutatnak, akár egy 380-as szint alá erősödő árfolyam is elképzelhető, de egy tartósan ennél a szintnél erősebb forint már minden bizonnyal kényelmetlen lenne a jegybanknak, így jelenleg a 380-as szintet látják alsó támasznak.

A jövő évet tekintve viszont romlottak a kilátások az UniCredit elemzője szerint. Az októberben bejelentett termékvisszaváltási díj ugyanis beépül a fogyasztóiár-indexbe, legalább fél százalékpontot emelve azon, miközben a Török Áramlaton keresztül érkező gázellátás kapcsán új kockázatok léptek fel. Jövőre az infláció éves átlagban a 7-8 százalék közötti tartomány alsó felében alakulhat, ami egy hasonló szintű év végi alapkamattal konzisztens.

Éppen ezért 2024-ben a csökkenő forint kamatelőny és a reálértékeltség miatt gyorsabban gyengülő forintra számítunk

- emelte ki.

Az év hátralévő részében 375-395 között mozoghat az árfolyam, gyengülés irányába külső hangulat romlása, geopolitikai kockázatok erősödése mozdíthatja, míg mondjuk egy EU-megállapodás átmenetileg 375 irányába is tolhatja a keresztet – emelte ki a forint rövidtávú kilátásaival kapcsolatban Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője.

A forint szerepét is, a kiszámíthatatlan geopolitikai környezetben, illetve az uniós források körüli bizonytalanságoknak köszönhetően könnyen leértékelődési nyomás alá kerülhet, ami veszélyeztetné a jegybank inflációs céljának az elérését – hívta fel a figyelmet Koncz Péter.

Címlapkép forrása: Todoroff Lázár/Portfolio