Hatalmas fordulat: most akkor emelkednek még idén a bérek vagy mégsem?

Bár a kormánypárti frakciószövetség kommunikációs igazgatója végleges bérmegállapodásról posztolt Facebook-oldalán, és a kormány foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára is elfogadhatónak nevezte a decemberi, előrehozott fizetésemeléseket, a Portfolio információi szerint még nem "ütötték le" a felek az alkut. Ezt erősíti meg az is, hogy Hollik István később feltételes módúvá változtatta meg Facebook-posztját (a minimálbér kapcsán az "emelkedik" szót lecserélte arra, hogy "emelkedhet"). Azt, hogy még nincs végleges megegyezés, jelzi, hogy az egyik legnagyobb munkáltatói szervezet például nem szeretné a garantált bérminimum kétszámjegyű emelését, főleg nem akkor, ha a harmadik negyedévben nem ért véget a magyar gazdaság teljesítményének csökkenése. Ez az információ viszont csak hetek múlva derül ki.

Még idén 15 százalékkal emelkedik a minimálbér – posztolta közösségi oldalán Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Igaz, azt nem írta oda, hogy a garantált bérminimum pedig 10 százalékkal emelkedne. Sőt, a posztja azt sem tartalmazza, hogy a béremelések már december 1-től életbe lépnének.

Később pedig az "emelkedik" szót arra cserélte a bejegyzésében, hogy "emelkedhet". Vagyis a hivatalos közlését feltételessé tette.

Mint ahogy a Portfolio korábban beszámolt róla, az év végi nettó 100 ezer forintos, adó- és járulékmentes bérkifizetési lehetőséget a kormány elutasította. Ezt Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár egy napokban tett nyilatkozatában megerősítette. Úgy tűnik viszont, hogy kormányzati részről támogatnának egy előrehozott béremelést a minimálbérek és a garantált bérminimum esetében. Bár erre még sosem volt példa, úgy tűnik, hogy december 1-től a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedhet. Az viszont még nem dőlt el véglegesen, hogy milyen mértékben.

A minimálbér 15 százalékos és a garantált bérminimum 10 százalékos emelését még nem ütöttük le megállapodásként

– közölte megkeresésünkre Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a munkavállalói oldal álláspontját. "Erőteljes lépést tettünk a megállapodás felé, de még nincs hivatalos egyezség. November végére várható, hogy milyen pontok mentén egyezünk meg. Ennek az egyik feltétele, hogy tisztában legyünk a harmadik negyedéves GDP-adatokkal." A KSH november 14-én közli ezeket az adatokat.

Ezt erősítette meg a munkáltatói oldal is. „Jövő héten lesz újra ülése a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának, ahol a kormány szereplői is ott lesznek. Nincs végleges megállapodás. Így a 15 százalékos minimálbéremelés és a 10 százalékos bérminimumemelés sem eldöntött. Nagyon közeliek az álláspontok, de akár a százalékos béremelési arány is változhat, attól függően, hogy mit mutatnak a hazai GDP-adatok” – részletezte a tárgyalások jelenlegi állását Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Hozzátette:

További recesszióról szóló adat esetén például nagyon nehéz lenne elfogadtatni a cégekkel a 10 százalékos garantált bérminimum emelést, ami felfelé hajtaná a többi bért is a gazdaságban

A munkáltatói érdekképviseleti vezető azt is megjegyezte, hogy a kormánynak lenne arra jogalapja, hogy kihirdesse a legalacsonyabb bérek emelésének a mértékét, de idáig mindig megvárták, hogy megállapodjon erről a munkáltatói és a munkavállalói oldal.

Információink szerint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége ragaszkodik ahhoz, hogy mindenképpen a legfrissebb GDP-adatok ismeretében állapodjanak meg a fizetésemelések mértékéről. Arra sem nagyon volt még példa, hogy a következő évre, vagyis jelen esetben a 2024-re vonatkozó alapbérek már 1 hónappal korábban életbe lépjenek. A szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek alternatív javaslatként ezt dolgozták ki az infláció tompításaként a legalacsonyabb keresetűek számára, ha már a 100 ezer forintos adó- és járulékmentes, egyszeri kifizetésbe nem ment bele a kormány.

A november végi bérmegállapodás egyébként igencsak sűrű adminisztrációs napokat jelente a közigazgatás számára, ha már decembertől kötelezővé válna. Nemcsak a magáncégeknél kellene átdolgozni a fizetési struktúrákat, hanem az állami intézményeknél is rohamtempóban kellene dolgoznia a bérkifizetésekért felelős munkatársaknak; ráadásul sok állami fizetés és szociális ellátás a garantált bérminimumhoz kötött.

Úgy tudjuk, hogy a 15 százalékos minimálbéremelésbe a cégeket képviselő érdekképviseletek könnyebben belemennének, mint a garantált bérminimum 10 százalékos emelésébe.

Ennek pedig az a fő oka, hogy

amíg minimálbéresből nagyjából 200 ezer dolgozó van Magyarországon,

dolgozó van Magyarországon, addig a garantált bérminimumból hivatalosan 800 ezer alkalmazottnak kellene megélnie.

Ráadásul a garantált bérminimum erőteljesebb emelése a magasabb béreknél bértorlódást okozhat, és felfelé hathatja a többi dolgozó béremelési igényét is.

A következő bértárgyalásokon a 2024-es fizetésemelések mértékéről minden bizonnyal megállapodhatnak majd a munkáltatók, a munkavállalók és a kormányzat képviselői, de arra kevés esély mutatkozik, hogy a többéves, az uniós irányelv miatt is fontos bérfelzárkóztató programhoz évekre előre meghatározzák a béremelések mértékét. Sőt, míg a szakszervezetek szerint a hazai legalacsonyabb béreket egy uniós direktíva szerint legalább a hazai mediánbér 60 százalékáig meg kellene emelni (vagy az átlag 50 százalékáig), addig a munkáltatói érdekképviseletek szerint az uniós megfogalmazás inkább példaként hozza fel a béremelés mértékét, és nem határozza meg kötelezettségként.

Azt viszont mindkét oldal megerősítette, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum egybeolvadásának több év alatt csak úgy van reális esélye, ha közben sikerül kialakítani az egyes gazdasági területeken azokat az ágazati szakmai párbeszédbizottságokat, amelyek megállapodnak szektoronként a legkisebb bérekről.

Így alakulhatna ki az úgynevezett kollektív szerződésekre épülő bértarifarendszer a különböző teherbíró képességű gazdasági területeken.

Ennek hiányában senki sem támogatja a garantált bérminimum minimálbérrel való egyesítését. Magyarországon a fizetések 20 százalékát határozzák csak meg az egységes, úgynevezett kollektív megállapodások, az Európai Unió direktívája szerint a 80 százalékos alkuszint lenne a kívánatos.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége és szakmai együttműködő partnerei (különös tekintettel a vasútiszállítási alágazatban működő VDSzSz Szolidaritás) álláspontja szerint a jogalkotónak hat hónapon belül szükséges lenne kialakítania azt a feltételrendszert, amely lehetőséget ad arra, hogy az "Ágazati Párbeszéd Bizottságok" keretében köthessenek a munkáltatói érdekképviseletek és a szakszervetek megállapodást az adott ágazatokban alkalmazandó garantált (szakmai) bérminimumról.

Ezek a megállapodások tartalmazhatnák tételesen azokat a munkaköröket is, ahol szükséges a középfokú végzettség, szakképzettség, annak minimális ágazati díjazásával, ugyanis a kollektív szerződéses rendelkezés megalapozza a (szakmai) garantált bérminimumra való jogosultságot. „Ebben az újonnan kialakuló modellben tartjuk átalakíthatónak a ma még ismert garantált bérminimum jogintézményét, amelynek eredményeként a szakképzett munkavállalók bére érdemben tudna növekedni amellett, hogy a minimálbér mértéke – egy erőteljes hároméves növekedési ciklus mellett – érdemben meghaladja a létminimum összegét, eleget téve egyúttal a megfelelő minimálbérekről szóló irányelv követelményeinek is” – írta közleményében a Munkástanácsok Országos Szövetsége.

